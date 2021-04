AMLO reconoció incremento de homicidios, feminicidios y extorsiones durante su gobierno

(Foto: Archivo)

En su conferencia matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, declaró que los delitos de homicidio, feminicidio y extorsión han incrementado durante su gobierno; afirmó que otros más, como robo a casa habitación, transporte, vehículos o secuestros han ido a la “baja considerablemente”.

“Hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general, casi en todos los delitos desde que estamos en el gobierno, pero hay dos o tres delitos donde apenas y se han contenido. Este es el caso del homicidio, claro sigue incrementando año con año. Llegamos y se ha mantenido (...) incluso hay una disminución mínima (...)

El caso de los feminicidios, que es otro delito con crecimiento, sostenemos que, no es evadir nuestra responsabilidad, antes no se clasificaba de esa manera; se consideraban homicidios todas las muertes de mujeres. Ahora no. Por eso se registra un incremento. Y el otro delito es extorsión, son los tres que tenemos aumento. Todo lo demás va a la baja y considerablemente.”, aseveró.

Información en desarrollo...