Survivor México 2021: qué dijo Gabo Cuevas sobre Bella de la Vega tras ser expulsado del reality

Parte del equipo Jaguares durante la prueba de inmunidad grupal (Foto: captura de pantalla tvazteca.com/aztecauno/survivor/galerias)

El reportero Gabriel Cuevas generó polémica en torno a Survivor México, incluso antes de que las grabaciones comenzaran, también se ofendió porque sus compañeros de Jaguares lo consideraron el más débil en la primer prueba de toda la temporada, donde fue atado de pies y manos para llevarlo a la playa.

Gabo Cuevas se convirtió en el primer concursante en salir de esta temporada durante el juego de eliminación del pasado domingo 11 de abril. El día de hoy este reportero de espectáculos se enlazó por videollamada con sus compañeros de Venga la Alegría y contó su experiencia en este programa.

En sus declaraciones expresó lo que pensaba de dos integrantes, una parte del equipo Halcones y el otro es capitán de la tribu a la que perteneció. Gabo Cuevas dijo que Bella de la Vega no tiene fuerza pero “puede dar mucho de que hablar” y también aseguró que Daniel Cortés trata a Cynthia González como su empleada doméstica; ambos de Jaguares.

Cabe recordar que la mitad de los Jaguares seleccionaron a Gabo, pero fue Daniel, el capitán de equipo, quien tomó la decisión final de nominarlo como el más débil del equipo.

Gabriel Cuevas se dijo tan molesto que pensaba cobrar venganza (Foto: Captura de pantalla/Instagram@survivormexico)

“Bella de la Vega no lo da todo, le tiene miedo al agua y a las alturas. En los circuitos donde hay demasiado sol, argumenta que sufre de insolación, se enferma. Los médicos le dicen que no está enferma, pero ella se siente enferma y decide no competir. Ella es uno de los personajes más polémicos del equipo verde, pero se agradece, porque sino sería una tribu muy aburrida”, expresó Gabo para el matutino Venga la Alegría.

Y es que en la emisión del 9 de abril Bella de la Vega aseguró no estar en condiciones de participar en la prueba donde estuvo en juego el collar de inmunidad, por lo que minutos antes del turno de Halcones, el médico del reality revisó sus signos vitales. Aunque sus resultados no indicaron alguna complicación grave, ella decidió no realizar el reto que pondría a prueba su adaptabilidad.

Ella es Bella de la Vega, participante del reality de supervivencia (Foto: captura de pantalla Instagram/@actrizbelladelavega)

Respecto a su percepción de lo que ocurre al interior de Jaguares, su ex equipo, dijo lo siguiente: “Daniel está actuando. Está en el chip de que es un capitán, pero es una persona abusiva en el sentido de los alimentos. Utiliza a Cynthia como su empleada doméstica porque es literalmente su empleada doméstica en esta temporada”.

Gabo Cuevas no fue el único miembro de Venga la Alegría quien decidió entrar a Survivor México pues su compañera Kristal Silva también está en la contienda de resistencia física. El reportero reveló a la reportera cuál sería su estrategia desde las primeras emisiones: consistía en eliminar a los “fuertes” y a quienes lo habían elegido como débil, ante esto, Silva le dijo “las cosas hay que hacerlas con inteligencia, Gabo”.

Gabo fue sentenciado al juego de eliminación desde el pasado viernes, el domingo Bella de la Vega fue sentenciada por la Tribu Halcón. Los dos tenían que competir para salvar su puesto en uno de los realitys que aseguran batallas emocionantes y llenas de pasión. Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘Warrior’ dio a conocer que ambos artistas tenían que batirse en duelo.

Así fue el consejo donde Gabo quedó sentenciado desde el viernes 9 de abril (Foto: Twitter/@mexico_survivor)

La competencia por la eliminación consistía en colocar una serie de piezas de madera sobre una mesa de tal forma que se originara un efecto dominó, esto para que al final del recorrido una pelota cayera en un plato y lo rompiera. El primer competidor que lograra este objetivo salvaría su puesto en al competencia y fue Bella de la Vega quien salió bien librada.

Cabe señalar que el capitán de Jaguares, Daniel Cortés, fue cuestionado por Carlos el ‘Warrior’ para saber sí utilizaría el tótem de resurrección para salvar a Gabo Cuevas, pero la respuesta del fisicoculturista fue negativa, ya que afirmó que todavía no era el momento de utilizarlo y que “no había nada personal”.

“Survivor México es un reto muy fuerte, un coaching de vida también. Convivir con personas que no conoces, te hace vibrar de otro modo. Lo que más me costó fue enganchar con la honestidad. Este tipo de programas se manejan con muchas máscaras, pero yo soy muy honesto y directo”, expresó Gabo Cuevas como reflexión final para Venga la Alegría.

