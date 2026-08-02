Shakur Stevenson manda felicitación a Camarón Zepeda tras conseguir el campeonato mundial del CMB: “Me sorprendiste”

Camarón Zepeda se convirtió en nuevo campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (Instagram | Golden Boy)

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El boxeo mexicano celebra un nuevo logro internacional, tras la consagración de William “Camarón” Zepeda como nuevo campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El púgil originario de San Mateo Atenco, Estado de México, se impuso por decisión unánime ante el estadounidense Lamont Roach el pasado sábado, sumando así su nombre a la lista de campeones mundiales de México.

La actuación de Zepeda no pasó desapercibida dentro del circuito boxístico internacional. El triunfo generó una ola de reacciones, destacando el reconocimiento público que recibió por parte de Shakur Stevenson, el peleador estadounidense que lo derrotó el año anterior. La felicitación llegó a través de redes sociales, donde Stevenson admitió: “definitivamente me sorprendiste”.

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El boxeo mexicano celebra un nuevo logro internacional, tras la consagración de William “Camarón” Zepeda como nuevo campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (captura de pantalla)

Stevenson también tuvo palabras de aliento para su compatriota Roach, al instarle a mantener la frente en alto pese a la derrota.

“Felicidades a Zepeda, una actuación increíble, definitivamente me sorprendiste.. Lamont, mantén la cabeza en alto, familia, es parte del territorio”

¿Qué ocurrió en la pelea entre Zepeda y Roach?

El combate que otorgó el título a Zepeda se resolvió en las tarjetas de los jueces (117-111, 117-111 y 118-110), quienes otorgaron la victoria al mexicano por unanimidad. Con este resultado, el “Camarón” llegó a un récord casi impecable de 34 victorias, 27 de ellas por la vía del nocaut, una sola derrota, además, el boxeo nacional sumó un nuevo monarca mundial, consolidando la presencia de México en las divisiones más competitivas.

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El boxeo mexicano celebra un nuevo logro internacional, tras la consagración de William “Camarón” Zepeda como nuevo campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (Instagram | Golden Boy)

La victoria de Zepeda sobre Roach no solo representa un título, sino una reivindicación deportiva tras su revés frente a Stevenson el año pasado. El reconocimiento del estadounidense resalta el nivel alcanzado por Zepeda y la relevancia de su desempeño sobre el cuadrilátero.

Quién es William “Camarón” Zepeda

William “Camarón” Zepeda es un boxeador profesional mexicano originario de San Mateo Atenco, Estado de México. Nacido el 4 de junio de 1996, Zepeda compite en la división de peso ligero y se ha consolidado como una de las promesas del boxeo nacional gracias a su estilo agresivo y su capacidad para mantener un ritmo alto en cada combate. Desde su debut profesional en 2015, el “Camarón” ha mantenido una racha invicta, destacando por su potencia, resistencia y técnica depurada sobre el ring.

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El boxeo mexicano celebra un nuevo logro internacional, tras la consagración de William “Camarón” Zepeda como nuevo campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (Instagram | Golden Boy)

A lo largo de su carrera, Zepeda ha enfrentado a rivales de alto nivel y ha conseguido títulos regionales, lo que le ha permitido escalar posiciones en los rankings internacionales. Su desempeño ha captado la atención de aficionados y especialistas, quienes lo consideran una de las principales cartas del boxeo mexicano en la escena mundial. La proyección de Zepeda apunta a peleas titulares y una posible consolidación como campeón mundial en los próximos años.