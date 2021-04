En la laguna azul: las atrevidas fotos de Kim Kardashian en bikini que conmocionaron a las redes

La socialité disfrutó de un merecido descanso al lado de sus seres queridos (Foto: kimkardashian / Instagram)

Kim Kardashian está disfrutando de su soltería y de la primavera. La empresaria presumió un bonito paseo familiar en la que no dudó en presumir su escultural cuerpo con un diminuto bikini negro.

La socialité compartió en su cuenta de Instagram varias instatáneas de su paseo familiar por la “laguna azul”, lo que recordó a la exitosa película de los años ochenta.

Y efectivamente, Kim nadó y disfrutó de la cristalina agua en la que paseó esta mañana al lado de sus seres queridos.

En esta paseo familiar también estuvo su hija mayor, North West, quien estuvo en la laguna gracias a una rueda salvavidas.

(Foto: kimkardashian / Instagram)

Sin duda lo que más llamó la atención fue la escultural figura de la estrella de Keeping Up with the Kardashians, reality show que está a punto de terminar.

Y es que Kim lució relajada, guapa y despejada de los problemas que se han ventilado desde hace meses con su aún esposo Kanye West, quien se negó a responder a la demanda de divorcio interpuesta recientemente.

Estas imágenes se suman a otras tantas que ha compartido a través de sus redes sociales, donde dejó claro que está disfrutando de una “¡Vida de mamá de vacaciones!”.

En aquella ocasión lució a lado de sus pequeños hijos, quienes la abrazan y descansan al lado de una alberca y frente a un paisaje tropical.

(Foto: kimkardashian / Instagram)

Fue hace cinco días cuando la también abogada reapareció en sus redes sociales con un poderoso mensaje y enfundada en un bikini color piel, con lo que dejó claro que su esencia no se había ido.

“Llévame de vuelta”, escribió al lado de dos sexies fotografías que hasta ahora han recibido más de 3.534.714 Me gusta.

LA MEDIÁTICA SEPARACIÓN

Kim Kardashian anunció el mes pasado que su relación con el rapero terminó y era momento de tomar caminos diferentes, lo que desató una gran polémica no sólo al interior de la famosa familia, sino en toda la industria del entretenimiento, ya que el rompimiento de la sociedad de estas personalidades significaría grandes pérdidas económicas.

“Kim estaba cansada de esperar. Trató de darle una oportunidad. Quería hacer esto el año pasado. Le dio mucho tiempo, pero es tiempo de avanzar con su vida. No hubo engaños. Nadie hizo nada malo. Se separaron con el tiempo”, confesó una fuente cercana a E! News.

Kim ahora está más enfocada en proteger su privacidad y a sus hijos, pero en general se encuentra bien. (Foto: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

Según esta persona, Kim ahora está más enfocada en proteger su privacidad y a sus hijos, pero en general se encuentra bien. Mientras tanto, West no ha estado tan presente en la vida de sus hijos, quienes han estado viviendo con su madre en California.

“North tiene cierto conocimiento de lo que está pasando. Pero la mayoría de los niños siempre los han visto separados, así que no es muy sorprendente. Kim les expresó (a los niños) que ama a su papá pero que necesitan estar separados. No entienden completamente lo que está pasando pero ya están acostumbrados a la situación”, expresó.

Aunque Kardashian presentó formalmente la solicitud del divorcio, hasta ahora no recibido una respuesta de su ex pareja porque éste no piensa que sea verdadero.

“Kanye no ha presentado una respuesta a la solicitud de divorcio porque todavía no acepta que Kim lleve el divorcio hasta su final”, dijo una fuente al sitio HollywoodLife.

Aunque Kardashian presentó formalmente la solicitud del divorcio, hasta ahora no recibido una respuesta de su ex pareja (Foto: EFE/Ringo Chiu)

“Él sabe cómo es Kim y sabe que ella no quiere hacer esto. Realmente no cree que Kim vaya a terminar con su matrimonio”, dijo el informante al citado medio.

“Parece no tener planes de presentar una respuesta en el corto plazo”, agregó la fuente.

SEGUIR LEYENDO: