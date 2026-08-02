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¿Emiliano Aguilar influye en Gala Montes? Beba Montes responde tras la polémica familiar

La hermana de la actriz reaccionó a los cuestionamientos sobre su familia, su hija Alabama y las diferencias que mantienen desde hace meses

Beba Montes, Gala Montes y Crista Montes
La tensión entre Gala Montes y Beba Montes crece tras señalamientos públicos sobre su relación familiar en el mundo del espectáculo. - (Instagram)
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La tensión entre Gala Montes y su hermana Beba Montes continúa generando conversación dentro del mundo del espectáculo. En medio de los señalamientos públicos que ambas han realizado sobre su relación familiar, Beba habló ante los medios de comunicación y respondió a preguntas relacionadas con el distanciamiento, su hija Alabama y las personas que rodean actualmente a la actriz.

Uno de los temas que llamó la atención fue la pregunta sobre Emiliano Aguilar, quien ha sido visto cercano a Gala Montes. Al ser cuestionada sobre si considera que él podría influir en la manera de actuar de su hermana, Beba señaló que las personas que forman parte del entorno de alguien pueden tener cierto impacto en sus decisiones.

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“Pues todas las personas que te rodean te influyen de alguna forma, ¿sabes? Entonces, pues claro que sí”, respondió la hermana de la actriz, dejando abierta la interpretación sobre el papel que pueden tener las relaciones cercanas en la vida de Gala.

Sin embargo, Beba evitó profundizar sobre las decisiones personales de su hermana y aseguró que no puede hablar por otras personas. “Yo no puedo hablar sobre las acciones de los demás. Lo que ella esté haciendo, espero que lo haga desde la conciencia y desde la responsabilidad”, comentó durante el encuentro con los medios.

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La disputa familiar y las versiones sobre Alabama

Gala y Beba Montes
Gala y Beba Montes en La Casa de los Famosos México 2024. (ViX)

El conflicto entre ambas hermanas tomó fuerza después de que Gala Montes hablara públicamente sobre el distanciamiento que mantiene con Beba. La actriz aseguró que la situación también afecta su relación con su sobrina Alabama, hija de Beba, y afirmó que no se le ha permitido verla con la frecuencia que quisiera.

Ante estos cuestionamientos, Beba explicó que cualquier decisión relacionada con su hija está basada en lo que considera mejor para ella. “Todas las acciones que se han tomado en torno a mi hija siempre se van a tomar por el bienestar de mi hija y por el amor mismo que yo le tengo a ella”, expresó.

Sobre la posibilidad de una reconciliación con su hermana, la joven fue cautelosa y evitó hacer promesas. “No lo sé, desconozco. No podría ni siquiera decirte que voy a desayunar mañana. Te voy a contar qué va a suceder. Pues no, la verdad no sé”, afirmó ante las preguntas de la prensa.

Beba también habló sobre la decisión de mantener algunos aspectos de su vida privada lejos de los reflectores. “Cada quien maneja sus redes como quiere. Cada quien expone lo que quiere exponer de su vida. Yo justamente por eso prefiero mantenerlo privado”, explicó.

Gala Montes y Beba Montes mantienen una polémica que sigue creciendo

(Instagram/ @labebamontes)
(Instagram/ @labebamontes)

La diferencia entre las hermanas se hizo pública después de una serie de declaraciones de Gala Montes, quien señaló que el distanciamiento aumentó tras distintos desacuerdos personales. Entre los temas mencionados estuvieron un viaje familiar a Japón y Tailandia, así como diferencias relacionadas con apoyos económicos y situaciones dentro de su convivencia.

La actriz también habló sobre una presunta situación relacionada con la expareja de su hermana y afirmó que existen patrones familiares que le preocupan. Estas declaraciones provocaron diversas reacciones entre usuarios de redes sociales y figuras del entretenimiento que han tomado postura sobre el conflicto.

Por su parte, Beba Montes ha optado por responder de manera más reservada y aseguró que busca proteger a su hija de la exposición pública. Aunque algunos usuarios han interpretado ciertas publicaciones en redes sociales como mensajes indirectos hacia Gala, ella no ha confirmado que sus contenidos tengan esa intención.

Emiliano Aguilar queda en medio de las preguntas sobre el entorno de Gala Montes

¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes (Foto: Instagram)
¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes (Foto: Instagram)

Durante la entrevista, los medios insistieron en conocer si Beba considera que las personas cercanas a Gala podrían estar influyendo en sus decisiones actuales.

La respuesta sobre Emiliano Aguilar fue una de las más comentadas, debido al interés que existe alrededor de la vida personal de la actriz.

Sin embargo, Beba mantuvo una postura prudente y no señaló directamente que alguna persona sea responsable de las acciones de su hermana. Su comentario se enfocó en una idea general: que el entorno de cualquier individuo puede tener algún tipo de influencia en su comportamiento.

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