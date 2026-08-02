Sheinbaum responde a publicación de Donald Trump: “Somos amigos de todo el mundo”

La mandataria contesta este domingo a la publicación en Truth Social que difunde un enlace con señalamientos sobre la relación bilateral y subraya que la “valentía” es la defensa de la soberanía nacional

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este domingo a un artículo publicado por el presidente estadounidense Donald Trump en su red Truth Social, en el que se afirma que “Estados Unidos no es amigo de México”. La respuesta de la mandataria ocurrió en el marco de su gira de trabajo por Oaxaca, minutos después de participar en el arranque de la construcción del nuevo Hospital Oaxaca, en la capital del estado.

Ante la pregunta de un reportero, de acuerdo con un video que circula en redes sociales, Sheinbaum respondió de manera breve: “Nosotros somos amigos de todo el mundo, de todo el mundo. Y la valentía es la defensa de la soberanía. Es eso. Gracias.”

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¿Qué publicó Trump?

El mandatario estadounidense compartió en su cuenta @realDonaldTrump un enlace a la columna “Mexico’s Problem”, publicada en el sitio del comentarista Bill O’Reilly. En el texto, fechado el 11 de marzo de 2026, se afirma que "Mexico is not a friend to the United States" y se atribuye a la corrupción gubernamental el incremento de homicidios y del tráfico internacional de drogas en el país. La publicación de Trump acumulaba, hasta el momento de esta nota, más de 1.7 mil retruths y 6.46 mil me gusta.

La columna “Mexico’s Problem”, fechada el 11 de marzo de 2026 y compartida en Truth Social, sostiene que el país no es aliado de Estados Unidos y acumula más de 1.7 mil retruths y 6.46 mil me gusta

El artículo también señala que la presidenta mexicana está bajo presión de la administración Trump para permitir que activos estadounidenses participen en el combate a los cárteles, y sostiene que Sheinbaum se ha negado a permitir el ingreso de autoridades de ese país al territorio nacional pese a, según el texto, poder hacerlo.

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El texto indica que Washington busca participar con recursos propios en operaciones contra el crimen organizado en México y plantea que esa exigencia se vuelve un punto de tensión en la relación bilateral actual

Contexto: la gira por Oaxaca

La respuesta de Sheinbaum se dio al cierre de una gira de tres días por Oaxaca, iniciada el viernes 31 de julio en Santiago Suchilquitongo, donde presentó el Plan Nacional de Maíz Nativo. La agenda continuó el sábado en la región Mixteca, con eventos sobre infraestructura carretera y vivienda en Santo Domingo Tonalá y Huajuapan de León, y concluyó este domingo con el banderazo de obra del nuevo hospital en la capital oaxaqueña.

Tensión bilateral de fondo

El pronunciamiento se suma a una serie de intercambios entre ambos gobiernos en los últimos meses. Sheinbaum ha insistido en no “engancharse” con las declaraciones de Trump, luego de que este la calificara en junio como una “mujer asustada” y afirmara que México “ha perdido el control del país” frente al crimen organizado. En esa ocasión, la presidenta respondió que el mandatario estadounidense “no está bien informado sobre la realidad de México”.

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