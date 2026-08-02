México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Randal Willars gana medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La jornada fue redonda para la delegación mexicana. Emilio Treviño logró la medalla de plata

El dominio absoluto de Randal Willars quedó reflejado en la reciente final centrocaribeña de clavados, donde alcanzó una marca de 570,70 puntos (CONADE)
El dominio absoluto de Randal Willars quedó reflejado en la reciente final centrocaribeña de clavados, donde alcanzó una marca de 570,70 puntos (CONADE)
Guardar

El dominio absoluto de Randal Willars quedó reflejado en la reciente final centrocaribeña de clavados, donde alcanzó una marca de 570,70 puntos en la plataforma de 10 metros individual. Esta cifra no solo le aseguró el primer lugar en la competencia y medalla de oro, sino que también, según la comparación con resultados previos, lo habría posicionado como campeón mundial y olímpico en los años más recientes.

El desempeño de Willars destacó por encima de todos sus rivales. Para dimensionar su hazaña, basta revisar los registros recientes: Cassiel Rousseau obtuvo el oro mundial en 2025 con 534,80 puntos y Cao Yuan ganó el oro olímpico en 2024 con 547,50 puntos. Ninguno de ellos alcanzó la puntuación lograda por el mexicano en esta cita regional.

PUBLICIDAD

El mexicano Randal Willars durante una práctica de los clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el domingo 26 de julio de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara)
El mexicano Randal Willars durante una práctica de los clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el domingo 26 de julio de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara)

México logra el 1-2 en la final centrocaribeña

La jornada fue redonda para la delegación mexicana. Emilio Treviño logró la medalla de plata con 484,60 puntos, contribuyendo a un contundente 1-2 para México en el podio. El bronce fue para Jesús González, quien sumó 419,55 puntos.

El resultado subraya el momento que atraviesa la generación actual de clavadistas mexicanos, con Willars y Treviño liderando la competencia de principio a fin. En la tabla de posiciones, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 86,10 puntos, una brecha poco habitual en finales de este nivel.

PUBLICIDAD

Diving - World Aquatics Championships - Men 10m platform - Final - OCBC Aquatic Centre, Singapore - August 3, 2025 Gold medallist Australia's Cassiel Rousseau celebrates on the podium during the medal ceremony with silver medallist Ukraine's Oleksii Sereda and bronze medallist Mexico's Randal Willars Valdez REUTERS/Jeremy Lee
Diving - World Aquatics Championships - Men 10m platform - Final - OCBC Aquatic Centre, Singapore - August 3, 2025 Gold medallist Australia's Cassiel Rousseau celebrates on the podium during the medal ceremony with silver medallist Ukraine's Oleksii Sereda and bronze medallist Mexico's Randal Willars Valdez REUTERS/Jeremy Lee

Randal Willars y Emilio Treviño ganan medalla de oro en clavados sincronizados

Los clavadistas mexicanos Randal Willars y Emilio Treviño obtienen la medalla de oro en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizados durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo. La dupla mexicana domina la competencia desde el primer salto y logra una puntuación de 437.82 puntos, superando ampliamente a sus rivales. La medalla de plata es para la pareja cubana de Jesús Rodríguez y Bernaldo Arias, con 382.86 puntos, mientras que el bronce queda en manos de los colombianos Sebastián Villa y Alejandro Solarte, con 366.96 unidades.

Diving - World Aquatics Championships - Men 10m platform - Final - OCBC Aquatic Centre, Singapore - August 3, 2025 Bronze medallist Mexico's Randal Willars Valdez celebrates on the podium during the medal ceremony REUTERS/Jeremy Lee
Diving - World Aquatics Championships - Men 10m platform - Final - OCBC Aquatic Centre, Singapore - August 3, 2025 Bronze medallist Mexico's Randal Willars Valdez celebrates on the podium during the medal ceremony REUTERS/Jeremy Lee

El resultado refuerza el dominio histórico de México en los clavados a nivel internacional. Además, se destaca que la delegación mexicana suma hasta ahora todas las medallas de oro en las pruebas de clavados en esta edición. Willars y Treviño aún tienen pendiente su participación en la prueba individual, donde buscarán otra presea.

México y su domino en clavados

La delegación mexicana de clavados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 cerró su participación con una actuación que no dejó espacio para dudas: conquistó la totalidad de las medallas de oro en disputa, reafirmando su dominio regional en la disciplina.

El equipo se adjudicó los nueve primeros lugares disponibles, una marca que confirma el nivel de preparación y excelencia de sus representantes en las pruebas individuales y sincronizadas, tanto en trampolín como en plataforma.

En la rama femenil, Rut Paez y Zyanya Parra se llevaron el oro en sincronizados de 3 metros, mientras que Paez también obtuvo el primer lugar en trampolín de 1 metro y Parra hizo lo propio en trampolín de 3 metros. Alejandra Estudillo destacó en la plataforma de 10 metros, sumando otro título continental para el país.

Joven de tez morena y cabello castaño sonríe mientras sostiene una medalla de oro y un pin. Viste una chaqueta blanca con los colores de la bandera de México
Osmar Olvera muestra su medalla y un pin conmemorativo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (X / Rommel Pacheco)

Entre los varones, Osmar Olvera fue figura central tras obtener la medalla dorada en trampolín de 1 metro y de 3 metros, además de triunfar junto a Juan Celaya en sincronizados de 3 metros. Randal Willars y Emilio Treviño subieron a lo más alto del podio en sincronizados de plataforma de 10 metros, mientras que Willars también se coronó en la prueba individual de esa altura.

México firmó así una barrida histórica en los clavados de Santo Domingo 2026, pues ningún otro país logró arrebatarle un solo primer lugar en las nueve finales disputadas. Esto subraya que la nación se consolida como potencia regional en la especialidad, con atletas que logran la perfección competitiva tanto en pruebas individuales como en duplas.

Temas Relacionados

Randal WillarsJuegos Centroamericanos y del Caribe 2026Atletas mexicanosSanto Domingo 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum afirma que “la libertad está asociada al bienestar” en medio de críticas por censura

La mandataria encabezó el inicio de obras del Hospital General Regional del IMSS en Oaxaca

Claudia Sheinbaum afirma que “la libertad está asociada al bienestar” en medio de críticas por censura

Así fue la peligrosa caída de Harry Styles durante su concierto en la CDMX: “Casi como Juan Gabriel”

El accidente ocurrió cuando el ex One Direction recorrió la pasarela y pierdió el equilibrio

Así fue la peligrosa caída de Harry Styles durante su concierto en la CDMX: “Casi como Juan Gabriel”

K-pop: ranking de las 10 canciones más reproducidas hoy en iTunes México

BoA, TVXQ y Rain fueron de los primeros artistas en impulsar la expansión del K-pop fuera de Corea del Sur

K-pop: ranking de las 10 canciones más reproducidas hoy en iTunes México

Natilla de chía y plátano: prepara un postre cremoso, fresco y fácil sin horno

Una combinación sencilla de ingredientes naturales crea una opción dulce con textura suave para disfrutar en cualquier momento del día

Natilla de chía y plátano: prepara un postre cremoso, fresco y fácil sin horno

Regreso a clases 2026: requisitos para recibir apoyo de mil 800 pesos para útiles y uniformes

Para acceder al apoyo anual, las familias deben acreditar su condición y presentar documentación personal, académica y de gastos escolares

Regreso a clases 2026: requisitos para recibir apoyo de mil 800 pesos para útiles y uniformes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan por trata de personas a “El Diente de Oro”, presunto integrante del Tren de Aragua

Procesan por trata de personas a “El Diente de Oro”, presunto integrante del Tren de Aragua

Capturan a tres cubanos con más de 130 dosis de presuntas drogas en Cancún

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

Capturan a presunto coautor del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: Yanet García le prometió un beso a Ese Pérez si se salva hoy

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: Yanet García le prometió un beso a Ese Pérez si se salva hoy

¿Emiliano Aguilar influye en Gala Montes? Beba Montes responde tras la polémica familiar

Así fue la peligrosa caída de Harry Styles durante su concierto en la CDMX: “Casi como Juan Gabriel”

Supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay provoca reacción de Victoria Ruffo

Ese Pérez y Gema Garoa se enfrentan tras hablar de Moisés Peñaloza y Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Randal Willars gana oro en plataforma de 10 m en clavados

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Randal Willars gana oro en plataforma de 10 m en clavados

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda en los torneos de futbol dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Shakur Stevenson manda felicitación a Camarón Zepeda tras conseguir el campeonato mundial del CMB: “Me sorprendiste”

Romina Hinojosa finaliza dentro del pelotón en la segunda del Tour de Francia Femenino 2026

Piojo Herrera se rinde ante Cruz Azul y Joel Huiqui tras el triunfo del Atlante: “Le ganamos al mejor equipo del país”