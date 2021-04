“Me rogaba y eso me encantaba”: la verdad detrás de la separación de Amanda Miguel y Diego Verdaguer

La cantante sorprendió con su nuevo cambio de imagen (Foto: Instagram@yoamandamiguel)

Durante el último año, Amanda Miguel y Diego Verdaguer han estado bajo los reflectores por protagonizar una sonada separación provocada por la pandemia por COVID-19, pero qué hay detrás de este distanciamiento que ha dejado una huella inmensa en la industria del entretenimiento porque son una de las parejas famosas más sólidas.

El amor entre los cantantes se puso en duda justo hace un año cuando se supo que iniciaron su confinamiento en países diferentes: ella en Los Ángeles y él en México, y aunque después aclararon que su lejanía fue creada por las restricciones para viajar, ahora se sabe que este tiempo también les ayudó a reflexionar sobre su relación.

Amanda Miguel confesó a Pati Chapoy lo que hizo durante la ausencia de su marido en Los Ángeles, California, cómo afrontó este distanciamiento y qué la motivó para regresar pronto a su lecho matrimonial.

De acuerdo con la artista argentina, ella emprendió el viaje después del concierto que ofrecieron el 10 de marzo en el Auditorio Nacional y aunque su interés era reunirse al siguiente fin de semana, esto ya no se concretó por la emergencia sanitaria.

“Él nunca regresó y yo nunca me fui”, aseguró la intérprete de Él me mintió, quien añadió que durante esta larga separación ella fue intervenida por una catarata en el ojo y encontró su nueva casa en el territorio norteamericana.

Amanda Miguel aceptó que el distanciamiento les sirvió para reforzar sus lazos amorosos: “Al final me rogaba y eso me encantaba. Me rogó y cuando me empezó a rogar fue cuando no podía ir. Mi corazón se partía en dos porque yo sabía que él estaba desesperado por mí y sintió que yo lo había abandonado, pero no era así”.

“Claro (que lo extrañaba). Al principio fue muy padre, que él haga su vida, yo hago la mía, me dedico a mí, hago mi yoga, yo mejoré muchísimo de las cervicales porque empecé a hacer ejercicio y al lado de mi hija obviamente me sentía súper bien”, añadió la estrella.

De acuerdo con la artista, durante su estancia en Los Ángeles convivió mucho con su hija Ana Victoria y por las actividades en conjunto no se sintió sola, aunque sí valoró mucho la presencia de su marido, quien tampoco pudo estar en su cumpleaños.

“Los primeros días fueron ‘qué padre’, también para valorarnos, porque si estás todo el día hace falta extrañar un poco a la persona”, aceptó en entrevista para Ventaneando.

En este tiempo también se sometió a una intervención de nódulos en la tiroides. “Me sacaron toda la cantidad de nódulos que tenía, no tenía ninguna enfermedad grave, gracias a Dios. He decidido cortarme el pelo porque tenía ganas de hacerlo”, aseguró.

En esta entrevista, Amanda Miguel negó la versión de que sea “una suegra tóxica”, como hace unas semanas aseguró la revista TV Notas, donde se publicó que su presencia era la razón de la separación entre Ana Victoria y su esposo.

La pareja se distanció por casi ocho meses a causa de la pandemia por COVID-19. Y es que Amanda Miguel se confinó en California, en Estados Unidos, al lado de su hija Ana Victoria, mientras que Diego Verdaguer lo hizo en México.

Amanda Miguel se sinceró sobre su situación sentimental con Diego Verdaguer

Durante este tiempo, se especuló que diversos problemas al interior del famoso matrimonio los llevaron a la separación, aunque pronto ambos personajes salieron a aclarar la situación.

Hace unas semanas la cantante destacó en sus redes sociales que no ha pensado en el divorcio. “No, para nada. Pienso vivir con él toda mi vida, ésta y las que siguen”, dijo convencida ante la cámara.

