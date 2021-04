Alianzas, estructura, movilización: el plan de Mario Moreno Arcos, candidato del PRI-PRD, para ganar la gubernatura de Guerrero

(Video: Infobae)

México cumplió una semana del arranque de las campañas para las elecciones intermedias de 2021, las más grandes en la historia del país, y algunos candidatos han aprovechado cada minuto de cada día para impulsar sus movimientos. Uno de ellos es Mario Moreno Arcos, que como abanderado de la alianza opositora del PRI (Partido Revolucionario Institucional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática) a la gubernatura de Guerrero.

“He ido creciendo y he ido creciendo muy bien. Veo mucho ánimo, mucho entusiasmo. Estamos hablando prácticamente de 35 días de campaña”, expresó Moreno Arcos en entrevista con Infobae México realizada en un restaurante de la Ciudad de México.

“Hace poco más de un mes que iniciamos y parecía todavía insalvable la campaña. Hoy te puedo decir que gracias al trabajo que se ha desarrollado, a que hemos logrado cohesionar esta alianza y sacar lo mejor de esta alianza, te puedo decir que hay una circunstancia totalmente diferente, que es positiva para mí”, manifestó con determinación.

Sin embargo, Moreno Arcos sabe que se enfrenta a un imponente rival en su camino a la casa de gobierno de Guerrero, estado ubicado en el sur de México y uno de los grandes botines electorales de este ciclo. Se trata de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que postuló a Félix Salgado Macedonio, cuya candidatura se definirá en estas horas en el INE (Instituto Nacional Electoral).

Las encuestas y la campaña

“Yo he ido a varias elecciones, he aprendido a tener el pulso. Hoy te puedo decir que el pulso nos permite pensar que vamos a ganar. Sí es una circunstancia compleja, difícil, porque la marca de Morena sigue siendo todavía muy pesada, muy fuerte, pero que también hay una ciudadanía más informada. Creo que habrá que tomar decisiones que permitan pensar en un resultado positivo”, evaluó Moreno Arcos.

El candidato del PRI-PRD argumentó que, aunque la marca de Morena es alta, “cuando va con un personaje, baja de manera considerable”. “En este caso es al revés en el tema de Mario Moreno. Las marcas que me llevan tienen un límite, pero Mario Moreno hacen que crezca como tal, como persona. Como dijeran en mi pueblo, el mono cuenta”, completó.

Sin embargo, y a pesar de la polémica candidatura de Salgado Macedonio, acusado de violar y abusar de varias mujeres, el abanderado morenista encabeza las encuestas. En algunas, la distancia llega a ser de hasta 15 puntos porcentuales entre el puntero y Moreno Arcos. En otras, la diferencia se achica tanto como a cuatro puntos.

“Hace poco más de un mes que iniciamos, en las encuestas estábamos 30 puntos abajo, 30 puntos. Son encuestas que se pueden hacer y pueden tener o no credibilidad. ¿Dónde vas a construir tu victoria? Es lo que a mi me preocupa, pero sobre todo me ocupa. Soy un hombre que me he formado en elecciones, he ido a seis elecciones y he ganado las seis. Se escucha mal, pero yo he triunfado siempre y es a base de trabajo”, presumió.

¿Qué tienes que hacer? Mucho territorio, pero sobre todo algo que es fundamental, y en lo que descansan los partidos políticos que me apoyan y que puede estar ahí la victoria: el tema de las estructuras electorales. Las estructuras son fundamentales

Por eso, adelanta Moreno Arcos, “va a ser una gran movilización”, pero debe haber antes “una gran concientización antes para que poder hacer la movilización. “Para que realmente a quien toques estén plenamente convencidos de que la mejor opción es tu candidato”, añadió.

Las propuestas y el programa

Moreno Arcos aseguró a este medio que, en caso de triunfar en las elecciones del próximo 6 de junio, donde además se renovarán más de 21,000 puestos en toda la República, conformará un “gobierno itinerante que camine a lo largo y ancho de Guerrero”. “Debe ser cercano a la gente, que dé resultados, que genere confianza en los inversionistas para que se atrevan a invertir en el estado”, dijo.

Sin embargo, dijo, tiene mucha claridad de miras en ese aspecto. “Queremos crecimiento, pero no un crecimiento a través de dádivas que luego te generan conformismo. A través de oportunidades para poder desarrollar tus aptitudes, tus conocimientos y ese es el reto”, agregó.

Moreno Arcos sabe del tema. Hasta hace cuatro meses, fue secretario de Desarrollo Social del gobierno guerrerense de Héctor Astudillo, del PRI, a quien ahora busca suceder en el cargo. “Hay programas que hay que rescatar, impulsar y fortalecer, pero también hay que implementar nuevas acciones y hay que dar un sello característico a tu gobierno. Eso también es fundamental”, expresó, cuestionado sobre si su administración sería una continuidad de la de Astudillo.

Y es que Guerrero no solamente es uno de los estados más grandes de México, sino también uno de los más pobres. Moreno Arcos no titubea al explicar cuál es su propuesta. “Traer inversiones, no hay otra fórmula. Mientras tú no logres ser atractivo a las inversiones, difícilmente puedes tener la aspiración de que va a haber un crecimiento. Hay que lograr, a través de inversiones público-privadas e inversiones privadas, las condiciones para que los inversionistas se atrevan a invertir en Guerrero”, destacó.

Pero el sector privado no basta para sacar adelante a una entidad tan grande. “Creo que con inversiones del estado también. Del Estado mexicano, no necesariamente de Guerrero. Creo que la federación debe voltear un poco más a Guerrero e invertir aquí”, pidió.

Sin embargo, López Obrador se ha caracterizado en sus primeros tres años en el poder como un hombre difícil de acercarse sobre todo para la oposición. Moreno Arcos considera que él tendría peso para poder hacer lo que otros gobernadores no. “Yo creo que el presidente tiene un cariño muy especial por Guerrero, solamente hay que recordarle que el cariño que no se refleja con obras y acciones, pues no es cariño”, precisó.

Incluso se animó a rescatar un rasgo positivo del gobierno de López Obrador. “Por ejemplo, a mí me gusta el programa de Sembrando Vida, que no ha sido aterrizado correctamente, ha sido un fracaso, pero a mí me gusta porque debemos de cuidar más nuestro medio ambiente y es una buena fórmula, pero creo que no se ha hecho de la mejor manera”, ahondó.

Las alianzas y los rivales

Moreno Arcos explicó la necesidad de la alianza entre dos partidos históricamente rivales en Guerrero y el país (Foto: Twitter @Mario_M_Arcos)

Mario Moreno Arcos considera que la gobernabilidad se construye “entre todos, no solamente con uno”. El candidato del PRI-PRD no puede sino acudir a su propia sentencia cuando se le pregunta por la alianza de dos organizaciones históricamente enfrentadas en Guerrero y en el país, unidas de forma extraordinaria para hacerle frente a Morena.

“Sí, los dos partidos han sido antagónicos, han sido luchas cruentas e incluso algunas veces ha llegado la sangre al río, lamentablemente, pero hoy una circunstancia nos permitió llegar a esta unidad. El futuro de Guerrero permitió que esto se diera de la mejor manera posible y creo que al ser Mario Moreno el candidato, perdón, pero facilitó las cosas”, volvió a presumir.

Moreno Arcos reiteró que fue parte “importante” de ese consenso. El PRD, añade, se ha notado “muy echado para adelante” en los primeros días de campaña. “Todos los lugares donde he estado con el PRD he sido muy binen recibido y arropado. Esta alianza sí es una alianza que está permeando en las partes bajas del electorado. Aquellos que se entregan, que se apasionan, que todos los días andan en la lucha y en la batalla ha ido permeando muy bien y me he visto cobijado con ellos”, manifestó.

Sin embargo, el ex alcalde de Chilpancingo, la capital estatal, sabe que gobernar Guerrero es muy complejo. “Es un estado todavía bronco y difícil, donde tú debes estar aplicado todos los días. No puedes desligarte en ningún momento porque se generan conflictos y hay que estar en el día a día”, admitió.

Por ello, sabe que todos los seguidores y votantes que impulsen su candidatura son bienvenidos. “Todos cuentan y todos son importantes. Creo que la presencia, tanto de Rubén Figueroa, de Ángel Aguirre, como de René Juárez, en su calidad de ex gobernadores del estado, tienen un peso específico en esta campaña”, remarcó.

Moreno Arcos fue más allá y dijo que “varios actores políticos del estado” se van a sumar “incluso en lo oscurito”. “De Morena también se han estado sumando. La semana pasada se incorporó el síndico procurador de Acapulco a la campaña; mañana (el viernes pasado) se integra uno de los regidores de Morena con liderazgo muy fuerte en Acapulco; Genaro Vázquez, que tiene una gran presencia, también se incorporó. En fin, todos los días estamos recibiendo adhesiones que fortalecen mucho esta campaña”, enlistó.

Porque el candidato del PRI-PRD sabe que, sea quien sea el candidato (o candidata) de Morena en Guerrero, necesita de todos. “Estamos consiguiendo que se vengan y abracen este proyecto, que es uno viable, que está permeando bien y que genera certidumbre para los votantes”, concluyó.

