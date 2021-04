Un famosa escritora, un expresidente, dos emisarios y una inaudita donación: el día que AMLO rechazó un billón de dólares

(Foto: Twitter @lopezobrador_)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este martes contó cuando le ofrecieron una gran suma de dinero como donación para el país, sin precisar el monto, dijo que era el equivalente a aproximadamente cuatro o cinco años del presupuesto nacional.

“Un día estábamos aquí y veo que viene Elenita Poniatowska, que es un dulce, una gran escritora, pero además puro corazón. Ay, qué bien que viene Elenita, yo creo que hasta lo dije, y me dice: ‘Quiero hablar contigo’. Ah, pues vamos. Y venía con dos personas.

¿Cómo voy a atender a Elenita en el pasillo, si la quiero tanto?, además como a cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano, que voy a atender al despacho. ¿Cómo estás? Y ya la plática. Pues las dos personas”, narró el mandatario mexicano.

Foto: Presidencia de México

López Obrador siguió su relato, y dijo que una vez en su despacho, los acompañantes de la escritora Elena Poniatowska le hablaron de que la esposa de un ex presidente “de algún país”, le quería hacer la donación de un billón de dólares y que quería hablar con él.

“´Pues es que estos señores querían platicar contigo porque tienen una cosa importante que plantearte’ (dijo la escritora mexicana a López Obrador), un hombre y una mujer.

Entonces, el hombre dice: ‘Es que nosotros tenemos una encomienda de un -no voy a mencionar- de una señora, esposa de alguien que fue presidente de un país, que quiere donar a México y al gobierno de usted, para ayudar a los pobres, no sé, un millón de dólares’, no, un billón de dólares, una cosa así, un billón de dólares pues son como 22 billones de pesos, sí, estamos hablando como de cuatro, cinco años del presupuesto nacional, una cantidad así.

‘Y ella está dispuesta a ayudar’. No me crean la cantidad, pero sí era una cuestión así enorme, muchísimo dinero, ‘y quiere hablar con usted y aquí está en el teléfono’”, detalló.

Foto: Presidencia de México

El mandatario mexicano se negó en ese momento a hablar con la persona que estaba del otro lado de la línea telefónica, y les sugirió que buscarán al secretario de Hacienda para su propósito.

“Entonces, le digo: No, no puedo hablar con ella, no puedo, que por favor vean al secretario de Hacienda y que él les atienda, y luego ya platican conmigo y si quieren ayudar pues estamos agradecidos”.

López Obrador agregó que “fue puro cuento” porque nunca buscaron al titular de la Secretaría de Hacienda, pero aclaró que “Elenita” se disculpó después por el episodio.

“Nada, puro cuento. ¿Qué buscaban? No sabemos. Claro que Elenita mandó después a ofrecer disculpa, porque por ella… la engañaron”, contó el presidente López Obrador.

La relación entre Poniatowska y el presidente López Obrador es cercana (Foto: EFE/ José Méndez)

El presidente mexicano que así como le ofrecieron una donación de billón dólares, han ido abogados a decirle que hay cuentas de miles de millones de pesos del antiguo sindicato petrolero, sin embargo, dijo que la secretaria de Hacienda ha investigado el caso y no hay elementos para afirmar tal cosa.

“Pero, así como eso vienen abogados a decir que hay unas cuentas, muchas cuentas del antiguo sindicato petrolero, que son miles de millones de pesos. Investiga Hacienda, que tiene en los bancos cuentas, que lo que quieren es nada más es un porcentaje de esas cuentas, y resulta que no hay elementos, no hay pruebas.

Entonces, sí existe un México de fantasía, ¿no? No un México de fantasía, sino gente fantasiosa que está metida en ese tipo de cosas”, señaló.

Elena Poniatowska asiste a rueda de prensa con López Obrador (Foto: EFE/ José Méndez)

El tema salió a colación porque durante su conferencia de prensa matutina le preguntaron sobre la venta de vacunas a particulares. Lo cuestionaron porque un empresario veracruzano ha afirmado que tiene vacunas rusas, señaló un reportero; lo que desmintió López Obrador.

“Aquí hemos dicho que no hay vacunas en venta, no existe ninguna vacuna que no llegue por la vía vamos a decir oficial, solamente que entren de contrabando, como estas vacunas de Honduras que, por cierto, muy pocas, y hay mucho control sobre vacunas.

Fue muy bueno -además, vacunas falsas, sí- además fue muy bueno. Había al principio como una trampa, porque aquí tiene uno que andar brincando obstáculos, tiene uno que estar a las vivas porque hay mucha gente malosa, malos de Malolandia que andan buscando cómo trampearnos”, expresó.

REUTERS/Dado Ruvic

Aseguró que el gobierno permite que particulares compren vacunas, pero para garantizar la salud de los mexicanos y que no se trata de vacunas falsas, se les pide la factura; documento que no la ha presentado ningún empresario o gobierno estatal.

“Empezaron diciendo que no les dejábamos nosotros traer vacunas. Ya sabíamos que por ahí iban a estar friegue y friegue, de que acaparábamos las vacunas y que no permitíamos a nadie.

Aquí dijimos: Se permite a todos, nada más preséntennos las facturas y presentando la factura se da el permiso de inmediato y ya se acabó, porque todo era puro cuento.

Y hay gobernadores que decían: ‘Voy a mandar a mi secretario de Salud a España, a Francia’. Bueno eso se terminó.

(Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores)

Ayudó mucho, porque esto ha permitido que haya control, orden en todo lo que tiene que ver con la vacuna.

Sin embargo, hay, aparte de los políticos -y políticos es decirles bastante, tratarlos con elegancia- hay muchos vivales y que engañan, mucha gente que se dedica a eso. También, somos alrededor de 120 millones de mexicanos, entonces siempre hay -como en todo, no vivimos en una sociedad perfecta- hay muchos que están buscando la forma de transar, o sea, que buscan cómo robar, cómo transar y hay gente que les creen, pero no crean ustedes que gente común o gente del pueblo, no, la gente del pueblo está más avispada; no, gente que uno piensa que tienen más información y todo, porque como los domina la ambición, entonces dice: ‘A ver te traigo este negocio, vas a ganar tanto’, entonces pelan los ojos y ahí van.

Entonces, vienen hasta acá algunos a decir: ‘Tengo este contrato de vacunas, que las van a entregar de inmediato’, pero gente que uno piensa que está informada, que está exacta. Pues no, no. Entonces, les tengo que decir: Eso es falso, eso no es cierto”, aseveró el presidente López Obrador.

