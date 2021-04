“Una cueva de ladrones”, las desafiantes palabras de Mario Delgado afuera del INE

(Foto: Twitter/mario_delgado)

Continúan y parecen no tener final los reclamos entre integrantes de Morena que defienden la candidatura de Félix Salgado Macedonio, y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre a todo s unas horas de revisar las sanciones antes impuestas a los excandidatos del Movimiento Regeneración Nacional.

Desde la caravana por la democracia, instalada por Salgado Macedonio en las afueras del edificio sede del INE, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que en México “tenemos mucho pueblo para tan pocas autoridades electorales”.

Este sólo fue el principio de los dimes y diretes, pues a lo largo de su discurso, aseguró que su lucha es actualmente la defensa de la democracia, predicada por Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy, lo que aquí nos convoca es la lucha por la democracia, la lucha por la libertad, la lucha por vivir en una auténtica democracia. Andrés Manuel López Obrador nos enseñó a luchar, a no rendirnos hasta lograr que el pueblo de México sea quien mande, y no nos vamos a rendir”, sostuvo Delgado.

Al respecto, señaló que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, con su actuar parcial a favor del PRIAN, están convirtiendo al INE en una “cueva de ladrones”, cuando tendrían que estar velando por que haya elecciones limpias y se respete la voluntad popular.

“Una cueva de ladrones”, las desafiantes palabras Mario Delgado afuera del INE Foto: Morena/Twitter

Delgado también denunció que “la mafia de la corrupción le quiere robar a Morena lo que no le pueden ganar en las urnas”; de acuerdo con el político, el pueblo ya decidió y lo hizo en pro de la transformación.

“La gente ya decidió que sea Félix Salgado Macedonio el próximo gobernador de Guerrero y Raúl Morón Orozco el próximo gobernador de Michoacán”, insistió.

Finalmente, comentó que esta convocatoria a defender la democracia llama no solo a los simpatizantes y militantes de Morena, sino a todos los mexicanos.

“No podemos permitir que un puñado de empleados del PRIAN decidan a los gobernantes, debe ser la gente quien decida”, concluyó para después sumase al campamento.

El llamado de Félix Salgado Macedonio para obtener su candidatura de vuelta

Salgado Macedonio armó una caravana con rumbo a la Ciudad de México, y después se enfilaron hacia el Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de ejercer presión y le sea devuelta su candidatura.

En su discurso de este domingo, Salgado Macedonio reiteró el argumento de que no era precandidato y por lo tanto no tendría por qué haber declarado gastos ante el órgano fiscalizador del INE. Además, dijo, no le habían brindado un sitio al cual subir la información en todo caso y su derecho de audiencia había brillado por su ausencia.

“Si no nos regresan la candidatura vamos a volver a impugnar y les vamos a volver a ganar”, arengó Salgado Macedonio. “Ellos no tienen documentos, yo sí los tengo”, continuó con su discurso.

Es importante recordar que el todavía abanderado de Morena con intenciones de continuar como candidato, Félix Salgado Macedonio, apodado “Toro sin cerca”, fue acusado de haber supuestamente violado y abusado de varias mujeres.

El dirigente nacional de Morena se quedará en el campamento de Félix Salgado Macedonio en el edificio del Instituto Nacional Electoral (Foto: Cuartoscuro)

Será el martes 13 de abril en punto de las 18:00 horas cuando el INE discuta las candidaturas de Salgado y de Raúl Morón, entre otras, con el motivo de individualizar de nueva cuenta diversas sanciones, tomando en consideración circunstancias concretas en cada caso.

De acuerdo con la información oficial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al INE el fallo, por lo que éstos tendrán un plazo de máximo 48 horas para resolver cada uno de los proyectos.

