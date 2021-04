“Atole al por mayor”; Vicente Fox apoyó a Loret de Mola ante la exhibición que anunció AMLO sobre arresto Cassez y Vallarta

El expresidente de México Vicente Fox es un asiduo crítico de la 4T (Foto: EFE/Archivo)

El ex presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006), mostró su apoyo al periodista Carlos Loret de Mola, luego de que este aseguró que no teme por la información que el presidente Andrés Manuel López Obrador mostrará en la conferencia matutina de este miércoles sobre el presunto montaje en la detención de Florence Cassez al que está vinculado.

El panista dijo a través de su cuenta de Twitter que las conferencias mañaneras de López Obrador son “cortinas de humo”.

Debido a que el presidente arremetió contra el columnista por su relación con el caso de Cassez, tras ser acusado por los varios casos de voluntarios que han inyectado aire -o fingido la vacunación- a adultos mayores en diferentes estados de la República.

“Cortinas de humo, jeringas de aire y atole al por mayor, eso son las mañaneras”, dijo el ex mandatario en apoyo a Loret de Mola.

La respuesta de Fox Quesada fue en torno a la publicación del comunicador (Foto:Twitter)

La respuesta de Fox Quesada fue en torno a la publicación del comunicador, quien dijo al ejecutivo federal que no teme por la información que develará y que mejor debería ponerse a gobernar:

“Yo no tengo nada que esconder. El que tiene mucho que esconder es el presidente López Obrador y por eso ya anunció que mañana montará un showcito con ataques. Otra cortina de humo. Que se deje venir. Pero que luego ya se ponga a gobernar”, escribió.

Pues López Obrador dijo que este siete de abril mostrará “cómo eran antes, porque siguen con la jeringa vacía”.

“Le vamos a pedir permiso a Televisa para ver si mañana damos a conocer lo que fue ese montaje de Vallarta y Florence Cassez, para ilustrar cómo eran antes, porque siguen con la jeringa vacía”, dijo el tabasqueño en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

AMLO se mostró molesto porque los medios de comunicación "siguen con lo de la jeringa vacía" (Foto: Presidencia de México)

Por lo menos tres casos se han difundido de personal simulando vacunar a adultos mayores de 60 años con jeringas vacías. Estos hechos han provocado que la ciudadanía cuestione al gobierno federal y ponga en tela de juicio el número real de personas vacunadas, ya que presumen que podría haber más casos que no han sido documentados.

“Preocupante lo que se ve en este video, habría que revisar a cuántos le han hecho lo mismo, ni le aplican ninguna vacuna”, dijo un usuario que compartió la grabación de la unidad de vacunación del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

“No solo no aplican nada, y qué tal que no cambien jeringa, eso es intercambio de todo tipo de enfermedades desde las hepatitis que se conocen hasta venéreas, en 40 días sabremos qué tan sanos estamos”; “Con esta simple técnica criminal el gobierno mexicano en poco tiempo tendrá superávit de vacunas y toda la población creerá estar vacunada”, criticaron otros.

En Twitter se difundieron varios casos de personas adultas mayores que no fueron vacunadas porque las enfermeras simularon la inyección (Captura de pantalla - Twitter)

En ese sentido, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que “es una difamación afirmar que un error humano fue producto de una acción deliberada de gobierno”.

Cabe apuntar los otros casos de “vacunas de aire” fueron registrados en la Ciudad de México, Sonora y el otro en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Caso Vallarta-Cassez

El 9 de diciembre de 2005, la Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada por Genaro García Luna, anunció la detención del grupo delictivo “Los Zodiacos”, este grupo fue investigado por más de 10 secuestros y homicidios.

Carlos Loret afirmó que no sabía que estaba dentro de un montaje (Foto: Especial/ Instagram@carlosloret/AFP)

La detención fue grabada y transmitida en vivo por televisión nacional. Lo que se presenció fue a Carlos Loret de Mola junto a los agentes de la AFI, entrevistando a los presuntos delincuentes, en el rancho “Las Chinitas”, en la carretera México-Cuernavaca.

Entre las personas que fueron vistas en los videos, aparecieron Israel Vallarta y Florence Cassez, quienes supuestamente eran pareja y miembros del grupo delictivo.

En octubre de 2020, Carlos Loret de Mola compareció ante autoridades por este caso, afirmó que no sabía que estaba dentro de un montaje, se deslindó de la organización o planeación del mismo.

