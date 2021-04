Sin Felix Salgado Macedonio: Instituto Electoral de Guerrero convocó al primer debate de candidatos a la gubernatura

El IEPC-Guerrero convocó al primer debate de candidatos a la gubernatura del estado y Felix Salgado Macedonio no está incluido (Foto: twitter@IEPCGRO)

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) convocó al primer debate entre candidatos a la gubernatura de la entidad. Sin embargo, entre los contendientes no se incluyó a Félix Salgado Macedonio, de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional).

De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter del organismo electoral, el encuentro tendrá lugar el próximo 28 de abril a las 19:00 horas y será transmitido en redes sociales y por el Instituto de Radio y Televisión de Guerrero.

La situación de la candidatura de Salgado Macedonio ha sido uno de los temas más controversiales de este año electoral (Foto: Cuartoscuro)

Los ciudadanos convocados al debate son: Irma Lilia Garzón Bernal, del Partido Acción Nacional (PAN); Mario Moreno Arcos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Pedro Segura Valladares, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT); Ruth Zavaleta Salgado, de Movimiento Ciudadano (MC); Dolores Huerta Baldovinos, del Partido Encuentro Solidario (PES); Manuel Negrete Arias, del partido Fuerza por México y Ambrocio Guzmán Juárez, del partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

Y es que la candidatura de Salgado Macedonio, quien cuenta dos acusaciones formales de abuso sexual en su contra, ha sido el centro de la polémica de cara a los comicios del próximo 6 de junio.

Sin embargo, aunque feministas y activistas pidieron a Morena retirar la candidatura del senador con licencia, la fuerza política que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, rechazó las peticiones y reiteró la postulación del guerrerense.

Fue hasta el pasado 13 de abril cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) reafirmó, por mayoría de votos, que Macedonio quedaría fuera de la contienda política, argumentando irregularidades en su declaración de gastos de precampaña.

El ex candidato ha hecho declaraciones controversiales con respecto a los consejeros del INE que le han ganado críticas de distintos sectores (Foto: Cortesía / Morena)

Así pues, los consejeros del Instituto consideraron que “El toro”, sobre nombre con el que es conocido el guerrerense, no presentó en tiempo y forma el dinero que desembolsó como lo marca la ley.

“El INE está con la Constitución y en contra de quien viole la ley, sea quién sea”, aseveró el presidente del órgano electoral federal, Lorenzo Córdova.

Entre los recursos a los que ha acudido el senador con licencia destaca un plantón afuera del Instituto Nacional Electoral, Mario Delgado, dirigente de Morena, ha mostrado su apoyo asistiendo a las movililizaciones convocadas por este.

“Estamos en el plantón afuera del @INEMexico apoyando la lucha por la democracia y la defensa de la esperanza. Mañana a las 8 partiremos rumbo al

@TEPJF_informa a exigir que se haga justicia y se respete el derecho del pueblo de Guerrero a decidir. @FelixSalMac”, dio a conocer en su cuenta de Twitter.

Mario Delgado, dirigente nacional de MORENA ha apoyado a Salgado Macedonio durante el proceso para intentar consolidar su candidatura (Foto: Cortesía Morena)

Por su parte, Félix Salgado Macedonio impugnó la nueva resolución del INE en la que reitera su determinación para sacarlo de la contienda electoral.

De nueva cuenta, la llamada Caravana por la Democracia en Guerrero arribó a las instalaciones del INE para manifestar su descontento y condenar que volvieron a bajar al “Toro” de los comicios intermedios del 6 de junio.

Cerca del medio día llegó a las instalaciones el candidato morenista y un grupo reducido de acompañantes. El objetivo de dicha visita es la entrega de un texto de 124 hojas en las que se enumeran los 15 presuntos agravios de los consejeros que emitieron su voto contra el ex candidato.

Salgado Macedonio señaló que vivió “la violación a los derechos políticos, la violación a los derechos humanos, la violación a los tratados internacionales, la violación al derecho a votar y ser votado, la violación a mi derecho de audiencia. A mí nunca me notificaron y nunca me dieron el derecho a defenderme y fui sentenciado impunemente. Y en este país si no tienes derecho a la defensa entonces, de qué estamos hablando”.

