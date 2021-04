“No buscamos confrontación, sino un mejor país”: la contundente carta que creadores gráficos hicieron para dialogar con la SEP

Las últimas entregas de libros ha estado envueltas en la polémica por los errores que incluyen (Foto: SEP)

El pasado jueves, un colectivo llamado Creadores Gráficos, solicitó entablar un diálogo con el director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga; con Delfina Gómez Álvarez y Martha Velda Hernández Moreno, para tratar el tema de la convocatoria para ilustrar los libros de textos gratuitos.

El grupo conformado por ilustradores, historietistas, narradores, caricaturistas y artistas visuales pidió a las autoridades correspondientes una serie de puntos, para que su trabajo visual fuera valorado y puntualizaron la disposición de dialogar y llegar a acuerdos que beneficiaran a ambas partes.

“No pretendemos representar a todos los profesionales, pero todos los firmantes estamos dispuestos a colaborar en el diálogo constructivo que tenga al desarrollo del país, la educación y específicamente a los materiales educativos en el centro de nuestro interés [...] no nos alienta para esta solicitud de diálogo una agenda de confrontación, sino el objetivo -que estamos seguros es compartido- de colaborar para construir un país, construir educación, cultura y consecuentemente, progreso social”, menciona la carta escrita por Creadores Gráficos.

Entre algunas de las peticiones que se encuentran en el documento están, entablar un diálogo público con los involucrados de la SEP en el tema de la convocatoria de los libros de texto gratuitos, con la finalidad de reflexionar sobre la aportación que los artistas visuales pueden dar.

Se solicitó trabajar en la elaboración de un tabulador de imágenes que valore y “retribuya de manera justa” el trabajo de los creadores visuales (Foto: Hilda Ríos/Cuartoscuro)

Elaborar un informe que funja para transparentar el estado en el se encuentra la CONALITEG respecto a los procesos de la elaboración del material educativo en el país, para corroborar si existen irregularidades en sus prácticas.

Asimismo, se solicitó trabajar en la elaboración de un tabulador de imágenes que valore y “retribuya de manera justa” el trabajo de los creadores visuales.

El colectivo se mostró en disposición de “contribuir a acabar con las malas prácticas de outsourcing”, las cuales han desvalorizado su labor profesional “mediante intermediarios que sangran al presupuesto y precarizan” su trabajo.

Cabe recorr que en fechas recientes, la SEP lanzó una convocatoria para ilustradores y artistas que quisieran participar en el rediseño de sus libros de texto. No obstante, esta causó indignación pues lo que ofrecían no era un pago por el trabajo.

Los artistas, diseñadores e ilustradores, cansados de “regalar” su trabajo planearon un boicot en línea, el cual implica algo más que el simple hecho de no participar. La presión consiste en saturar el correo de la convocatoria con los peores dibujos que cada quien pueda aportar.

Entre algunas de las peticiones que se encuentran en el documento están, entablar un diálogo público con los involucrados de la SEP (Foto: Hilda Ríos/Cuartoscuro)

Los participantes pusieron manos a la obra y no solamente enviaron las ediciones al correo, sino que también subieron las mejores imágenes a sus cuentas de Twitter. Entre ellos había ilustraciones creadas en Paint, con muchas faltas de ortografía y famosos memes, convertidos en portadas de diferentes libros.

Ante esta denominada “anticonvocatoria, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, se posicionó al respecto y dejo en claro algunos puntos.

El funcionario de la SEP dijo que las quejas de los artistas “no tienen ningún sentido porque no se está precarizando algo que prácticamente no existía”. Respecto a las colaboraciones no remuneradas, explicó que esto se debe a muchas razones, pero principalmente porque “se está atravesando un periodo electoral, el cual impide llevar a cabo un pago un efectivo sin que se preste a malas interpretaciones”.

