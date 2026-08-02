México
Agregar Infobae enGoogle

Sheinbaum responde a publicación de Donald Trump: “Somos amigos de todo el mundo”

La presidenta respondió a su homólogo tras artículo de Bill O’Reilly que cuestiona la amistad entre México y EEUU

Claudia Sheinbaum y Donald Trump
La mandataria contesta este domingo a la publicación en Truth Social que difunde un enlace con señalamientos sobre la relación bilateral y subraya que la “valentía” es la defensa de la soberanía nacional
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este domingo a un artículo publicado por el presidente estadounidense Donald Trump en su red Truth Social, en el que se afirma que “Estados Unidos no es amigo de México”. La respuesta de la mandataria ocurrió en el marco de su gira de trabajo por Oaxaca, minutos después de participar en el arranque de la construcción del nuevo Hospital Oaxaca, en la capital del estado.

Ante la pregunta de un reportero, de acuerdo con un video que circula en redes sociales, Sheinbaum respondió de manera breve: “Nosotros somos amigos de todo el mundo, de todo el mundo. Y la valentía es la defensa de la soberanía. Es eso. Gracias.”

PUBLICIDAD

¿Qué publicó Trump?

El mandatario estadounidense compartió en su cuenta @realDonaldTrump un enlace a la columna “Mexico’s Problem”, publicada en el sitio del comentarista Bill O’Reilly. En el texto, fechado el 11 de marzo de 2026, se afirma que "Mexico is not a friend to the United States" y se atribuye a la corrupción gubernamental el incremento de homicidios y del tráfico internacional de drogas en el país. La publicación de Trump acumulaba, hasta el momento de esta nota, más de 1.7 mil retruths y 6.46 mil me gusta.

La columna “Mexico’s Problem”, fechada el 11 de marzo de 2026 y compartida en Truth Social, sostiene que el país no es aliado de Estados Unidos y acumula más de 1.7 mil retruths y 6.46 mil me gusta
La columna “Mexico’s Problem”, fechada el 11 de marzo de 2026 y compartida en Truth Social, sostiene que el país no es aliado de Estados Unidos y acumula más de 1.7 mil retruths y 6.46 mil me gusta

El artículo también señala que la presidenta mexicana está bajo presión de la administración Trump para permitir que activos estadounidenses participen en el combate a los cárteles, y sostiene que Sheinbaum se ha negado a permitir el ingreso de autoridades de ese país al territorio nacional pese a, según el texto, poder hacerlo.

PUBLICIDAD

El texto indica que Washington busca participar con recursos propios en operaciones contra el crimen organizado en México y plantea que esa exigencia se vuelve un punto de tensión en la relación bilateral actual
El texto indica que Washington busca participar con recursos propios en operaciones contra el crimen organizado en México y plantea que esa exigencia se vuelve un punto de tensión en la relación bilateral actual

Contexto: la gira por Oaxaca

La respuesta de Sheinbaum se dio al cierre de una gira de tres días por Oaxaca, iniciada el viernes 31 de julio en Santiago Suchilquitongo, donde presentó el Plan Nacional de Maíz Nativo. La agenda continuó el sábado en la región Mixteca, con eventos sobre infraestructura carretera y vivienda en Santo Domingo Tonalá y Huajuapan de León, y concluyó este domingo con el banderazo de obra del nuevo hospital en la capital oaxaqueña.

Tensión bilateral de fondo

El pronunciamiento se suma a una serie de intercambios entre ambos gobiernos en los últimos meses. Sheinbaum ha insistido en no “engancharse” con las declaraciones de Trump, luego de que este la calificara en junio como una “mujer asustada” y afirmara que México “ha perdido el control del país” frente al crimen organizado. En esa ocasión, la presidenta respondió que el mandatario estadounidense “no está bien informado sobre la realidad de México”.

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosClaudia SheinbaumOaxacaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum afirma que “la libertad está asociada al bienestar” en medio de críticas por censura

La mandataria encabezó el inicio de obras del Hospital General Regional del IMSS en Oaxaca

Claudia Sheinbaum afirma que “la libertad está asociada al bienestar” en medio de críticas por censura

Así fue la peligrosa caída de Harry Styles durante su concierto en la CDMX: “Casi como Juan Gabriel”

El accidente ocurrió cuando el ex One Direction recorrió la pasarela y pierdió el equilibrio

Así fue la peligrosa caída de Harry Styles durante su concierto en la CDMX: “Casi como Juan Gabriel”

K-pop: ranking de las 10 canciones más reproducidas hoy en iTunes México

BoA, TVXQ y Rain fueron de los primeros artistas en impulsar la expansión del K-pop fuera de Corea del Sur

K-pop: ranking de las 10 canciones más reproducidas hoy en iTunes México

Natilla de chía y plátano: prepara un postre cremoso, fresco y fácil sin horno

Una combinación sencilla de ingredientes naturales crea una opción dulce con textura suave para disfrutar en cualquier momento del día

Natilla de chía y plátano: prepara un postre cremoso, fresco y fácil sin horno

Regreso a clases 2026: requisitos para recibir apoyo de mil 800 pesos para útiles y uniformes

Para acceder al apoyo anual, las familias deben acreditar su condición y presentar documentación personal, académica y de gastos escolares

Regreso a clases 2026: requisitos para recibir apoyo de mil 800 pesos para útiles y uniformes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan por trata de personas a “El Diente de Oro”, presunto integrante del Tren de Aragua

Procesan por trata de personas a “El Diente de Oro”, presunto integrante del Tren de Aragua

Capturan a tres cubanos con más de 130 dosis de presuntas drogas en Cancún

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

Capturan a presunto coautor del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: Yanet García le prometió un beso a Ese Pérez si se salva hoy

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: Yanet García le prometió un beso a Ese Pérez si se salva hoy

¿Emiliano Aguilar influye en Gala Montes? Beba Montes responde tras la polémica familiar

Así fue la peligrosa caída de Harry Styles durante su concierto en la CDMX: “Casi como Juan Gabriel”

Supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay provoca reacción de Victoria Ruffo

Ese Pérez y Gema Garoa se enfrentan tras hablar de Moisés Peñaloza y Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Randal Willars gana oro en plataforma de 10 m en clavados

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Randal Willars gana oro en plataforma de 10 m en clavados

Randal Willars gana medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda en los torneos de futbol dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Shakur Stevenson manda felicitación a Camarón Zepeda tras conseguir el campeonato mundial del CMB: “Me sorprendiste”

Romina Hinojosa finaliza dentro del pelotón en la segunda del Tour de Francia Femenino 2026