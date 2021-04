Mon Laferte y las leyendas mexicanas de la música que reunió para su próximo disco

Mon Laferte estrenará próximamente su nuevo álbum (Foto: Instagram/ @monlaferte)

La cantante chilena, Mon Laferte, recordó a través de su cuenta de Instagram que el próximo 8 de abril se estrenará su nuevo disco “Seis” y reveló que no sólo contará con la colaboración del mexicano Alejandro Fernández, sino que Gloria Trevi la acompañará en su canción La Mujer y la Arrolladora Banda el Limón también estará presente.

“No podemos con la emoción de esta noticia #ML6 ″, resaltó Laferte en la descripción de un video donde se puede apreciar un adelanto del sencillo que saldrá a la luz este miércoles.

La intérprete de Tú falta de querer externó recientemente que este álbum era muy personal y que constaba de seis canciones -como su nombre lo indica- que fueron creadas durante la pandemia y el aislamiento por la COVID-19.

De acuerdo con la disquera Universal Music México, una de las canciones más imponentes con las que cuenta el nuevo álbum es el sencillo Que se sepa nuestro amor el cual es un dueto con el cantante regional Alejandro Fernández y el cual fue dado a conocer en 2020 y fue rápidamente recibido por los fans de ambos intérpretes.

En repetidas ocasiones, la chilena ha protestado contra la violencia machista (Foto: Instagram @monlaferte)

Otras colaboraciones que sorprenderán a los escuchas incluyen a Gloria Trevi y la Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, lo cual inspiró a Laferte para apropiarse de un nicho musical que generalmente está dispuesto para los hombres.

“Esta colaboración plantea la necesidad de abrir espacios y decirles a las chicas que, si quieren tocar música de banda, adelante [...] ¿Por qué este género tiene que ser exclusivamente masculino?”, destacó la chilena para su disquera.

Además, la instrumentación y sonidos de su nuevo disco cuentan con referencias a Toña la Negra, Raphael y Chavela Vargas. Respecto a esta última, Laferte ha puntualizado que una de sus inspiraciones para esta reciente producción musical derivó de observar un documental de Vargas, quien ha sido un ícono para la música ranchera en el país.

Cabe recordar que Mon ha sido sumamente crítica con las conductas machistas en el contexto latinoamericano. Desde protestar en topless la alfombra de los Latin Grammy hasta decirle al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador que rompa el pacto patriarcal, han sido algunas de las fuertes declaraciones que ha hecho para mostrar su postura a favor de las mujeres.

Mon Laferte se insipiró en su periodo de aislamiento por COVID-19 y en un documental de Chavela Vargas (Foto: Instagram)

Fue apenas el pasado nueve de marzo, cuando instó al mandatario Obrador a que reflexionara sobre su postura ante el movimiento feminista en México.

“Señor presidente @lopezobrador_ Con todo el respeto vengo a pedirle que dé un paso atrás y medite. Me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted”, comentó al inicio de su mensaje.

“Esta es la revolución de este siglo y somos las mujeres de Latinoamérica las que estamos pidiendo a gritos, políticas públicas que nos protejan y garanticen el derecho básico de la vida”, añadió la cantante de Amor completo, no sin antes expresar su deseo para un cambio de rumbo en la visión del presidente.

“A mí me gustaría que usted fuese recordado como el primer presidente de Mexico que rompió el pacto y que comenzó con una transformación completa de respeto, igualdad y justicia. Lamentablemente hoy, con sus actos, la historia dirá que usted fue un cómplice más de la violencia patriarcal. Por favor señor presidente, por favor”, finalizó.

