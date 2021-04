Quién es Lorenzo Córdova, el funcionario del INE que no se somete a AMLO

Lorenzo Códova fue nombrado consejero presidente del INE en 2014 (Foto: Cuartoscuro)

Lorenzo Córdova es uno de los funcionarios con los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha protagonizado importantes encontronazos. Y es que, en plena época electoral, el consejero presidente del Instituto Nacional Electora (INE) ha hecho importantes declaraciones respecto al papel del organismo autónomo como árbitro del proceso democrático.

El pasado 6 de abril, día en que el funcionario se reunió con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), para atestiguar el inicio de la producción de las boletas electorales, señaló que, si bien el INE como árbitro debe ser discreto y neutral, no significa que debe ser omiso e indiferente frente a las violaciones a la ley.

“El día de hoy se ha dicho que el árbitro debe ser discreto y neutral. ¡Coincido totalmente! Pero hay que agregar: ser discreto y neutral no significa ser omiso e indiferente frente a las violaciones a la ley, sino todo lo contrario; frente a ello debe ser estricto y puntual”

Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en de Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia.

Durante el periodo del 15 de diciembre de 2011 al 7 de enero de 2014 se desempeñó como consejero del Instituto Federal Electoral. Dos meses más tarde, el 3 de abril fue elegido por la Cámara de Diputados como el primer consejero presidente por un periodo de nueve años.

Aunado a esto, el funcionario es investigador nivel “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Asimismo, imparte las materias “Teoría de la Constitución”, “Derecho Constitucional” y “Derecho Electoral” en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios.

También ha sido profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt nivel 3.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral determinara retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, por presentar fuera de tiempo y de forma sus gastos de precampaña, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, no ha dejado de lanzar ataques al instituto, pues ha acusado a Córdova y al INE de ser “empleados de la oposición”.

En este contexto, el dirigente del INE señaló que “la boleta es una muestra fehaciente y palpable de que hoy en México no tiene sustento hablar de fraude” o de prácticas que formaron parte de una “picaresca política afortunadamente superada hace ya mucho tiempo”, como el caso de los padrones rasurados o los ciudadanos que habían muerto y seguían votando.

Con el presidente López Obrador, Córdova Vianello ha tenido distintos desencuentros. Uno de ellos sucedió el pasado 25 de marzo, cuando el mandatario criticó que en la actualidad existan expresiones racistas en figuras públicas como el presidente del Instituto.

Recordó una vez en la que el funcionario se burló de la forma de hablar de un indígena. En mayo de 2015 se filtró una conversación telefónica entre Córdova y el secretario ejecutivo del órgano electoral, Edmundo Jacobo Molina, en la que se mofa de representantes indígenas de Guanajuato, con los que se había reunido previamente.

“El otro caso de hace poco, en 2015, es la grabación de una llamada del actual director del Instituto Nacional Electoral, quien después de recibir en audiencia a una representación indígena se mofa de la forma de comunicarse de uno de ellos, expresando: ‘había uno, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba’, y empieza a imitarlo con voz grave y burlona, ‘yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir aquí oh diputados, para nosotros yo no permitir sus elecciones’”, dijo el presidente mexicano.

