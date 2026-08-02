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Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fecha límite para registrarte en agosto y recibir más de 9 mil pesos

El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, y su objetivo es brindar capacitación laboral gratuita durante 12 meses

La fecha límite para registrarse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 depende de la disponibilidad de lugares en cada municipio
La fecha límite para registrarse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 depende de la disponibilidad de lugares en cada municipio
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La fecha límite para registrarse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 depende de la disponibilidad de lugares en cada municipio, por lo que quienes buscan obtener el apoyo mensual de más de 9,000 pesos deben revisar constantemente la plataforma y completar su trámite. Cabe recordar que el proceso de inscripción inició el pasado 1 de agosto y se mantiene activo hasta que se agoten los espacios designados para cada localidad.

El periodo de registro a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará a partir de este 1 de agosto (Gobierno de México)
El periodo de registro a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará a partir de este 1 de agosto (Gobierno de México)

Desde este 2026, el monto de apoyo para cada beneficiario asciende a 9,582 pesos mensuales, junto con seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad. El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, y su objetivo es brindar capacitación laboral gratuita durante 12 meses en cualquiera de los centros de trabajo participantes. La fecha límite no es un día fijo, sino el momento en que el cupo para cada municipio se completa, por lo que el registro puede cerrarse en cualquier momento.

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En agosto se abrirá un registro para Jóvenes Construyendo el Futuro (Gobierno de México)
En agosto se abrirá un registro para Jóvenes Construyendo el Futuro (Gobierno de México)

La plataforma cierra registro por municipio al alcanzar la meta

El primer paso para inscribirse es ingresar al sitio oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, crear una cuenta y consultar el mapa de focalización que aparece en la plataforma, donde se puede verificar si en el municipio de residencia aún hay espacios disponibles. Esta herramienta muestra si la localidad está abierta, cerrada o si ya se alcanzó la meta de atención para ese periodo. El trámite es completamente digital y requiere una cuenta activa, así como cumplir los criterios de edad y situación laboral.

Una vez dentro, los aspirantes revisan los centros de trabajo y los planes de actividades disponibles. Al seleccionar uno, pueden postularse directamente desde el sistema. El centro tiene hasta cuatro días naturales para responder y aceptar o rechazar la solicitud. Si el espacio se rechaza o no hay respuesta, el aspirante puede buscar otra opción mientras queden vacantes en su municipio. La fecha límite es el agotamiento de los lugares, lo que suele ocurrir rápido en zonas con alta demanda.

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Este video explicativo presenta el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se observa a una joven realizando capacitación con un tutor durante 12 meses. La información exhibida detalla el apoyo económico mensual de 8,480 pesos y los requisitos de edad (18 a 29 años) y situación laboral/académica (no estudiar ni trabajar). También se muestran imágenes de oficinas móviles que brindan apoyo.

Apoyo económico y capacitación en nueve áreas laborales

La capacitación laboral se adapta a las necesidades del centro de trabajo, con jornadas de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana. Las personas pueden elegir entre nueve áreas: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud. El programa busca facilitar la inserción laboral mediante experiencia práctica y acompañamiento de un tutor.

El monto de 9,582 pesos mensuales representa un incremento respecto a periodos anteriores. Finalmente, para resolver dudas, los canales oficiales ofrecen atención personalizada en el teléfono 800 841 2020 o el 079, así como seguimiento digital mediante el sistema de Oficinas Virtuales.

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