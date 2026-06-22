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Calendario oficial para registros a las Pensiones del Bienestar 2026: cómo se inscriben las beneficiarias letra por letra en junio

Los registros se llevarán a cabo del lunes 22 al domingo 28 de junio de forma ordenada

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Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron este lunes 22 de junio (X@apoyosbienestar)
Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron este lunes 22 de junio (X@apoyosbienestar)

El calendario oficial de registros a las Pensiones del Bienestar se dio a conocer este lunes 22 de junio, día en que también comienzan las inscripciones.

Los programas para personas mayores que abrieron su convocatoria fueron la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

La primera iniciativa va dirigida a personas de 65 años en adelante y entrega un apoyo económico de forma bimestral de 6 mil 400 pesos, mientras que la segunda se enfoca solamente en mujeres de 60 a 64 años de edad y otorga cada dos meses un recurso monetario de 3 mil 100 pesos.

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Dos mujeres mayores sonriendo, una con cabello gris y otra con cabello blanco, sostienen tarjetas blancas del Banco del Bienestar sobre un fondo burdeos con el logo de 'Pensión Adultos Mayores'.
Dos mujeres mayores sonríen con sus tarjetas de débito del Banco del Bienestar, representando a los beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Mujer mexicana de cabello gris sonríe en una acera urbana con puestos de tacos y gente, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar.
Una mujer mexicana de mediana edad sonríe cálidamente en una concurrida acera de la Ciudad de México, con puestos de comida y transeúntes al fondo, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario oficial de registros a las Pensiones del Bienestar

Los registros a las Pensiones del Bienestar se llevarán a cabo del lunes 22 al domingo 28 de junio de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada aspirante.

Calendario de registros

  • Letras A, B, C | lunes 22 de junio de 2026
  • Letras D, E, F, G, H | martes 23 de junio de 2026
  • Letras I, J, K, L, M | miércoles 24 de junio de 2026
  • Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 25 de junio de 2026
  • Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 26 de junio 2026
  • Todas las letras | sábado 27 y domingo 28 de junio de 2026
Los registros se llevarán a cabo del lunes 22 al domingo 28 de junio de forma ordenada de de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada aspirante (X@apoyosbienestar)
Los registros se llevarán a cabo del lunes 22 al domingo 28 de junio de forma ordenada de de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada aspirante (X@apoyosbienestar)

¿Cómo registrarse a las pensiones?

Para completar el registro es indispensable presentar al módulo correspondiente acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses y un número de teléfono de contacto. Además, las autoridades permiten que la persona interesada designe a una persona auxiliar, quien debe presentar los mismos documentos.

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El horario de atención en los módulos de Bienestar es de 10:00 a 16:00 horas durante los siete días del proceso. Las personas interesadas deben acudir en la fecha que corresponda a la inicial de su primer apellido. Los datos y documentos se revisan en el módulo para garantizar que cumplen con los requisitos establecidos.

Impacto social de los programas

En 2025, la Pensión Mujeres Bienestar benefició a 3 millones de mexicanas y se espera que este año la cifra supere los 3,4 millones. Por su parte, la Pensión de las Personas Adultas Mayores ha sido clave para reducir desigualdades históricas y mejorar la calidad de vida de quienes han impulsado el desarrollo de México.

Actualmente, más de 13,4 millones de personas reciben estos apoyos. Las proyecciones indican que para 2026 el programa podría alcanzar a más de 14 millones de beneficiarios, consolidándose como una de las estrategias sociales más amplias del país.

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