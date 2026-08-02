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Estas son las acciones que tendrá que realizar Ferromex tras derrame químico en Sonora

La Profepa delimitó un área impactada de más de 5,200 metros cuadrados y clausura total y temporalmente el sitio para evitar la dispersión del producto químico

Varios vagones cisterna de tren negros descarrilados sobre tierra. Cuatro trabajadores con cascos y ropa de seguridad están en el sitio. Cielo azul con nubes
La Profepa delimita un área impactada de más de 5,200 metros cuadrados y clausura total y temporalmente el sitio para evitar la dispersión del producto químico |(Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA))
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Tras el descarrilamiento de un tren de carga, perteneciente a Ferromex (parte del conglomerado Grupo México) en Sonora, ocurrido el pasado 26 de julio, que provocó el derrame de sustancias químicas , la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han ordenado una serie de medidas de carácter urgente que la empresa ferroviaria deberá acatar para la remediación del sitio.

El percance, ocurrido recientemente en el tramo Cananea–Agua Prieta (municipio de Naco, Sonora), involucró a tres góndolas que transportaban 240 toneladas de concentrado de cobre y un carro tanque con hidrosulfuro de sodio (NaHS). A causa del accidente, aproximadamente 70,300 litros de la sustancia química se derramaron en el cauce de un arroyo. De manera preliminar, la Profepa ha delimitado un área impactada de más de 5,200 metros cuadrados, la misma que fue clausurada total y temporalmente para evitar la dispersión del producto.

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Las obligaciones de Ferromex

Para garantizar la recuperación ambiental de la zona, las autoridades ambientales han exigido a Ferromex el cumplimiento de las siguientes acciones:

  • Plan de caracterización ambiental: La empresa está obligada a presentar un estudio que abarque, como mínimo, tres kilómetros del cauce del arroyo afectado para dimensionar con exactitud el daño.
  • Programa de remediación: Utilizando los resultados de la caracterización, Ferromex tendrá que formular un plan de remediación integral. Este programa estará sujeto a la estricta evaluación y aprobación de la autoridad ambiental.
  • Retiro de infraestructura contaminada: Se impuso como medida urgente el retiro tanto de los vagones accidentados como de la infraestructura ferroviaria que resultó contaminada tras el impacto.
Hombre con chaleco de seguridad camina por un sendero de tierra. Un arroyo con agua grisácea fluye entre la tierra y rocas. Vegetación verde y seca en los márgenes
Ferromex debe presentar un plan de caracterización ambiental que abarque al menos tres kilómetros del arroyo afectado para dimensionar el daño.| (Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA))
  • Descontaminación del carro tanque: La empresa debe completar el proceso de descontaminación del tanque que transportaba el hidrosulfuro de sodio antes de poder retirarlo definitivamente del lugar.
  • Acciones de contención y limpieza: Ferromex debe continuar con la limpieza del área, lo que incluye remover el suelo natural que se mezcló con el compuesto químico, así como asegurar el correcto almacenamiento del suelo contaminado y del concentrado de cobre recuperado.
  • Entrega de evidencia: Finalmente, la compañía deberá presentar ante la Profepa toda la evidencia documental y fotográfica que acredite el debido cumplimiento de estas tareas.

Cabe destacar que, según constataron los inspectores en el sitio, la empresa ya ha avanzado en algunas medidas iniciales, como recoger el cobre derramado y trasvasar los 1,700 litros de hidrosulfuro de sodio que quedaron en el tanque accidentado.

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La Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Semarnat, junto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), mantendrán el seguimiento técnico y los muestreos de laboratorio para asegurar que la remediación se realice apegada a la normatividad ambiental vigente.

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