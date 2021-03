“Un cómplice más de la violencia patriarcal”: el mensaje de Mon Laferte a López Obrador

Mon Laferte y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

La cantante chilena Mon Laferte envió un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de su cuenta de Twitter.

La intención de la intérprete no fue la de confrontar al mandatario mexicano sino hacerlo analizar la postura que ha tomado respecto del movimiento feminista en México.

“Señor presidente @lopezobrador_ Con todo el respeto vengo a pedirle que dé un paso atrás y medite. Me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted”, comentó al inicio de su mensaje.

“Esta es la revolución de este siglo y somos las mujeres de Latinoamérica las que estamos pidiendo a gritos, políticas públicas que nos protejan y garanticen el derecho básico de la vida”, añadió la cantante de Tu falta de querer, no sin antes expresar su deseo para un cambio de rumbo en la visión del presidente.

Las palabras que Mon Laferte dedicó a AMLO

“A mí me gustaría que usted fuese recordado como el primer presidente de Mexico que rompió el pacto y que comenzó con una transformación completa de respeto, igualdad y justicia. Lamentablemente hoy, con sus actos, la historia dirá que usted fue un cómplice más de la violencia patriarcal. Por favor señor presidente, por favor”, finalizó.

Algunas recientes opiniones emitidas por el presidente han levantando una ola de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad.

De hecho, el pasado 25 de febrero aceptó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, debió explicarle a qué se refiere la frase de “rompa el pacto”.

“La simulación sobre el feminismo. Empiezo a escuchar: rompa el pacto, rompa el pacto. Sinceramente, no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días”, comenzó el mandatario mexicano en su conferencia matutina de aquel día.

Yalitza Aparicio en el video de Mon Laferte

Aunque su esposa le dijo que se trataba del “pacto patriarcal” que mantendría al apoyar la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, el presidente aseguró que su gobierno se ha esforzado en romper otro tipo de “pactos”, como el de anteriores gobiernos con el crimen organizado.

“Pero cuando se dice rompa el pacto, pues ya lo estoy rompiendo cuando rompí el llamado ‘Pacto por México’ que no era más que pacto contra México o el ‘pacto del silencio’ que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa. El otro pacto no”, sentenció.

Y es que ha sido precisamente la candidatura de Salgado Macedonio la que ha traído severos cuestionamientos al presidente y al partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional).

Miles de mujeres pidieron al presidente que "rompa el pacto" (Foto: Especial)

Salgado Macedonio tiene en su contra al menos tres acusación de abuso sexual y aún así el partido le ha mantenido el apoyo.

López Obrador asegura que los problemas generados por esa candidatura han sido causados por la oposición que busca atacarlo.

“Pues no, nosotros estamos a favor de los derechos de las mujeres. Baste decir que la mayoría de los servidores públicos del más alto nivel son mujeres. ¿De cuando acá los conservadores se vuelven feministas?”, se preguntó en la misma conferencia donde abordó el tema del “pacto”.

AMLO ha dicho que su gobierno apoya a las mujeres (EFE)

“Yo soy humanista”, continuó, “y yo apoyo al feminismo y no somos iguales a los conservadores. No tengo ningún problema de conciencia”, finalizó en aquel encuentro con la prensa.

