AMLO se retracta: sí se vacunará para dar el ejemplo

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que si se va a vacunar pero dentro de 15 o 20 días.

“Me voy a vacunar dentro de unos 15, 20 días, volví a preguntarle a los médicos, y también para, sí, disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron COVID, como yo, no esperen tanto y dar ese ejemplo , y se protejan, entonces por eso también me voy a vacunar nada más que me dicen que puede ser en 15, 20 días, y va a coincidir cuando se termine de vacunar a los adultos mayores”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador dijo este lunes que no se vacunaría pronto porque sus médicos le informaron que tenía anticuerpos, puesto que recientemente padeció COVID-19. Sin embargo, hoy aseguró que si se vacunará pero dentro de 20 días máximo, ya que de nuevo consultó a sus doctores.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer explicó que el presidente de México recibirá la vacuna como todos los adultos mayores.

“El presidente es una persona sana, con una comorbilidad, la hipertensión, pero la ha cuidado, la ha atendido. Y cuando ocurre eso en un individuo, iguala las posibilidades para que ante la enfermedad, tratada a tiempo, tuviera una respuesta positiva”, afirmó.