Teatro, danza, conciertos y exposiciones inmersivas durante agosto en el CENART: esta es la programación completa

Destacaron que el objetivo es acercar propuestas artísticas contemporáneas y de gran calidad a públicos de todas las edades, además de consolidar al Cenart como uno de los principales espacios culturales del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Centro Nacional de las Artes (Cenart) dio a conocer su programación para agosto de 2026, un mes en el que ofrecerá una amplia oferta cultural integrada por teatro, música, danza, literatura, exposiciones inmersivas y actividades académicas enfocadas en la inteligencia artificial (IA).

Durante la presentación oficial, realizada en la Plaza de las Artes, autoridades del recinto destacaron que el objetivo es acercar propuestas artísticas contemporáneas y de gran calidad a públicos de todas las edades, además de consolidar al Cenart como uno de los principales espacios culturales del país.

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La agenda de agosto llega después de un exitoso primer semestre para el recinto. De acuerdo con Raúl Uribe, director de Programación Artística del Cenart, entre enero y junio se realizaron 518 actividades, entre ellas el Festival Eurojazz, el Festival Internacional del Libro de Aventuras, Universos Diversos y Más allá del arcoíris, que reunieron a 200 mil 584 asistentes.

¡Agosto llega con una programación imperdible al Cenart! 🫦 👉 Consulta todas las actividades en nuestra página: https://t.co/h2j4ck1ipy pic.twitter.com/1DHF5jlkJM — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) July 30, 2026

Inteligencia Artificial protagoniza el mes de agosto

Uno de los temas centrales de agosto será la inteligencia artificial, que tendrá una programación especial organizada por el Centro Multimedia del Cenart, encabezado por Adriana Casas.

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La actividad más destacada será la exposición “Memorias Orgánicas Oaxaca”, un proyecto audiovisual e inmersivo que explora la relación entre la memoria, el territorio y la identidad mediante tecnologías como el escaneo tridimensional, la fotogrametría y el registro sonoro.

La muestra podrá visitarse en la Galería Manuel Felguérez del 20 de agosto al 25 de octubre.

También se realizarán actividades académicas para reflexionar sobre el impacto de la IA en la creación artística, entre ellas:

Conversatorio: ¿Quién le teme a la IA feroz (y cómo domarla)?

Taller: Máquina vs. Escritores , enfocado en el uso de inteligencia artificial para la creación literaria.

Taller: Cine sin autor con IA, dedicado a la experimentación audiovisual mediante herramientas de IA.

Programación de teatro en agosto 2026

El teatro será uno de los ejes principales de la programación del mes con dos montajes de reconocidos dramaturgos internacionales.

“El Final”, de Samuel Beckett

Del 8 de agosto al 5 de septiembre, el Foro de las Artes albergará una breve temporada de El Final, texto de Samuel Beckett protagonizado por el primer actor Arturo Ríos.

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La obra sigue la historia de un anciano expulsado de un asilo que enfrenta la soledad y la incertidumbre mientras reflexiona sobre la condición humana.

Durante la presentación, Arturo Ríos señaló que se trata de un clásico que aborda problemas universales y consideró que esta temporada representa una gran oportunidad para acercar la obra del dramaturgo irlandés al público mexicano.

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“Madre Coraje y sus hijos”, de Bertolt Brecht

Otra de las producciones más esperadas será Madre Coraje y sus hijos, del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, dirigida por Luis de Tavira.

Las funciones se realizarán del 13 al 30 de agosto en el Teatro de las Artes.

La puesta en escena, interpretada por la compañía Telón de Arena, originaria de Ciudad Juárez, retrata los efectos devastadores de la guerra desde la perspectiva de una comerciante cuya supervivencia depende del conflicto armado.

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La actriz Perla de la Rosa explicó que la obra mantiene plena vigencia porque ofrece una “radiografía del negocio de la guerra”, un tema que, aseguró, sigue siendo relevante en el contexto internacional actual.

Conciertos, danza y literatura

La música también ocupará un lugar destacado dentro de la cartelera.

Uno de los eventos principales será el concierto de la Orquesta Moderna, dirigido por Rosino Serrano, que presentará íntegramente sus nuevas producciones discográficas Coalescencia y Alma el 9 de agosto en el Auditorio Blas Galindo, con la participación especial del pianista Alex Mercado.

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El director destacó que pocas veces una agrupación interpreta dos álbumes completos en un mismo concierto, por lo que calificó la presentación como una noche especial para los seguidores del jazz contemporáneo mexicano.

En el ámbito de la danza sobresale el Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, que se llevará a cabo del 6 al 9 de agosto, además de Festina Lente, creación de la coreógrafa sonorense Daniela Urías, con funciones los días 15 y 16 de agosto en el Teatro Raúl Flores Canelo.

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La programación literaria contempla el encuentro con el escritor Juan Villoro, quien participará el 12 de agosto en el Club de Lectura, dentro del Aula Magna José Vasconcelos.

Asimismo, el público podrá asistir al concierto “Bolero, historias que conquistan”, el 15 de agosto, así como a la presentación de Yucatán A Go Go, programada para el 16 de agosto, como parte de las celebraciones por el 30 aniversario del programa Alas y Raíces.

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Actividades para niñas y niños en agosto

La programación también incluye propuestas dirigidas al público infantil.

Niñas y niños de entre 9 y 13 años podrán participar en el taller “Sonidos cuánticos: música del mundo visible”, desarrollado por el laboratorio Ecologías de imaginación.

La actividad busca acercar conceptos básicos de computación cuántica mediante dinámicas de experimentación sonora, juegos y metodologías STEAM, combinando ciencia, arte y tecnología de forma accesible.

Con esta cartelera, el Centro Nacional de las Artes apuesta por una programación que combina grandes clásicos del teatro universal, música contemporánea, danza, literatura y experiencias inmersivas vinculadas con la inteligencia artificial, ofreciendo una de las agendas culturales más completas para agosto de 2026 en la Ciudad de México.