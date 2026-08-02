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Poncho de Nigris revela la verdad sobre su distanciamiento con Aldo de Nigris

El conductor habló entre lágrimas sobre la ruptura de comunicación y confesó que desea recuperar la cercanía familiar

La propiedad de Poncho se ubica en San Eugenio, una exclusiva zona residencial ubicada a 25 minutos de la ciudad de Monterrey, dentro del municipio de Allende.
Poncho de Nigris habla del distanciamiento con su hermano Aldo de Nigris durante el programa “El minuto que cambió mi destino” con Gustavo Adolfo Infante. - Foto: YouTube.
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Poncho de Nigris abrió una conversación poco común sobre su vida familiar y habló del distanciamiento que mantiene con su hermano Aldo de Nigris. Durante su participación en el programa “El minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, el empresario no pudo contener la emoción al recordar la relación que ambos tuvieron y expresar su deseo de volver a acercarse.

Frente a las cámaras, Poncho aseguró que le afecta no tener la misma comunicación con su hermano menor y explicó que, desde su perspectiva, la situación surgió por temas familiares en los que no quiso profundizar. “Me duele tanto no poder estar juntos, por temas de terceros”, dijo con la voz entrecortada.

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El también conductor señaló que siempre ha considerado importantes los lazos familiares y que su intención nunca fue provocar algún conflicto. “Siempre nos llevábamos a toda madre y siempre me quise llevar con madre con mi hermano”, expresó, al tiempo que destacó el cariño que tiene por los integrantes de la familia De Nigris.

Poncho de Nigris habla de Aldo y la distancia que existe entre ellos

Aldo de Nigris
Aldo de Nigris - [X/@Rayados]

Durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Poncho explicó que no puede contar todos los detalles del problema porque se trata de un asunto privado. Sin embargo, reconoció que siente que su hermano pudo interpretar alguna situación de una manera diferente.

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“Es algo familiar, pero es un tema de... pues no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Es como si a lo mejor él lo sintió como una traición”, comentó. Además, reveló que ha intentado comunicarse con él, aunque no siempre ha recibido respuesta. “Le mando mensajes y no me contesta”, mencionó sobre los intentos de acercamiento.

Poncho también reflexionó sobre los cambios que ocurren con el paso de los años, las nuevas familias y las responsabilidades personales. “Ya no sabes si va a ser lo mismo. Ese es el pedo. Por la edad, por las nuevas familias, por la nueva gente, ya no sabes por dónde entrarle”, señaló.

A pesar de la distancia, dejó claro que no guarda rencor y que mantiene la esperanza de una reconciliación. “Yo siempre estuve ahí y siempre estaré ahí”, afirmó al recordar que durante su infancia veía a Aldo como su hermano menor al que debía proteger.

Poncho de Nigris reflexiona sobre su vida, la familia y una nueva etapa personal

Poncho de Nigris, un hombre con barba y gafas de sol, viste un saco rosa, camisa blanca y cadena dorada, sentado frente a una silla con el logo "King Royale"
El empresario dice que no profundiza en el conflicto con Aldo de Nigris porque lo considera un asunto privado. - (RS: @ponchodenigris)

Durante la charla, Poncho también habló del proceso personal que atraviesa y aseguró que actualmente busca vivir con mayor tranquilidad. Explicó que ha reducido sus apariciones sociales porque prefiere enfocarse en su bienestar, sus proyectos y su crecimiento personal.

“Ya no quiero pedos con nadie. Ya como que acabó la época de luchar y ahora empezar a disfrutar, a construir, a gozar y a seguir emprendiendo”, comentó. El empresario agregó que intenta mantenerse alejado de conflictos y concentrarse en sus objetivos.

Además de hablar sobre su familia, Poncho recordó otros momentos relacionados con su carrera y su trabajo en proyectos de entretenimiento. Sin embargo, el momento más emotivo de la conversación llegó cuando habló de Aldo y del deseo de recuperar la relación que tenían antes.

Aunque no reveló todos los detalles del conflicto, sus palabras dejaron ver que existe una herida familiar que espera poder sanar.

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