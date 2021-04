Vacuna COVID-19 en CDMX: este mes inicia vacunación para adultos mayores en penales y en situación de calle

(Foto: Tercero Diaz / Cuartoscuro)

La jornada de vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México continúa avanzando con la aplicación de la segunda dosis para personas adultas mayores en cinco alcaldías de la capital.

Hasta el corte de las 11:00 horas, se ha cubierto de 22% a 30% en las cinco demarcaciones, con respecto a lo que se prevé como meta hoy. De acuerdo con el último reporte del gobierno capitalino, hasta esa hora se aplicaron 4,049 segundas dosis en Azcapotzalco, 3,325 en Cuajimalpa, 3,450 en Magdalena Contreras; 4,081 en Miguel Hidalgo y 1,506 en Milpa Alta.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que este mes comenzará la aplicación de vacunas contra COVID-19 en dos grupos: adultos de 60 años o más privados de su libertad y personas en situación de calle. Los biológicos se llevarían a los penales y a los centros de atención de la Secretaría de Atención Social para la vacunación.

(Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

“Personas en situación de calle conocen estos lugares y ahí es donde se va a hacer la programación, ya sea de llevar a estas personas o llevar la vacunación a estos sitios como se hace en asilos”, detalló.

“Los siguientes grupos que corresponden son personas privadas de su libertad o personas que viven en situación de calle”, reiteró Sheinbaum.

Por otro lado, señaló que ayer se reportaron adultos mayores en el Estadio Olímpico Universitario que no les correspondía vacunarse ese día, por lo que se registró mayor afluencia de gente; no obstante, aseguró que no tardaron más de una hora en su proceso de vacunación y hoy se hicieron ajustes en esta macro unidad para que ingresaran más rápidamente.

En ese sentido, las sedes masivas de vacunación, iniciaron operaciones antes de su horario oficial, con el objetivo de que los adultos mayores esperen el menor tiempo posible para recibir su segunda dosis del antígeno. Este martes la gente fue recibida alrededor de las 7:30 horas.

(Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

Cuándo debo asistir a la célula de vacunación que me corresponde

Para saber qué día deberás acudir a vacunarte, deberás consultar la fecha en la que recibiste la primera inyección del antígeno. Para las alcaldías Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras será del 12 de abril al 16 de abril:

Fecha de aplicación de primera dosis/Cita para segunda dosis

15 de febrero - 12 de abril

16 de febrero - 13 de abril

17 de febrero - 14 de abril

18 de febrero - 15 de abril

19 de febrero y días posteriores - 16 de abril

Para las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco será del 12 de abril al 18 de abril:

Fecha de aplicación de primera dosis /Cita para segunda dosis

8 de marzo - 12 de abril

9 de marzo - 13 de abril

10 de marzo - 14 de abril

11 de marzo - 15 de abril

12 de marzo - 16 de abril

13 de marzo - 17 de abril

14 de marzo - 18 de abril

