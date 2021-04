Verónica desapareció en Colima y fue encontrada en Jalisco: por qué señalan a su familia como culpable

Verónica Fonseca estuvo poco más de una semana incomunicada y en calidad de desparecida (Foto: Twitter)

Verónica Fonseca, quien estaba desaparecida desde el pasado 7 de abril fue localizada en Jalisco, luego de que tuvo una fuerte discusión con su familia en Colima a raíz del fallecimiento de su padre y su orientación sexual.

De acuerdo con los reportes, la joven había sido internada en contra de su voluntad en un “centro de rehabilitación” para presuntamente curar su homosexualidad, no obstante, pudo ser localizada y rescatada.

“Gracias a las labores de @BusquedaJal, Vero ya fue localizada. La dirección de @DiversidadSJal nos entrevistamos con ella, ya salió del lugar donde fue localizada y se trasladó a un lugar que considera seguro. Gracias a todas las que se preocuparon y ayudaron a localizarla”, informó Andrés Treviño, Director de Diversidad Sexual de Jalisco, institución que trabaja para la inclusión de las personas.

(Foto: Twitter)

“Vero ya está bien, está en un lugar seguro... Agradezco infinitamente a todas las personas que me ayudaron y estuvieron al tanto de todo esto”, dijo por su parte Alondra Zamudio, novia de Verónica.

De acuerdo con Alondra, quien además denunció la desaparición de Verónica, dijo que el pasado 23 de marzo su pareja viajó de Jalisco a Colima para dar seguimiento al novenario de su padre que acababa de fallecer.

Al estar ahí enfermó de varicela por lo que tuvo que quedarse más tiempo de lo que esperaba, recibiendo los cuidados de su madre, prima y abuela.

Sin embargo, pese a estar convaleciente y atravesando el duelo, su madre, quien se había separado hace más de 15 años de su padre, aprovechó para hacerle reclamos sobre su sexualidad y culpabilizarla del deceso.

(Foto: Twitter)

“Ella se pasaba obligando a creer a Vero que la muerte de su padre había influido con ella por sus descuidos”, relató Alondra.

“Vero solo me decía que su mamá no la dejaba de hacer sentir mal (donde ella para nada necesitaba sentirse más mal). Desde que Vero confío en abrirse con su mamá, ha sido un constante no entenderla y hacer su vida imposible”, añadió.

Apuntó que la señora incluso había golpeado y corrido de su casa debido a la diferencia de opiniones.

“Todo el año que tenemos de relación, ha estado en eterna discusión con su madre por este tema. Donde su mamá solo se dedica a malinterpretar”, reveló.

(Foto: Twitter)

Debido a la situación por la que estaba atravesando la joven buscó volver a Jalisco con su pareja, sin embargo, su madre le tendió una trampa para internarla a la fuerza en un campamento que supuestamente cura la homosexualidad.

La madrugada del día que deje de saber de ella, me escribió para decirme que se sentía muy mal con su mamá y su abuela porque no dejaban de decirles cosas, y me dijo que solo quería estar conmigo

En una captura de pantalla de la conversación de las jóvenes se lee a Verónica decir que su madre estaba intentando quitarle su celular para incomunicarla mientras la insultaba.

Con el fin de calmar los ánimos, la mujer le habría dicho a la joven que le permitiría regresar a Jalisco, con su pareja, con la condición de que antes de irse hablaran.

Las jóvenes se apoyan mutuamente (Foto: Twitter)

A eso de las 13:30 hrs del día 07/04/2021 deje de recibir mensajes de ella, creyendo que tal vez estaba alistando todo para viajar hacia Arandas. Aprox a las 17 hrs se me ocurrió marcarle debido a la preocupación. Llamada que no fue atendida por Vero si no por su madre

La mujer le habría cuestionado a Alondra por el supuesto daño que le había hecho a Verónica, “induciéndola a las drogas y arruinándole la vida”.

Tras ello supo rumores de que la madre de Verónica llegó a su casa acompañada de dos hombres y dos mujeres, quienes posiblemente se la llevaron hasta el lugar donde estuvo internada por una semana, sin comunicación y en condición de desaparecida.

Cabe recordar que desde hace más de 30 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.

