Investigan como homicidio culposo el caso de Leo, el niño que murió en el parque Xenses en Xcaret

Leonardo Luna falleció en el parque Xenses el pasado sábado 27 de marzo tras un presunto “error humano”. Pero ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, dio a conocer que el Ministerio Público inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo.

A través de un comunicado, la FGE informó que el pasado 28 de marzo recibió un reporte de un hospital privado que informó de la muerte del adolescente, por lo que desde esa fecha se abrió una carpeta de investigación por el crimen antes mencionado.

“[La FGE] a través del reporte del 911 recibió notificación médico legal de un hospital privado informando el deceso de L. L.G de 13 años de edad, quien ingresó con el antecedente de haber perdido la vida por sumersión, motivo por el cual la representación social inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo”, explica el documento.

La fiscalía también informó que desde el domingo pasado, se transportó el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia y determinar las causas de la muerte. No obstante, esto no fue posible ya que el padre otorgó el perdón legal al parque.

“La carpeta de investigación aún se encuentra en trámite, por lo que se están realizando todos los actos de investigación pertinentes y conducentes para determinar la probable participación de la o las personas quienes por comisión u omisión se encuentren relacionadas con el evento delictivo”, agregó el comunicado.

Por su parte la fiscalía aseguró que no habrá privilegios para nadie en el estado “para ningún grupo o persona que pretenda omitir la responsabilidad que por ley corresponda”.

Condiciones para ver a su hijo

En entrevista con Milenio Televisión, Miguel Luna, padre del menor, denunció que un vicefiscal le condicionó el perdón hacia el parque acuático para poder entregarle el cuerpo de su hijo.

“Hablé con el vicefiscal Villarreal, no me acuerdo del nombre, y su condicionante fue que firmara el perdón. Dije sí lo firmó, pero antes rindo declaración, pero me dijeron que no, que si no firmaba no me daban a mi bebé, me hinqué ante la abogada y lloré para que me dieran el cuerpo de mi bebé”, aseveró.

Por otra parte, el hombre agregó que ese viaje era una especie de celebración debido a que toda su familia había padecido y vencido el coronavirus, y querían premiarse. No obstante, la negligencia del parque mató a su hijo.

“Íbamos con todas las medidas, íbamos bien, íbamos a festejar que mis hijos fueron valientes para salvarse y pasó que nos mató mi hijo la negligencia del parque. Porque fue negligencia, me dijeron que ese orificio estaba abierto desde octubre, que no habían puesto a rejilla, había habido más incidentes previos, pero no fatales, por eso no habían hecho nada”, aseguró.

Tras viralizarse el caso, Grupo Xcaret, propietario del lugar, atribuyó el fallecimiento del niño a “un error humano”.

En su comunicado oficial, la empresa explicó que en 30 años de operación del parque nunca se había suscitado un evento de esta naturaleza, por lo que “tras el incidente se activaron los protocolos de seguridad y paramédicos de planta acudieron al lugar para aplicar los primeros auxilios y trasladar al menor al hospital”.

Señaló que el río donde ocurrió el accidente es una atracción de flotación con una profundidad de 60 centímetros que opera de manera habitual y “no representa ningún riesgo para los visitantes. Sin embargo, un error humano ocasionó la falla que condujo al accidente”.

Por otro lado, Grupo Xcaret dijo haber acompañado a la familia desde el momento que ocurrió lo sucedido y que estarán a su disposición para dar el apoyo que sea necesario.

