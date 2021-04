De Biby Gaytán a Paquita la del Barrio y Alfredo Adame: cómo iniciaron las celebridades sus campañas

Personalidades del mundo del espectáculo y los deportes competirán por un puesto en las próximas elecciones (Foto: Cuartoscuro / Instagram @bibygaytan @alfredoadamevonknoop)

Como se ha visto en pasadas elecciones, en las listas de los partidos políticos para las candidaturas a puestos locales, estatales y federales, resaltan nombres de celebridades y cantantes sin trayectoria política.

Una de ellas es la cantante Biby Gaytán, quien se lanzó como candidata para la presidencia municipal de Ocoyoacac, en el Estado de México. Aunque la abanderada del Partido Acción Nacional (PAN) no dio ningún mensaje sobre su candidatura, el partido confirmó su participación en las próximas elecciones del 6 de junio a través de un comunicado oficial, donde resalta que los hombres y mujeres del partido “son los mejores perfiles, ya que cuentan con la preparación y la experiencia”.

Otro de los personajes por los que apostó el PAN, fue por Rommel Pacheco, clavadista yucateco y ahora político, que compite por un sitio en la cámara de diputados de Yucatán. En su cuenta de Twitter, el clavadista anunció: “Por fin llegó el día de que #HagamosEquipo por Yucatán; así que durante los comerciales de #ExatlónGranFinal échale un ojo a este video, compártelo y únete al #EquipoRommel”.

Rommel Pacheco compite por un sitio en la cámara de diputados de Yucatán (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

En el video aseguró que impulsará cambios que beneficien a los yucatecos ante la crisis de la pandemia, generando empleo y deporte. “Mi vida ha estado llena de restos, voy a poner la experiencia que me ha dado el deporte, el ejército y el ser un generador de empleos al servicio de Yucatán, llevando tu voz al Congreso”, señaló. El domingo, el candidato inició su campaña en el sur de Mérida, recorriendo el tianguis y el mercado de San José Tecoh II.

El nombre más relevante en la listas de Movimiento Ciudadano es Paquita la del Barrio, por una diputación local en Veracruz. Durante su presentación como precandidata, la intérprete cantó Rata de dos patas, y entre lágrimas dijo estar en la contienda “por amor, porque así me nace, yo no sé a qué vengo, yo sólo sé que hay personas detrás de mí que me van a enseñar a como manejar este asunto”.

Durante su presentación como precandidata, la intérprete cantó “Rata de dos patas” (EFE/ Mario Guzmán/Archivo)

Héctor Hernández, ex vocalista de Los Ángeles Azules, se unió al partido Redes Sociales Progresistas (RSP), como candidato a la alcaldía de Iztapalapa. El músico ha asegurado que conoce las necesidades de la alcaldía y dijo estar preparado para el trabajo.

Entre los compromisos anunciados, destacó el mejoramiento de la seguridad en el municipio y alumbrado público; además trabajará en la liberación del drenaje y abastece de agua a las colonias que no cuenten con el servicio. Sus ejes principales, según informó el músico, son la felicidad, el canto y el baile.

Héctor Hernández, candidato a la alcaldía de Iztapalapa (Foto: Cortesía Redes Sociales Progresistas)

Asimismo, el actor Alfredo Adame se presentó como candidato a diputado federal por Tlalpan, en el partido RSP; en 2018, el actor intentó ser alcalde bajo el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Alfredo Adame se presentó como candidato a diputado federal por Tlalpan (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

La coalición PAN-PRI-PRD en Baja California, apostó por Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como Lupita Jones, para la gubernatura del estado. La ex Miss Universo publicó en su cuenta de Twitter que “todo lo que he vivido me ha ayudado a formarme, a ser la mujer que hoy soy. Estoy orgullosa de mis logros y sé que tengo las capacidades necesarias para afrontar los nuevos retos que se me presentan, trabajando de la mano de un grupo de personas que, como yo, nunca se rinden”.

La abanderada de la coalición “Va por Baja California” ha criticado el actual gobierno en temas de seguridad y salud, “Señor Gobernador: Diez muertes en un solo día en #BajaCalifornia no es tener un “día difícil”; es el reflejo de una falta de estrategia en materia de seguridad. Refleja un día más en que su gobierno no hizo su trabajo y no protegió a los ciudadanos”, señaló. En su arranque de campaña, Jones encendió la luz de la esperanza, un cirio que llevaba en la mano, e iluminó la esfera del monumento que se ubica en el centro de gobierno.

Lupita Jones va por la gubernatura de Baja California (Foto: Instagram/lupjones)

Como diputado local de la Ciudad de México por el Partido Encuentro Solidario, se lanzó José Joel, hijo del fallecido cantante José José. El actor y cantante de 45 años comunicó a través de su cuenta de Instagram que participará en las próximas elecciones por el distrito 05, en las alcaldías de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

“Familia querida, les comparto mi candidatura para diputado local por la alcaldía Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Será un honor y placer poder servirles ahora en este rubro con el que queremos lograr un cambio real en nuestra ciudad”, informó en su red social.

José Joel se lanzó como diputado local de la Ciudad de México por el Partido Encuentro Solidario (Foto: Saúl López /Cuartooscuro)

Otros personajes del mundo del espectáculo que se encontrarán en las boletas del próximo 6 de junio son:

El luchador Blue Demon para la alcaldía Gustavo A. Madero

El luchador antes conocido “Místico”, a la alcaldía de Cuauhtémoc

El exportero del Club América, Adolfo Ríos, a la presidencia municipal de Querétaro

Adolfo Ríos va por la presidencia municipal de Querétaro (Foto: Moisés Pablo /Cuartooscuro)

El youtuber Paul Ernesto Velázquez como diputado plurinominal por Morena.

