Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

(Imagen ilustrativa| Infobae México)

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Este sábado, Morena emitió un posicionamiento para aclarar la situación de Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, luego de la detención de este último como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de un comunicado difundido por su Comité Ejecutivo Nacional, el partido afirmó que Ramón Ángel Álvarez Ayala nunca ha sido militante ni ha ocupado cargo alguno dentro de Morena, por lo que rechazó cualquier vínculo con el detenido.

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En el mismo documento, el instituto político precisó que Roldán Álvarez Ayala sí formó parte de Morena, aunque informó que fue expulsado desde noviembre de 2025.

“Morena reitera que se distancia categóricamente y rechaza que el individuo ahora detenido sea o haya sido miembro del Partido, ya que no ha pertenecido ni ocupado ningún cargo dentro de nuestro movimiento”, señaló el partido al referirse a “El R1”.

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Asimismo, sostuvo que en sus filas “no se encubre a nadie, no se tolera ninguna relación con el crimen organizado y no se solapan complicidades”, además de expresar su respaldo a las investigaciones para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo y sancionar a todos los responsables.

(Crédito: X |@PartidoMorenaMx)

El partido también recordó que, desde noviembre de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó públicamente la liberación de Ramón Ángel Álvarez Ayala y criticó las prácticas de impunidad que, dijo, persistían en el sistema judicial.

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¿Quién es Roldán Álvarez Ayala?

Roldán Álvarez Ayala es un político michoacano que inició su trayectoria en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto político con el que fue presidente municipal de Apatzingán. Posteriormente ocupó diversos cargos en la administración pública estatal antes de incorporarse a Morena.

De acuerdo con el propio partido, Roldán participó en la vida interna de Morena en Michoacán; sin embargo, no detalló qué cargo desempeñó dentro de su estructura. La dirigencia únicamente informó que fue expulsado de sus filas en noviembre de 2025.

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Su nombre volvió a cobrar relevancia tras la captura de su hermano, Ramón Ángel Álvarez Ayala, debido a que ambos comparten parentesco, aunque Morena insistió en que la trayectoria política de Roldán no implica un vínculo institucional con las actividades ilícitas que las autoridades atribuyen a “El R1”.

¿De qué acusan a “El R1”?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identifica a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, como presunto líder de “Los Rs”, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Las autoridades federales atribuyen a este grupo delitos como extorsión, homicidios y tráfico de drogas en distintas regiones de Michoacán, además de afectar a productores, empresarios y habitantes mediante el cobro de extorsiones.

Según la SSPC, “El R1” es señalado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que su captura fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la dependencia, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

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Con esta detención, las autoridades informaron que ya suman 31 personas capturadas por su presunta relación con el homicidio del exalcalde de Uruapan.