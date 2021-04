“No se puede precarizar algo que no existía”: Marx Arriaga le responde a artistas por convocatoria de la SEP

Las últimas entregas de libros ha estado envueltas en la polémica por los errores que incluyen (Foto: SEP)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó una convocatoria para ilustradores y artistas que quisieran participar en el rediseño de sus libros de texto. No obstante, esta causó indignación pues lo que ofrecían no era un pago por el trabajo.

Los artistas, diseñadores e ilustradores, cansados de “regalar” su trabajo planearon un boicot en línea, el cual implica algo más que el simple hecho de no participar. La presión consiste en saturar el correo de la convocatoria con los peores dibujos que cada quien pueda aportar.

Los participantes pusieron manos a la obra y no solamente enviaron las ediciones al correo, sino que también subieron las mejores imágenes a sus cuentas de Twitter. Entre ellos había ilustraciones creadas en Paint, con muchas faltas de ortografía y famosos memes, convertidos en portadas de diferentes libros.

Para el libro de Historia, alguien decidió utilizar la imagen del quinto partido en la Copa Mundial de Brasil 2014 entre Holanda y México. En esta aparecen Rafael Márquez y Arjen Robben, en la que el último fingió una caída que desató el mítico #NoEraPenal.

Mientras que Lady Tacos de Canasta fue la elegida para ser la cara del libro de “Gastronomía” de Tercer Grado. Y, para el libro de Ciencias Naturales, otra persona eligió a la flor de “Vive Sin Drogas” para su portada.

Ante la denominada “Anticonvocatoria”, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, se posicionó al respecto y dejo en claro algunos puntos.

El funcionario de la SEP dijo que las quejas de los artistas “no tienen ningún sentido porque no se está precarizando algo que prácticamente no existía”. Respecto a las colaboraciones no remuneradas, explicó que esto se debe a muchas razones, pero principalmente porque “se está atravesando un periodo electoral, el cual impide llevar a cabo un pago un efectivo sin que se preste a malas interpretaciones”.

Estas declaraciones las ha hecho mediante los videos de capacitación que sube la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) a su canal de YouTube. En las grabaciones se ve a Marx Arriaga animar a los artistas a participar y sentirse orgullosos de colaborar en esta “gran oportunidad” de intervenir en los libros como nunca antes “se había hecho”.

“Deben sentirse emocionados porque estamos cambiando el país en un asunto tan delicado como los libros de texto gratuitos”, sentenció Marx Arriaga.

“Hoy es el momento de apoderarse de los espacios que poseían unos cuantos, ojalá las visiones, las ambiciones de algunos no cierren esta gran oportunidad”, dijo Arriaga sobre las críticas que ha recibido la dependencia.

“¿Tienes algún talento artístico?, ¿te gustaría participar ilustrando los libros de texto?, ¿imaginas que uno de tus dibujos, fotografías, esculturas, se difunda en todo el país? Anímate y participa con nosotros ilustrando los Libros de Texto Gratuitos”, escribió en su cuenta de Twitter al momento de presentar la convocatoria.

Marx reconoció que si bien en esta ocasión no hay un pago en efectivo para evitar “malos entendido”, la intención es que en próximas convocatorias exista “un justo apoyo en agradecimiento”.

El director de Materiales Educativos argumentó que existe un “desconocimiento hacia la propuesta”, pues sin animo de “confrontar o discutir” dijo que los libros se volvieron una herramienta realizada por unos cuantos, pero con este rediseño lo que se busca es que se hagan entre todos los que son maestros como él.

