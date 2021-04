“Es un golpe de Estado”: el alarmante mensaje de Emilio Álvarez Icaza ante la ampliación de la presidencia de Zaldívar en la SCJN

Emilio Álvarez Icaza aseguró que lo realizado por la bancada de Morena fue un “golpe de Estado” (Video: Twitter/EmilioAlvarezI)

Luego de que, de manera sorpresiva, el Senado mexicano impulsó un punto de la reforma secundaria al Poder Judicial para ampliar el mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), varios fueron los personajes que se manifestaron en contra de esta decisión.

Entre las voces que se levantaron estuvo el senador Emilio Álvarez Icaza, quien en un video publicado en su cuenta de Twitter, aseguró que lo realizado por la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue un “golpe de Estado”.

“Es de alarma, esto es un golpe de Estado a la SCJN. ¿Es un pago de favores al ministro Zaldívar porque aprobó la consulta para el presidente López Obrador? ¿Es un laboratorio para intentar así extender el periodo de López Obrador o de quien les caiga bien al gobierno? ¿Es un laboratorio para hacer un blindaje porque cree que no va a ganar las elecciones? Es de alarma”, declaró el legislador.

Con esta decisión, Arturo Zaldívar se mantendrá dos años más como presidente de la SCJN (Foto: SCJN)

Asimismo, exhortó a Arturo Zaldívar a no aceptar el puesto, pues representa una violación a la Constitución Política y un revés a las declaraciones realizadas por AMLO, quien aseguró que haría las cosas diferentes a las anteriores gestiones encabezadas por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

“Yo le llamo al ministro Zaldívar, que en congruencia con su lucha por los Derechos Humanos, mande un mensaje pronto e inequívoco con la Cámara de Diputados que él no está de acuerdo con esta decisión. Es inaceptable violar de esta manera la Constitución. Es inaceptable que Morena repita las peores prácticas del PAN y del PRI cuando nos dijeron que iban a ser diferentes”, indicó.

Su principal queja fue dirigida al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al cual llamó “la expresión más corrupta de la política en México”, pues fue la fracción que propuso el transitorio para que se llamara a unas sorpresivas y diferentes votaciones.

“El Partido Verde hace una propuesta de un transitorio, en mi opinión ese partido es la peor expresión, la expresión más corrupta de la política en México, y hace esta maniobra que, sin previo aviso, y sí con una dificultad en el procedimiento porque no se llama a votación a dos rondas como se hace en sesiones a distancia como fue la de hoy, y deciden ampliar por dos años el mandato del presidente de la SCJN y el mandato de los consejeros de la judicatura”, refirió Álvarez Icaza con un claro enfado.

El PVEM impulsó la modificación a la Ley del Poder Judicial (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Aunado a lo anterior, el senador sin partido resaltó que esta acción es “probablemente lo más grave en la historia de esta Legislatura”, pues el artículo que modificado se dio a conocer sin previo aviso, y se dijo contrariado por la falta de documentación digital proporcionada por el senado para conocer la propuesta.

Con esto, el funcionario público permanecería al frente del tercer poder hasta 2024, es decir, culminaría junto con el mandato de Andrés Manuel López Obrador. La reserva fue presentada por el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM y resultó en una amplia mayoría de 80 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones.

La oposición, omitiendo a algunos legisladores priistas que votaron a favor, criticó que supuestamente Morena no permitió corregir el sentido de la votación de varios senadores como se ha permitido hasta ahora en los formatos a distancia.

Hasta el momento, Arturo Zaldívar no se ha manifestado respecto a esta decisión, sin embargo, desde su cuenta de Twitter, ha compartido los mensajes emitidos por el consejo de la Judicatura Federal (CJF), institución que “no se pronunciará sobre el artículo transitorio hasta que no concluya el proceso legislativo”.

