“Es mejor tener críticas que ser un mediocre”: Felipe Calderón afirmó no temer al juicio de la historia

El ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) asistió este miércoles a la ciudad de San Luis Potosí para respaldar Octavio Pedroza, candidato a gobernador de la entidad del mismo nombre, por la coalición “Sí por San Luis” que integran el PAN, PRI, PRD y el local Partido Conciencia Popular (PCP).

Durante el mitin, el ex mandatario aseguró que el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está en vías de convertirse en una “dictadura”, por lo que hizo un llamado a no votar por Morena en las próximas elecciones del 6 de junio.

“Hoy México corre un gran peligro de convertirse en una dictadura donde las voces de las mexicanas y mexicanos, especialmente de los más humildes, quede aplastada por la voz del poderoso y no lo vamos a permitir”, expresó en medio de gritos de “¡Fuera Morena!”, expresó en el andador central del Parque de Morales, al poniente de la ciudad.

Calderón Hinojosa dijo que la alianza PAN, PRI, PRD en el país es muy necesaria ante el deterioro económico del país. Además, cuestionó la nula entrega de obra de infraestructura carretera y en salud del actual gobierno en la entidad potosina y resaltó una serie de logros en los gobiernos panistas: “por eso hoy venimos a San Luis a decir que tenemos las mejores propuestas, los mejores candidatos y mejores resultados”, indicó.

Por otra parte, señaló que no le teme al juicio de la historia y a las críticas por su sexenio, pues mencionó, que con él “la pobreza extrema se redujo 25 por ciento” y sacó de pobreza extrema a “13 millones de mexicanos”.

Es mejor en la vida tener críticas que no hacer nada y pasar la vida siendo un mediocre. Trato de ser feliz, no siempre se puede

Al ser cuestionado sobre los momentos más difíciles durante administración, Calderón Hinojosa mencionó que fueron “muchos eventos de violencia, sobre rodo el combate al crimen organizado, la crisis del 2009, la pandemia de Influenza”. respondió.

Además, confirmó que no es militante del PAN y su filiación es con la agrupación política “México Libre”, desde donde seguirá trabajando para insistir en que sea partido político y perfiló que su futuro inmediato está en temas del medio ambiente y del cambio climático.

Por su parte, el candidato Octavio Pedroza Gaitán dijo que “cuando la patria está en peligro la convocatoria es a luchar por ella en una histórica batalla para combatir al mal gobierno que tendrá su primer episodio el próximo 6 de junio”.

Porque no queremos a Morena en San Luis, porque no queremos a Gallardo en San Luis, no queremos que nos vengan a gobernar quienes hoy dicen que hay que vivir sin miedo y lo único que provocan es miedo, no queremos vivir con miedo