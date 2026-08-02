Así fue la peligrosa caída de Harry Styles durante su concierto en la CDMX: “Casi como Juan Gabriel”

El video muestra al cantante Harry Styles en un escenario durante un concierto. Vistiendo una chaqueta roja, el artista camina bajo los focos antes de perder el equilibrio y resbalar. Posteriormente, se le observa cayendo sobre una rodilla en la superficie del escenario. El incidente ocurre en medio de su presentación ante una audiencia. Las imágenes corresponden a la cobertura de un evento musical.

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El cantante inglés Harry Styles sufrió una caída durante su concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el pasado sábado 1 de agosto, después de que la lluvia hiciera resbaloso el escenario.

El accidente ocurrió cuando el ex One Direction recorrió la pasarela y pierdió el equilibrio, cayendo con fuerza ante miles de asistentes. Tras unos segundos de incertidumbre, el artista sonrió y siguió cantando, lo que provocó la ovación del público. El incidente no dejó lesiones graves y el concierto continuó con normalidad, de acuerdo a los asistentes.

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Lluvia y accidente sobre el escenario

Una intensa tormenta azota la capital mexicana antes del concierto de Harry Styles, lo que retrasa el inicio del evento programado en el Estadio GNP Seguros.

La acumulación de agua sobre la tarima vuelve el piso resbaloso. Aproximadamente a la mitad del espectáculo, el cantante avanzaó por la pasarela central, pierdió el control y cayó sobre el escenario. El público reacciona con gritos y silencio momentáneo mientras el cantante permanece en el suelo.

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Después de unos segundos, Harry Styles se reincorporó, sonrió y continuó interpretando su canción. Los asistentes aplaudieron la reacción del artista, quien no solicita asistencia médica y mantuvo el ritmo del espectáculo.

El accidente ocurrió cuando el ex One Direction recorrió la pasarela y pierdió el equilibrio (RS)

Comparaciones con la caída de Juan Gabriel en 2005

La caída de Styles en la CDMX revive recuerdos entre los fans y usuarios de redes sociales, quienes la comparan de inmediato con el accidente de Juan Gabriel durante un concierto en el Toyota Center de Houston, Texas, en noviembre de 2005.

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En esa ocasión, Juan Gabriel baila sobre el escenario, se enreda con el pie y cae desde casi metro y medio de altura. El resultado es una fractura en la muñeca, una herida en la cabeza y la suspensión temporal de su gira por la gravedad de las lesiones.

A diferencia de lo ocurrido en 2005, Harry Styles no requiere cirugía ni atención hospitalaria, y el espectáculo sigue sin interrupciones. La reacción del inglés, que sonríe y retoma la canción, es celebrada por sus seguidores, quienes viralizan el momento en plataformas digitales y lo bautizan como “la caída a la Juan Gabriel”.

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Estilo en vestuario: rasgos compartidos entre Styles y Juan Gabriel

Además del episodio en el escenario, ambos cantantes comparten un enfoque audaz hacia la moda y el vestuario. Juan Gabriel y Harry Styles destacan por el uso de prendas satinadas, colores intensos y accesorios poco convencionales para los géneros tradicionales. Styles recurre a trajes de satín, prendas con lentejuelas, moños grandes, olanes y bordados, mientras que Juan Gabriel popularizó capas dramáticas, estampados florales y una paleta cromática muy amplia durante sus presentaciones.

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El propósito del vestuario para ambos va más allá de la estética. Juan Gabriel utiliza la ropa como parte integral de su personaje sobre el escenario. Styles adopta la moda como un lenguaje para expresar su arte y desafiar los límites de género en la industria musical. El resultado es un estilo visual que impacta tanto como la música y se convierte en sello personal de ambos artistas.

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Reacciones del público y redes sociales

Tras la caída, el video del incidente circula rápidamente en redes sociales. Usuarios comentan el profesionalismo de Harry Styles y celebran que el cantante siga el concierto sin señales de dolor. Frases como “se levantó como si nada” y “casi como Juan Gabriel” se multiplican en las plataformas.

Algunos fanáticos recuerdan que la caída de Juan Gabriel fue mucho más grave, mientras que otros destacan la capacidad de Styles para manejar el accidente con humor y naturalidad. La noche concluye sin mayores incidentes y con el público satisfecho por la actuación.

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Sin afectaciones para Harry Styles tras el accidente

El equipo de Harry Styles confirma horas después que el cantante no presenta lesiones graves ni requiere atención médica adicional. El show en el Estadio GNP Seguros se desarrolla conforme a lo planeado y la gira por México continúa sin cambios en las fechas programadas. La caída se convierte en uno de los momentos más comentados del concierto, pero no afecta la integridad física ni el desempeño del artista.