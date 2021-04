El radical cambio de look de Amanda Miguel que terminó con su melena

Amanda Miguel es una de las cantantes veteranas más emblemáticas de Latinoamérica, pues una carrera de cuatro décadas en la escena, han colocado a la argentina de nacimiento en un lugar destacado en el medio del entretenimiento.

A sus 64 años, la intérprete de temas como Castillos y Él me mintió, ha consolidado su trayectoria valiéndose también de un estilo propio que destacó de sus inicios: una larga y rizada cabellera negra fue el sello que la posicionó en el gusto del público.

Tras tantos años de trayectoria, este 12 de abril de 2021 la cantante impactó con una serie de fotografías con las que mostró un giro total a la imagen con que se había presentado ante su público: con estilo pixie y sus canas naturales, la nacionalizada mexicana llamó la atención por el drástico cambio.

Amanda Miguel (Foto: Instagram@yoamandamiguel)

“Quiero contarles algunas cosas lindas de mi vida que deseo de corazón compartirles… Gracias a DIOS estoy SANA rodeada de amor de mi familia, de todos mis colaboradores y de ustedes mis adorados seguidores que en todo momento me acompañan”, escribió la cantante de quien se sabe ha padecido el riesgo de desarrollar algún tumor en la tiroides.

“Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia cortármelo y dejármelo crecer de cero con el color que ya tengo naturalmente. ¿Qué les parece?”, escribió la esposa del también famoso Diego Verdaguer.

El nuevo look de la mamá de Ana Victoria causó revuelo entre sus seguidores, entre quienes la mayoría destacó lo bien que se ve la artista y otros le comentaron que había perdido su sello, incluso no faltó quien comparara su apariencia con la de otras famosas como Eugenia León.

Amanda Miguel (Foto: Instagram@yoamandamiguel)

“No voy a mentir que sí me quedé en shock pero créame que mi amor y admiración por usted va más allá que una cabellera usted es un ser humano maravilloso”, “Se ve bien!!! Sólo que su cabellera ya era su presentación…y ahora tendremos que acostumbrarnos a verla con nuevo look”, se puede leer en sus redes sociales.

”Esta pandemia me ha enseñado a cuidarme mucho, no me quiero enfermar, aún no me he vacunado, pero más que nunca estoy apreciando mi vida, mis momentos conmigo misma”, narró la cantante esta tarde a Pati Chapoy para hablar de su nueva imagen.

Dijo que se ha dado “el lujo de no viajar, que era algo que me agotaba demasiado. Los shows no, me encanta cantar, pero viajar, cambiar de cama, de aire, de comida, no estar en mi casa, es agotador”. Luego, Amanda reveló que decidió cortarse su cabellera “al comienzo de la pandemia con mi hija. Ya tenía mucho tiempo que me quería cortar el pelo, estaba muy cansada de mi pelo, ya no era el mismo, no estaba tan lindo, ya no tenía brillo, estaba reseco”. “Me costaba mucho arreglarme para los shows, verme bien, la pintura era otro tema que me tenía agotadísima y decidí por un cambio”, agregó en el programa Ventaneando.

Amanda Miguel (Foto: Instagram@yoamandamiguel)

Ante este cambió de look reconoció que “para mucha gente va a ser un shock ver a Amanda Miguel sin su pelo, pero en realidad lo que estoy haciendo en este momento es sentirme bien conmigo misma”. Y detalló el momento en que decidió ‘pasarse las tijeras’: “Estábamos sentadas hablando del pelo, de lo cansada que estaba, y mi hija me dijo: ‘Mamá, hace mucho tiempo que te quieres cortar el pelo ¿por qué no te lo cortas?’. Y en ese momento me vino un: ‘Sí, ahora’. Me metí a bañar, me desenredé el pelo, que me costaba muchísimo, hice una cola y pasó la tijera”. “Ahorita estoy en un corte que no es corto ni largo, y después, paso a paso, iré viendo con lo que me sienta más cómoda”, concluyó.