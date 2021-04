Renunció candidato del PVEM en Veracruz tras señalamientos de abuso sexual

Renunció Isaac Ferez a su candidatura después de ser señalado por presunto abuso sexual (Foto: Capturas de pantalla Twitter / @azucenau)

Por medio de un vídeo en sus redes sociales, Isaac Ferez Esparza informó que renunció a la candidatura a diputado federal con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el distrito XI de Coatzacoalcos, Veracruz tras la viralización en redes sociales de denuncias de abuso sexual en su contra.

“He sido blanco de acusaciones y difamaciones a través de algunos medios y en las redes sociales con el objetivo de empañar esta campaña y desprestigiarme moral y políticamente”, comunicó después de que colectivos feministas, como Brujas de Mar y Me too Anáhuac, aseguraron que existen al menos cinco señalamientos en su contra en la Universidad Anáhuac, campus Ciudad de México.

“Nunca he hecho daño a nadie, al revés estoy aquí para servir. Por congruencia conmigo, con mis ideales y con mi partido, y con los tiempos, tomo la decisión de renunciar a la candidatura para ponerme a disposición de enfrentar estas arteras acusaciones”, finalizó en su mensaje.

Video: Twitter / @azucenau

El día 7 de abril, el colectivo Me too de la Universidad Anáhuac realizó un hilo de Twitter, en el cual se leyó: “¡La Anáhuac tiene a su propio Salgado Macedonio y su nombre es Isaac Ferez Esparza! Al menos 5 denuncias distintas habían llegado a MeToo de este alumno que ahora es candidato a diputado”.

Dentro de la información que proporcionó el colectivo, afirmó que “algunas víctimas iniciaron los procesos de denuncia interna (en la Universidad Anáhuac). Sin embargo, se desconoce si la institución les dio seguimiento y si hubo alguna sanción, ya que se apelaba a la confidencialidad del proceso por protección de datos personales”.

También informaron que algunas víctimas “han sido amenazadas por Isaac y por el poder que él y su familia tienen”.

El colectivo Me too Anáhuac informó que muchas víctimas han sido amenazadas por la familia de Ferez (Foto: Twitter / @Metoouan)

Al siguiente día, el colectivo Brujas del Mar señaló a Ferez y a 31 candidatos a puestos de elección popular por contar con denuncias o aluciones de abuso sexual y agresiones contra mujeres.

Ambos colectivos le han pedido al PVEM y a los demás partidos políticos que transparentes sus procesos internos de elección de candidatos, al mismo tiempo piden que se explique por qué los 32 hombres señalados tienen candidaturas si no cumplen con la Ley 3 de 3 contra la violencia de género.

Dicha ley establece que en caso de tener denuncias o investigaciones por abuso sexual, violencia intrafamiliar o doméstica, violencia de género o ser deudor alimentario, no pueden acceder a una candidatura.

Isaac Ferez y 31 candidatos más fueron denunciados en redes sociales y piden que se les quite la candidatura (Foto: Twitter / @brujasdelmar)

Después de la renuncia de Ferez, la congresista en la Ciudad de México y presidenta de la Secretaría de la Mujer del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega, se pronunció a través de un tuit donde citó la denuncia de Brujas del Mar: “Impulsamos la decisión de Isaac Ferez de renunciar a la candidatura para esclarecer los hechos que se le acusan”.

Días antes, cuando se dieron a conocer las denuncias contra el ex candidato del PVEM, la diputada también comentó al respecto: “Mi compromiso con las MUJERES es primero que cualquier interés. Cuando me contacta una víctima, sea quién sea, tiene mi respaldo y acompañamiento. Si algo pasó con él o con quién sea y aún no han denunciado, aquí estoy, antes de cualquier cargo está mi COMPROMISO”.

Rojo de la Vega fue una de las acompañantes de la youtuber Nath Campos, quien en febrero hizo público que denunció ante la autoridades al creador de contenido Rix por haberla agredido sexualmente.

