Randal Willars gana medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El dominio absoluto de Randal Willars quedó reflejado en la reciente final centrocaribeña de clavados, donde alcanzó una marca de 570,70 puntos (CONADE)

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El dominio absoluto de Randal Willars quedó reflejado en la reciente final centrocaribeña de clavados, donde alcanzó una marca de 570,70 puntos en la plataforma de 10 metros individual. Esta cifra no solo le aseguró el primer lugar en la competencia y medalla de oro, sino que también, según la comparación con resultados previos, lo habría posicionado como campeón mundial y olímpico en los años más recientes.

El desempeño de Willars destacó por encima de todos sus rivales. Para dimensionar su hazaña, basta revisar los registros recientes: Cassiel Rousseau obtuvo el oro mundial en 2025 con 534,80 puntos y Cao Yuan ganó el oro olímpico en 2024 con 547,50 puntos. Ninguno de ellos alcanzó la puntuación lograda por el mexicano en esta cita regional.

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El mexicano Randal Willars durante una práctica de los clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el domingo 26 de julio de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara)

México logra el 1-2 en la final centrocaribeña

La jornada fue redonda para la delegación mexicana. Emilio Treviño logró la medalla de plata con 484,60 puntos, contribuyendo a un contundente 1-2 para México en el podio. El bronce fue para Jesús González, quien sumó 419,55 puntos.

El resultado subraya el momento que atraviesa la generación actual de clavadistas mexicanos, con Willars y Treviño liderando la competencia de principio a fin. En la tabla de posiciones, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 86,10 puntos, una brecha poco habitual en finales de este nivel.

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Diving - World Aquatics Championships - Men 10m platform - Final - OCBC Aquatic Centre, Singapore - August 3, 2025 Gold medallist Australia's Cassiel Rousseau celebrates on the podium during the medal ceremony with silver medallist Ukraine's Oleksii Sereda and bronze medallist Mexico's Randal Willars Valdez REUTERS/Jeremy Lee

Randal Willars y Emilio Treviño ganan medalla de oro en clavados sincronizados

Los clavadistas mexicanos Randal Willars y Emilio Treviño obtienen la medalla de oro en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizados durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo. La dupla mexicana domina la competencia desde el primer salto y logra una puntuación de 437.82 puntos, superando ampliamente a sus rivales. La medalla de plata es para la pareja cubana de Jesús Rodríguez y Bernaldo Arias, con 382.86 puntos, mientras que el bronce queda en manos de los colombianos Sebastián Villa y Alejandro Solarte, con 366.96 unidades.

Diving - World Aquatics Championships - Men 10m platform - Final - OCBC Aquatic Centre, Singapore - August 3, 2025 Bronze medallist Mexico's Randal Willars Valdez celebrates on the podium during the medal ceremony REUTERS/Jeremy Lee

El resultado refuerza el dominio histórico de México en los clavados a nivel internacional. Además, se destaca que la delegación mexicana suma hasta ahora todas las medallas de oro en las pruebas de clavados en esta edición. Willars y Treviño aún tienen pendiente su participación en la prueba individual, donde buscarán otra presea.

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México y su domino en clavados

La delegación mexicana de clavados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 cerró su participación con una actuación que no dejó espacio para dudas: conquistó la totalidad de las medallas de oro en disputa, reafirmando su dominio regional en la disciplina.

El equipo se adjudicó los nueve primeros lugares disponibles, una marca que confirma el nivel de preparación y excelencia de sus representantes en las pruebas individuales y sincronizadas, tanto en trampolín como en plataforma.

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En la rama femenil, Rut Paez y Zyanya Parra se llevaron el oro en sincronizados de 3 metros, mientras que Paez también obtuvo el primer lugar en trampolín de 1 metro y Parra hizo lo propio en trampolín de 3 metros. Alejandra Estudillo destacó en la plataforma de 10 metros, sumando otro título continental para el país.

Osmar Olvera muestra su medalla y un pin conmemorativo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (X / Rommel Pacheco)

Entre los varones, Osmar Olvera fue figura central tras obtener la medalla dorada en trampolín de 1 metro y de 3 metros, además de triunfar junto a Juan Celaya en sincronizados de 3 metros. Randal Willars y Emilio Treviño subieron a lo más alto del podio en sincronizados de plataforma de 10 metros, mientras que Willars también se coronó en la prueba individual de esa altura.

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México firmó así una barrida histórica en los clavados de Santo Domingo 2026, pues ningún otro país logró arrebatarle un solo primer lugar en las nueve finales disputadas. Esto subraya que la nación se consolida como potencia regional en la especialidad, con atletas que logran la perfección competitiva tanto en pruebas individuales como en duplas.