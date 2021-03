Amor a prueba de todo: Amanda Miguel reveló si ha pensado en divorciarse de Diego Verdaguer

Amanda Miguel y Diego Verdaguer conforman una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo (Foto: Instagram de Diego Verdaguer)

Amanda Miguel y Diego Verdaguer conforman una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo, pero eso no los libra de las polémicas que rodean su relación y fue la cantante argentina quien reveló si alguna vez ha pensado en divorciarse.

La intérprete de Castillos usó sus redes sociales para responder algunas preguntas de sus fanáticos, entre las que pudo despejar las dudas sobre su matrimonio de más de 40 años y habló de la dedicatoria de uno de sus más grandes éxitos: Él me mintió.

La artista consagrada destacó que a pesar de los problemas que ha enfrentado como pareja, no piensa en distanciarse de Diego Verdaguer, con quien piensa vivir en ésta y otras vidas.

En el videoclip de algunos segundos, la cantante es cuestionada sobre si alguna vez ha pensado en divorciarse del amor de su vida, lo que provoca una respuesta clara y contundente.

Amanda Miguel se sinceró sobre su situación sentimental con Diego Verdaguer

“No, para nada. Pienso vivir con él toda mi vida, ésta y las que siguen”, dijo convencida ante la cámara.

Con esta respuesta echó por tierra todos los rumores que el año pasado acompañaron al famoso matrimonio, cuando se distanciaron por casi ocho meses a causa de la pandemia por COVID-19. Y es que Amanda Miguel se confinó en California, en Estados Unidos, al lado de su hija Ana Victoria y Diego Verdaguer lo hizo en México.

En esta sesión de preguntas y respuestas también aclaró para quién escribió Él me mintió, canción que aún es un himno en toda Latinoamérica para hablar de los problemas de pareja.

De acuerdo con la cantante, este tema tiene una dedicatoria especial y muy general: “A todas las mujeres que nos han mentido, incluyéndome”.

La cantante despejó las dudas sobre su matrimonio de más de 40 años (Foto: Instagram de Diego Verdaguer)

Esta respuesta sin duda recuerda la infidelidad que tanto Amanda Miguel como Diego confesaron hace unos meses.

Fue durante una entrevista hecha por Omar Chaparro para el programa Tu-night, donde la artista dio indicios de la traición del padre de su hija y por la cual pensó en vengarse, lo que finalmente no concretó.

“Sí, pero yo no sería capaz. Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel (...) De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría”, aseguró.

En otra ocasión, fue Verdaguer quien aseguró que fue infiel y hasta confesó lo que sintió cuando estuvo a punto de enamorarse de Salma Hayek.

Se comentó que la familia de los cantantes se enfrente a la crisis del matrimonio de Ana Victoria (Foto: EFE/Cortesía familia Verdaguer)

“En algún momento sí fui un poco digamos, indolente de la severidad y la responsabilidad que significa la pareja, exactamente no (fui infiel) con el alma ni con el corazón, pero sí con el cuerpo alguna vez. Fue algo que manejamos inteligentemente, en su momento hace muchos años, muchos. Y mi mujer es una brava, es una mujer muy brava, es una mujer que sabe lo que quiere y valora mucho a la persona que yo soy y entonces eso tiene para mí también un valor extraordinario”, admitió el intérprete en entrevista con el programa En sus batallas.

Sobre la actriz veracruzana, Diego exaltó su belleza natural y la reacción que tuvo su cuerpo al conocerla: “Casi me desmayo... (comenzamos a hacer música), (eran mis) pretextos para estar cerca. Digamos que, podría decir que fue una amistad cariñosa, un amor platónico digamos, una inspiración en la vida. Eso es todo. Se ha especulado un poquito con eso porque alguien lo dijo hace unos años, hace diez años, no sé cómo salió, empezaron a decir, pero en realidad no es más que lo que acabo de decir, nada más, punto”

A pesar del gran amor que esta pareja se profesa, han enfrentado varias crisis y ahora podrían estar ante los problemas en la unión de su hija Ana Victoria, quien aseguran, está distanciada de Michael Villalobos, con quien contrajo matrimonio hace un año y tres meses.

