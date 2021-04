Nay Salvatori aseguró que en la Cámara de Diputados había una red de prostitución operada por el PRI y el PAN

Nayeli Salvatori, diputada federal de Morena y quien busca la reelección legislativa, aseguró este jueves que cuando llegó a la Cámara de Diputados en 2018, las fracciones del PRI y del PAN tenían bajo su servicio una red de prostitución, que incluso, que estaba incluidas en la nómina legislativa.

En un video que publicó en sus redes sociales, Salvatori señaló que las personas que la critican por sus bailes de Tik Tok no reaccionan así con los legisladores opositores, sacando a colación la red de prostitución bajo el título : “La verdad que los del PRIANRD no te dicen”.

“O sea el PRI y el PAN tenían mujeres que se dedicaban a la prostitución y les pagaban ‘con tus impuestos’, se acostaban y tenían relaciones sexuales en la Cámara de Diputados ‘con tus impuestos’, en las oficinas que se pagan ‘con tus impuestos’”, expresó la ex integrante del PES que luego se unió a Morena.

Precisó que algunas cobraban con coches u otros beneficios. Además, que algunas eran invitadas a un supuesto jacuzzi que el PAN tenía en sus oficinas dentro de San Lázaro.

“Si el Diputado la quiere, hay una ‘madrota’ aquí en la Cámara, que tiene una oficina, y le pagas cinco mil pesos y te la pone, más lo que tú le quieras pagar a la escort [...] El PAN tenía jacuzzi en su oficina”.

Agregó que las llamadas escorts eran las que llevaban la botana en el pleno pero que en realidad estaban a la orden de una mujer que las coordinaba desde una oficina de la Cámara. Sin embargo, precisó que fueron despedidas cuando Morena obtuvo mayoría en el recinto.

En este sentido, hizo un reclamo de las personas que prefieren regresar al PRI y el PAN poder. “¿Qué pasará por la mente de las personas que dicen: ¡Morena no!, preferimos al PAN?”, dijo la poblana quien comparó a los electores con sus amigas que tuvieron un noviazgo tóxico y que cuando empiezan a andar con otro que las consiente, prefieren ver sus defectos para regresar “desesperadas” con el “tóxico”.

Señaló que desde hace dos años hay una campaña de polarización en contra del gobierno, una campaña negativa en la que se maneja la técnica de repetición, es decir, repiten y repiten lo mismo hasta que la gente se lo cree; aseguró que es financiada por los más rico del país, los que gozaban de privilegios por parte de los gobiernos federales.

¿Saben que me duele y me preocupa? El país que le voy a entregar a mi hijo, un día le voy a decir avergonzada: estábamos construyendo un cambio pero la gente se asustaban más de una persona mal hablada como yo, que de un ladrón de poca monta

A pesar de los señalamientos la candidata borró el video y en su cuenta de Twitter explicó que lo hizo por temor a represalias.

Por miedo a que se tomen represalias en mi vs por la declaración que hice, he bajado el video pero exhorto a los medios a que abran una investigación con ex empleados y empleados de, para que les den más información. Por obvias razones no revelaré el nombre de mi fuente