México
Agregar Infobae enGoogle

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 2 de agosto

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Guardar

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

PUBLICIDAD

Avance del Metrobús en este momento

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: De la Salle

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Chapultepec - Campo Marte

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Costos y horarios del Metrobús

El Metrobús brinda servicio todos los días del año. (Cuartoscuro)
El Metrobús brinda servicio todos los días del año. (Cuartoscuro)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Muere en la cárcel el presunto feminicida de Elvia, rescatista de animales que fue encerrada y quemada en Aguascalientes

Pedro “N”, su esposo, fue detenido por presuntamente iniciar el incendio e impedir que ella o sus perros salieran

Muere en la cárcel el presunto feminicida de Elvia, rescatista de animales que fue encerrada y quemada en Aguascalientes

De lluvia de meteoros perseidas a eclipse parcial de luna: estos son todos los eventos astronómicos de agosto 2026

Las fechas clave incluyen la lluvia de meteoros perseidas, con un máximo observable de 150 meteoros por hora, y el eclipse parcial de luna

De lluvia de meteoros perseidas a eclipse parcial de luna: estos son todos los eventos astronómicos de agosto 2026

México moviliza más de 718 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela

El cargamento incluye plantas potabilizadoras, cobertores, linternas, herramientas y equipo médico que será entregado en La Guaira para su distribución entre la población damnificada

México moviliza más de 718 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: Yanet García le prometió un beso a Ese Pérez si se salva hoy

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: Yanet García le prometió un beso a Ese Pérez si se salva hoy

Ebrard y Sheinbaum, bajo la lupa de EEUU: así ve Lighthizer la nueva negociación del T-MEC

Robert Lighthizer, arquitecto del T-MEC, plantea en entrevista con Foreign Affairs aranceles y nuevas reglas de origen para reducir el déficit con México

Ebrard y Sheinbaum, bajo la lupa de EEUU: así ve Lighthizer la nueva negociación del T-MEC
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan por trata de personas a “El Diente de Oro”, presunto integrante del Tren de Aragua

Procesan por trata de personas a “El Diente de Oro”, presunto integrante del Tren de Aragua

Capturan a tres cubanos con más de 130 dosis de presuntas drogas en Cancún

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

Capturan a presunto coautor del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: Yanet García le prometió un beso a Ese Pérez si se salva hoy

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: Yanet García le prometió un beso a Ese Pérez si se salva hoy

Poncho de Nigris revela la verdad sobre su distanciamiento con Aldo de Nigris

¿Emiliano Aguilar influye en Gala Montes? Beba Montes responde tras la polémica familiar

Así fue la peligrosa caída de Harry Styles durante su concierto en la CDMX: “Casi como Juan Gabriel”

Supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay provoca reacción de Victoria Ruffo

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Randal Willars gana oro en plataforma de 10 m en clavados

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Randal Willars gana oro en plataforma de 10 m en clavados

Randal Willars gana medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda en los torneos de futbol dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Shakur Stevenson manda felicitación a Camarón Zepeda tras conseguir el campeonato mundial del CMB: “Me sorprendiste”

Romina Hinojosa finaliza dentro del pelotón en la segunda del Tour de Francia Femenino 2026