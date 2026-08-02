México
Agregar Infobae enGoogle

Supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay provoca reacción de Victoria Ruffo

Solo confiará en la información que provenga de su hijo, según afirmó la actriz al referirse a los rumores que circulan sobre la relación de la pareja

José Eduardo Derbez se ha vuelto viral por responder con un ácido comentario a una crítica que le su padre en público.
Victoria Ruffo afirma que no da por cierta una separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay sin una confirmación directa de su hijo. - (jose_eduardo92, Instagram)
Guardar

La actriz Victoria Ruffo ha decidido no validar los rumores sobre la supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay mientras no haya una confirmación clara por parte de su hijo. Para Ruffo, cualquier información que no salga directamente de él carece de fundamento, por lo que descartó sumarse a las versiones que circulan en redes sociales.

Las especulaciones surgieron cuando usuarios advirtieron que Paola Dalay eliminó de su cuenta de Instagram las fotos en las que aparecía con el integrante de la familia Derbez. Aunque José Eduardo mantiene esas imágenes y ambos continúan siguiéndose en la plataforma, la decisión de Dalay fue suficiente para que se multiplicaran los comentarios sobre una posible ruptura, pese a la ausencia de declaraciones públicas de los involucrados.

PUBLICIDAD

En un reciente encuentro con la prensa, Victoria Ruffo respondió con firmeza al ser consultada sobre el tema y subrayó que no suele intervenir en la vida privada de su hijo. Prefirió mantenerse al margen del revuelo mediático y no alimentar rumores que, hasta el momento, carecen de una versión oficial.

“Mientras mi hijo no me diga nada”: así reaccionó la actriz

José Eduardo Derbez no descarta casarse.
Los rumores de ruptura crecen después de que Paola Dalay elimina de Instagram fotos con José Eduardo Derbez, aunque ambos se siguen en la plataforma. - IG/paodalay_2203

Al ser cuestionada sobre los rumores que apuntan a un distanciamiento entre la pareja, Ruffo reconoció que también ha escuchado esas versiones, aunque dejó claro que no las considera un hecho.

PUBLICIDAD

“Mira, yo también, yo también he oído esas noticias, pero les voy a decir una cosa. Mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada”, expresó. Cuando un reportero le preguntó si había decidido hablar con él sobre el tema, respondió entre risas: “No, a mí no me gusta meterme en lo que no me importa”.

Agregó que siempre ha procurado orientar a su hijo, aunque respeta que tome sus propias decisiones. “Siempre le he dado buenos consejos de que sea buen hijo, padre, marido, hermano. Entonces, trae unas raíces y una formación que espero que así sea, ¿no? Pero ni le pregunto, ya es un señor mi hijo”, comentó.

Un rumor que comienza a crecer

José Eduardo Derbez conserva las imágenes de la pareja en su cuenta y ninguno de los dos hace declaraciones públicas sobre una separación. - (RS)
José Eduardo Derbez conserva las imágenes de la pareja en su cuenta y ninguno de los dos hace declaraciones públicas sobre una separación. - (RS)

Las declaraciones llegan mientras continúan las especulaciones surgidas a partir de una publicación de la influencer Chamonic3, quien aseguró que la pareja estaría distanciada.

A ello se sumaron publicaciones de Dalay con canciones de desamor y mensajes en los que señala que está sola.

Por su parte, el periodista Pablo Chagra informó que José Eduardo se encuentra temporalmente al cuidado de su hija Tessa, nacida en junio de 2024, mientras la influencer está de vacaciones, descartando que se trate de una custodia definitiva.

Sin confirmación oficial, los rumores continúan

victoria ruffo
victoria ruffo incursionó a TikTok (Foto: Ig @victoriaruffo)

Hasta ahora, ni José Eduardo Derbez ni Paola Dalay han confirmado una separación. La pareja inició su relación en 2019 y la hizo pública a finales de 2020. Desde entonces compartieron parte de su vida en redes sociales, aunque en febrero de 2026 ella decidió dejar de mostrar a su hija debido a las críticas y comentarios negativos que recibía.

Durante el mismo encuentro con la prensa, Victoria Ruffo también habló con humor sobre la relación con sus nueras. “Pues mira, yo nunca me he llevado bien con mis nueras”, comentó entre risas, para después aclarar: “Me llevo bien en lo que se puede, en lo que se lleva uno, ¿no? Digo, tampoco es de cacerolazos”.

Mientras las especulaciones siguen creciendo en redes sociales, la actriz mantiene la misma postura: no dará crédito a los rumores hasta escuchar una versión directa de su hijo. “Mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada”, reiteró, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de cualquier versión no confirmada.

Temas Relacionados

José Eduardo DerbezPaola DalayVictoria Ruffomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor en México hoy domingo 2 de agosto: se registra un sismo de magnitud 5 en Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor en México hoy domingo 2 de agosto: se registra un sismo de magnitud 5 en Baja California Sur

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: nombre del primer eliminado circula en redes

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: nombre del primer eliminado circula en redes

Ese Pérez y Gema Garoa se enfrentan tras hablar de Moisés Peñaloza y Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026

Un intercambio de reclamos durante la fogata terminó por escalar a una discusión en la cocina, mientras la conversación ya genera todo tipo de interpretaciones entre quienes siguen el 24/7

Ese Pérez y Gema Garoa se enfrentan tras hablar de Moisés Peñaloza y Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026

Rubén Moreira acusa que Morena pide al INE revisar y censurar sus redes sociales

El diputado advierte que la censura contra políticos opositores podría extenderse después a cualquier ciudadano

Rubén Moreira acusa que Morena pide al INE revisar y censurar sus redes sociales

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

El partido aseguró que el hermano del presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan sí militó en sus filas, pero fue expulsado en noviembre de 2025; además, sostuvo que Ramón Ángel Álvarez Ayala nunca perteneció al movimiento

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Capturan a presunto coautor del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan

Dan prisión preventiva al “R1″, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo: estará en el Altiplano

De reclutar exmilitares colombianos a dirigir ataques con drones: el rol de “Poncho la Quiringua” frente al Cártel de Los Reyes

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: nombre del primer eliminado circula en redes

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: nombre del primer eliminado circula en redes

Ese Pérez y Gema Garoa se enfrentan tras hablar de Moisés Peñaloza y Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026

Sabrina Sabrok quiere cantar en frente de Claudia Sheinbaum: “Me gustaría ir a La Mañanera”

Lluvia, granizo y “Matilda”: así fue el concierto de Harry Styles en la CDMX el 1 de agosto

Aldo Rendón confiesa que Joaquín López-Dóriga era su crush de Televisa: “Me excitaba el poder”

DEPORTES

Shakur Stevenson manda felicitación a Camarón Zepeda tras conseguir el campeonato mundial del CMB: “Me sorprendiste”

Shakur Stevenson manda felicitación a Camarón Zepeda tras conseguir el campeonato mundial del CMB: “Me sorprendiste”

Romina Hinojosa finaliza dentro del pelotón en la segunda del Tour de Francia Femenino 2026

Piojo Herrera se rinde ante Cruz Azul y Joel Huiqui tras el triunfo del Atlante: “Le ganamos al mejor equipo del país”

Así fue el regreso de Matías Almeyda a Guadalajara

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: dos medallas más para México en Trampolín de 3 metros