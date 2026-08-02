Supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay provoca reacción de Victoria Ruffo

Victoria Ruffo afirma que no da por cierta una separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay sin una confirmación directa de su hijo. - (jose_eduardo92, Instagram)

Guardar

La actriz Victoria Ruffo ha decidido no validar los rumores sobre la supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay mientras no haya una confirmación clara por parte de su hijo. Para Ruffo, cualquier información que no salga directamente de él carece de fundamento, por lo que descartó sumarse a las versiones que circulan en redes sociales.

Las especulaciones surgieron cuando usuarios advirtieron que Paola Dalay eliminó de su cuenta de Instagram las fotos en las que aparecía con el integrante de la familia Derbez. Aunque José Eduardo mantiene esas imágenes y ambos continúan siguiéndose en la plataforma, la decisión de Dalay fue suficiente para que se multiplicaran los comentarios sobre una posible ruptura, pese a la ausencia de declaraciones públicas de los involucrados.

PUBLICIDAD

En un reciente encuentro con la prensa, Victoria Ruffo respondió con firmeza al ser consultada sobre el tema y subrayó que no suele intervenir en la vida privada de su hijo. Prefirió mantenerse al margen del revuelo mediático y no alimentar rumores que, hasta el momento, carecen de una versión oficial.

“Mientras mi hijo no me diga nada”: así reaccionó la actriz

Los rumores de ruptura crecen después de que Paola Dalay elimina de Instagram fotos con José Eduardo Derbez, aunque ambos se siguen en la plataforma. - IG/paodalay_2203

Al ser cuestionada sobre los rumores que apuntan a un distanciamiento entre la pareja, Ruffo reconoció que también ha escuchado esas versiones, aunque dejó claro que no las considera un hecho.

PUBLICIDAD

“Mira, yo también, yo también he oído esas noticias, pero les voy a decir una cosa. Mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada”, expresó. Cuando un reportero le preguntó si había decidido hablar con él sobre el tema, respondió entre risas: “No, a mí no me gusta meterme en lo que no me importa”.

Agregó que siempre ha procurado orientar a su hijo, aunque respeta que tome sus propias decisiones. “Siempre le he dado buenos consejos de que sea buen hijo, padre, marido, hermano. Entonces, trae unas raíces y una formación que espero que así sea, ¿no? Pero ni le pregunto, ya es un señor mi hijo”, comentó.

PUBLICIDAD

Un rumor que comienza a crecer

José Eduardo Derbez conserva las imágenes de la pareja en su cuenta y ninguno de los dos hace declaraciones públicas sobre una separación. - (RS)

Las declaraciones llegan mientras continúan las especulaciones surgidas a partir de una publicación de la influencer Chamonic3, quien aseguró que la pareja estaría distanciada.

A ello se sumaron publicaciones de Dalay con canciones de desamor y mensajes en los que señala que está sola.

Por su parte, el periodista Pablo Chagra informó que José Eduardo se encuentra temporalmente al cuidado de su hija Tessa, nacida en junio de 2024, mientras la influencer está de vacaciones, descartando que se trate de una custodia definitiva.

PUBLICIDAD

Sin confirmación oficial, los rumores continúan

victoria ruffo incursionó a TikTok (Foto: Ig @victoriaruffo)

Hasta ahora, ni José Eduardo Derbez ni Paola Dalay han confirmado una separación. La pareja inició su relación en 2019 y la hizo pública a finales de 2020. Desde entonces compartieron parte de su vida en redes sociales, aunque en febrero de 2026 ella decidió dejar de mostrar a su hija debido a las críticas y comentarios negativos que recibía.

Durante el mismo encuentro con la prensa, Victoria Ruffo también habló con humor sobre la relación con sus nueras. “Pues mira, yo nunca me he llevado bien con mis nueras”, comentó entre risas, para después aclarar: “Me llevo bien en lo que se puede, en lo que se lleva uno, ¿no? Digo, tampoco es de cacerolazos”.

PUBLICIDAD

Mientras las especulaciones siguen creciendo en redes sociales, la actriz mantiene la misma postura: no dará crédito a los rumores hasta escuchar una versión directa de su hijo. “Mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada”, reiteró, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de cualquier versión no confirmada.