Exatlón 2021: por qué Mati Álvarez no volverá al reality

(Foto: Twitter@ExatlonMx)

Luego de haberse coronado campeona de la última edición de Exatlón México, Mati Álvarez le concedió una entrevista a William Valdéz, conductor del programa matutino “Venga La Alegría”.

La atleta mexicana sorprendió a sus fanáticos a lo largo del país, ya que le reveló a Valdéz que esta fue su última participación en Exatlón México, por lo que se retirará de los circuitos y las emblemáticas carreras.

“Agradezco mucho la oportunidad pero está cañón, este fue el último Exatlón de mi vida. Ya no habrá otro”, declaró Álvarez al presentador cubano.

Una de las competidoras más importantes del equipo de los Titanes se sinceró y dijo que se siente satisfecha con su participación en el Reality. Ahora lo que busca es retomar su vida diaria y volver a reunirse con su familia en México.

Álvarez confesó que sintió un alivio al saber que esta sería su última competencia, así que decidió disfrutar cada carrera, cada momento. “Lo que soñaba, lo quería, cuando tiré el último balón sentí paz y muchas ganas de volver a ver a mi familia”, dijo.

De igual forma, la denominada “Campeona dorada” señaló que vivió Exatlón México de la manera más extrema posible, por lo que le urge regresar a su rutina diaria y tomar un largo descanso, esto después de seis meses de rodaje en las playas de República Dominicana.

“Así se vive el Exatlón, se vive por etapas, empecé muy bien, después extrañas, luego bien. En Navidad y en mi cumpleaños la pasé muy mal, imagínate, dos cumpleaños aquí, dos navidades, dos Años nuevo, se pasa la vida muy rápido”, explicó ante las cámaras de TV Azteca.

A pesar de que esta temporada le hizo perderse de varios episodios de su vida familiar, Álvarez asegura que esta última versión de Exatlón México la hizo disfrutar a cada uno de sus compañeros.

(Foto: Twitter@ExatlonMx)

“Siento que soy super competitiva, siento que cuando me enfoco, me enfoco y cuando compito, salgo a ganar y me gusta ganar, pero en esta temporada también disfruté más a los compañeros, los premios, no me lo tomé tan a pecho como en mi temporada, la tercera, me sentí mejor. Tuve más victorias”, recalcó la tres veces campeona de Exatlón México.

“Desde la tercer temporada y esta nunca me tocó ir a un duelo de eliminación, no sé lo que se siente. Nunca me tocó sacar a alguien. Yo nunca tuve la sensación de sacar a nadie, y mucho menos a alguien de tu equipo. Creo que es una sensación muy dura, cuando te toca competir y ganarte tu lugar”, detalló Álvarez.

Al final de la entrevista, Mati Álvarez explicó que el Exatlón, además de dejarle fama y el reconocimiento a nivel internacional, también le hizo tener un crecimiento personal.

“Lo que me llevo, es el crecimiento personal, saber que puedes más de lo que te imaginas. Había días que no me quería levantar pero siempre encuentras esa fuerza, ese motivo, sigues adelante”, concluyó Álvarez, una de las leyendas de Exatlón México.

(Foto: Twitter@ExatlonMx)

Cabe señalar que en la rama femenil Mati Álvarez y Evelyn Guijarro protagonizaron una lucha encarnizada en búsqueda del título. La integrante de los Héroes deseaba conseguir su primer campeonato tras quedarse en la orilla en anteriores ocasiones.

Por su parte, Álvarez tenía como objetivo consagrarse como la primera tricampeona de Exatlón México.

El primer circuito lo ganó Guijarro con gran ventaja, pero los siguientes dos escenarios fueron para Mati Álvarez, esto para concluir con un marcador global de 2-1 a favor de la denominada “Campeona Dorada”.

Al final, el cuarto circuito fue para Álvarez, quien mediante una muestra de fuerza y habilidad derrotó a Sniper y concluyó con un marcador de 3-1.

