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Capturan a presunto coautor del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan

Iván Martín “N” fue detenido tras ser señalado por su presunta participación antes, durante y después del ataque; un cateo permitió asegurar armas y celulares

(IG: @valeria__marquez)
Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde un salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco. (Crédito: IG | @valeria__marquez)
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La Fiscalía de Jalisco informó la detención de Iván Martín “N”, identificado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en el municipio de Zapopan. La captura se realizó el 1 de agosto como parte de las investigaciones para esclarecer el caso.

De acuerdo con la dependencia, el hombre fue aprehendido en un operativo encabezado por agentes ministeriales, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, luego de que un juez librara una orden de aprehensión en su contra.

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Las indagatorias apuntan a que Iván Martín “N” habría tenido participación antes, durante y después del ataque contra la creadora de contenido. La Fiscalía sostiene que los presuntos responsables utilizaron una motocicleta y un automóvil blanco para cometer la agresión y facilitar la huida.

Según la investigación, el recorrido de los vehículos fue reconstruido mediante el análisis de cámaras del sistema C5 y videograbaciones particulares, lo que permitió fortalecer las líneas de investigación sobre los movimientos de los involucrados.

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Como parte de las diligencias, las autoridades también ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. En el domicilio aseguraron dos armas de fuego —una calibre .40 y otra calibre 9 milímetros—, además de teléfonos celulares e identificaciones, objetos que serán analizados como parte de la carpeta de investigación.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para identificar y detener a otras personas que presuntamente participaron en el feminicidio, así como para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

El feminicidio de Valeria Márquez

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde un salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco. El ataque quedó registrado parcialmente en la emisión que realizaba en redes sociales, hecho que provocó una amplia reacción pública y dio pie a una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Desde entonces, la Fiscalía de Jalisco ha informado sobre diversas diligencias para esclarecer el caso, entre ellas el análisis de videograbaciones, el seguimiento de los vehículos presuntamente utilizados en la agresión y la obtención de órdenes judiciales contra los posibles responsables.

Con la captura de Iván Martín “N”, las autoridades suman un detenido por el caso, aunque las investigaciones permanecen abiertas para localizar a los demás presuntos implicados y establecer cómo se planeó y ejecutó el crimen.

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