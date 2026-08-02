México
Agregar Infobae enGoogle

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

El partido aseguró que el hermano del presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan sí militó en sus filas, pero fue expulsado en noviembre de 2025; además, sostuvo que Ramón Ángel Álvarez Ayala nunca perteneció al movimiento

(Imagen ilustrativa| Infobae México)
(Imagen ilustrativa| Infobae México)
Guardar

Este sábado, Morena emitió un posicionamiento para aclarar la situación de Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, luego de la detención de este último como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de un comunicado difundido por su Comité Ejecutivo Nacional, el partido afirmó que Ramón Ángel Álvarez Ayala nunca ha sido militante ni ha ocupado cargo alguno dentro de Morena, por lo que rechazó cualquier vínculo con el detenido.

PUBLICIDAD

En el mismo documento, el instituto político precisó que Roldán Álvarez Ayala sí formó parte de Morena, aunque informó que fue expulsado desde noviembre de 2025.

“Morena reitera que se distancia categóricamente y rechaza que el individuo ahora detenido sea o haya sido miembro del Partido, ya que no ha pertenecido ni ocupado ningún cargo dentro de nuestro movimiento”, señaló el partido al referirse a “El R1”.

PUBLICIDAD

Asimismo, sostuvo que en sus filas “no se encubre a nadie, no se tolera ninguna relación con el crimen organizado y no se solapan complicidades”, además de expresar su respaldo a las investigaciones para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo y sancionar a todos los responsables.

(Crédito: X |@PartidoMorenaMx)
(Crédito: X |@PartidoMorenaMx)

El partido también recordó que, desde noviembre de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó públicamente la liberación de Ramón Ángel Álvarez Ayala y criticó las prácticas de impunidad que, dijo, persistían en el sistema judicial.

¿Quién es Roldán Álvarez Ayala?

Roldán Álvarez Ayala es un político michoacano que inició su trayectoria en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto político con el que fue presidente municipal de Apatzingán. Posteriormente ocupó diversos cargos en la administración pública estatal antes de incorporarse a Morena.

De acuerdo con el propio partido, Roldán participó en la vida interna de Morena en Michoacán; sin embargo, no detalló qué cargo desempeñó dentro de su estructura. La dirigencia únicamente informó que fue expulsado de sus filas en noviembre de 2025.

Su nombre volvió a cobrar relevancia tras la captura de su hermano, Ramón Ángel Álvarez Ayala, debido a que ambos comparten parentesco, aunque Morena insistió en que la trayectoria política de Roldán no implica un vínculo institucional con las actividades ilícitas que las autoridades atribuyen a “El R1”.

¿De qué acusan a “El R1”?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identifica a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, como presunto líder de “Los Rs”, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades federales atribuyen a este grupo delitos como extorsión, homicidios y tráfico de drogas en distintas regiones de Michoacán, además de afectar a productores, empresarios y habitantes mediante el cobro de extorsiones.

Según la SSPC, “El R1” es señalado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que su captura fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la dependencia, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

Con esta detención, las autoridades informaron que ya suman 31 personas capturadas por su presunta relación con el homicidio del exalcalde de Uruapan.

Temas Relacionados

SeguridadInseguridadCapturaCarlos ManzoNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor en México hoy domingo 2 de agosto: se registra un sismo de magnitud 5 en Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor en México hoy domingo 2 de agosto: se registra un sismo de magnitud 5 en Baja California Sur

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: nombre del primer eliminado circula en redes

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: nombre del primer eliminado circula en redes

Ese Pérez y Gema Garoa se enfrentan tras hablar de Moisés Peñaloza y Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026

Un intercambio de reclamos durante la fogata terminó por escalar a una discusión en la cocina, mientras la conversación ya genera todo tipo de interpretaciones entre quienes siguen el 24/7

Ese Pérez y Gema Garoa se enfrentan tras hablar de Moisés Peñaloza y Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026

Rubén Moreira acusa que Morena pide al INE revisar y censurar sus redes sociales

El diputado advierte que la censura contra políticos opositores podría extenderse después a cualquier ciudadano

Rubén Moreira acusa que Morena pide al INE revisar y censurar sus redes sociales

Cómo opera el ‘task scam’, la nueva estafa por WhatsApp que utiliza el nombre de empresas reconocidas

Estos fraudes se han multiplicado recientemente, con falsas ofertas de empleo que prometen ganancias rápidas

Cómo opera el ‘task scam’, la nueva estafa por WhatsApp que utiliza el nombre de empresas reconocidas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Capturan a presunto coautor del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan

Dan prisión preventiva al “R1″, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo: estará en el Altiplano

De reclutar exmilitares colombianos a dirigir ataques con drones: el rol de “Poncho la Quiringua” frente al Cártel de Los Reyes

Aseguran arsenal y detienen a seis personas en rancho de Zapopan: Investigan presunto centro de reclutamiento del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay provoca reacción de Victoria Ruffo

Supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay provoca reacción de Victoria Ruffo

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: nombre del primer eliminado circula en redes

Ese Pérez y Gema Garoa se enfrentan tras hablar de Moisés Peñaloza y Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026

Sabrina Sabrok quiere cantar en frente de Claudia Sheinbaum: “Me gustaría ir a La Mañanera”

Lluvia, granizo y “Matilda”: así fue el concierto de Harry Styles en la CDMX el 1 de agosto

DEPORTES

Shakur Stevenson manda felicitación a Camarón Zepeda tras conseguir el campeonato mundial del CMB: “Me sorprendiste”

Shakur Stevenson manda felicitación a Camarón Zepeda tras conseguir el campeonato mundial del CMB: “Me sorprendiste”

Romina Hinojosa finaliza dentro del pelotón en la segunda del Tour de Francia Femenino 2026

Piojo Herrera se rinde ante Cruz Azul y Joel Huiqui tras el triunfo del Atlante: “Le ganamos al mejor equipo del país”

Así fue el regreso de Matías Almeyda a Guadalajara

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: dos medallas más para México en Trampolín de 3 metros