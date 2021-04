Jaime Bonilla asistió a un partido de Beisbol en EEUU en medio de la pandemia por COVID-19 en México: “fue un juegazo”

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, asistió a un partido de beisbol en San Diego, EEUU (Foto: Twitter @RepDeFiFidonia)

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue duramente criticado en redes sociales por asistir a un partido de beisbol en Estados Unidos, pues la contingencia sanitaria por COVID-19 aún no termina.

A través de Twitter, usuarios difundieron una fotografía en la que aparece el mandatario sin utilizar cubrebocas y rodeado de algunas personas. Se presume que el evento deportivo se celebró el pasado sábado 17 de abril en el estado de California, entre los Dodgers y los Padres.

Lupita Jones, candidata a la gubernatura de la entidad por la coalición PAN-PRI-PRD, publicó las imágenes en sus redes sociales. La exreina de belleza criticó que, mientras Baja California transita por el momento más crítico en la historia, Bonilla disfruta de un partido de beisbol en San Diego, su ciudad de procedencia.

“Mientras el estado enfrenta la peor crisis en la historia, el gobernador está disfrutando un partido en su natal San Diego. A ver cómo lo defiende @MarinadelPilar mañana en el debate”

Lupita Jones, candidata a la gubernatura de Baja California, criticó al mandatario por asistir al evento deportivo en plena crisis por COVID-19 (Foto: captura de pantalla / Twitter@LupJonesof)

Por su parte, Jaime Martínez Veloz, quien contiende por una diputación local en dicho estado, señaló que el gobernador asistió a un paco para disfrutar del juego. En este sentido, señaló que la 4T (cuarta transformación) pregona con la política de “falsa autoridad”.

“Esta es la austeridad de la 4T. Mientras BC se encuentra en el ojo del huracán en materia económica, el gobernador en palco atrás de home en un juego de béisbol en San Diego. Lo indignante no es que lo haga, lo indignante es que pregonen con la política de la falsa austeridad”, indicó en Twitter.

Aunado a esto, destacó que si Jaime Bonilla hubiera renunciado a la ciudadanía americana, tal como él mismo lo difundió, no podría haber ingresado al país vecino para disfrutar del evento debido a las restricciones de movilidad vigentes. En este sentido, acusó que el mandatario miente, por lo que es “inelegible para ser Senador de la República”.

“Si se supone, tal como él mismo lo ha difundido, que renunció a la Ciudadanía Americana, el gobernador de Baja California no podría cruzar a Estados Unidos, tal como el resto de los ciudadanos mexicanos desde que empezó la pandemia. 1/2

¿Cómo explica entonces que ayer estuvo en un juego de béisbol en el Petco Park, en San Diego? Bonilla miente, era inelegible para ser Gobernador del Estado, y es inelegible para ser Senador de la República. 2/2.”, escribió el candidato de la coalición “Va por México”, conformada por PAN-PRI-PRD.

El gobernador de Baja California aseguró que asistió al partido luego de concluir sus responsabilidades como gobernador del estado (Foto: captura de pantalla / Fb@gobierno de Baja California)

En videoconferencia de prensa, Bonilla Valdez confirmó su asistencia, junto con su esposa y “unos compadres”, al partido de beisbol entre los Dodgers y los Padres.

Respecto a una de las fotografías que se difundieron en redes, señaló que es imposible degustar alimentos sin retirarse la mascarilla de protección, sin embargo, aseguró que al ingresar al recinto deportivo se colocó correctamente el aditamento de prevención contra SARS-CoV-2.

“Y luego me criticaron porque me estaba comiendo una hamburguesa, sobre el comentario del cubrebocas fue obviamente el protocolo de entrada al estadio, eso está controlado por ligas mayores, claro que todos los que ingresamos al estadio traemos el cubrebocas, pero a la hora de comer, a menos que alguien me diga cómo le hago, pues para comerte una hamburguesa necesitas quitarte el cubrebocas, pero como ven se habla aproximadamente de un estadio de 10 mil personas en un aforo de 50 mil”, declaró el mandatario.

Aunado a esto, argumentó que realizó la visita a la ciudad estadounidense fuera de su horario de trabajo y calificó al evento como “un juegazo”.

“Quiero decirles que fue un juegazo en realidad, un dos cero , donde hombres en primera, en segunda y en tercera con dos outs en la novena entrada, los Padres perdieron desafortunadamente dos cero.

