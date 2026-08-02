Romina Hinojosa finaliza dentro del pelotón en la segunda del Tour de Francia Femenino 2026

La ciclista nacional sigue haciendo historia para el deporte en México y nuevamente logra terminar la prueba en la competencia más prestigiosa del circuito. (Instagram/@romina_hinojosa02)

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Romina Hinojosa sigue haciendo historia en el Tour de Francia Femenino 2026 al completar la Etapa 2, que tuvo como protagonista a la neerlandesa Riejanne Markus, quien se llevó el triunfo tras dominar la mayor parte del recorrido.

La ciclista mexicana cruzó la meta dentro del pelotón, en lo que representa una participación histórica para el ciclismo nacional a nivel femenina, al ser la primera competidora mexicana de la historia en esta prueba.

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Desarrollo de la segunda etapa

(Captura de pantalla)

La segunda etapa del Tour de Francia femenino 2026 se llevó a cabo este 2 de agosto, con un recorrido de 147.9 kilómetros entre Aigle y Genéve.

Este trayecto superó en distancia a la jornada inaugural y presentó desafíos importantes para el pelotón, incluida la mexicana Romina Hinojosa, quien contó con el respaldo de la afición nacional a lo largo del camino.

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El recorrido atravesó puntos clave como Côte de Chexbres y Côte de Mont-sur-Rolle, donde la neerlandesa Riejanne Markus tomó la iniciativa y llegó a tener una ventaja considerable a falta de 22 kilómetros para la meta.

Sin embargo, ese margen se fue reduciendo conforme avanzaba la competencia, en medio de la presión ejercida por otras favoritas.

Romina Hinojosa se mantuvo dentro del grupo principal durante gran parte del recorrido, aunque no logró ubicarse entre las ciclistas de punta. Su desempeño le permitió sumar experiencia en una de las pruebas más exigentes del ciclismo internacional, consolidando su presencia en el circuito profesional.

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En el cierre de la etapa, Lorena Wiebes mostró su potencia y se impuso sobre sus rivales, cruzando la meta en primer lugar con un tiempo de 3 horas, 42 minutos y 8 segundos.

La neerlandesa sumó así su séptima victoria consecutiva en el Tour de Francia femenino, conservando el maillot amarillo que la distingue como líder general.

Quién es Romina Hinojosa

Romina Hinojosa es la primera mexicana en competir dentro del Tour de Francia. (@LottoIntermarch / X)

Romina Hinojosa, nacida en San Pedro Garza García, Nuevo León, ha construido una trayectoria notable a sus 23 años. Su acercamiento al ciclismo comenzó desde la infancia, motivada por la búsqueda de una disciplina que le permitiera desarrollarse tanto física como mentalmente.

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Con el paso del tiempo, su dedicación y constancia la llevaron a participar en competencias juveniles, donde empezó a llamar la atención por su talento y resultados constantes.

El salto al escenario internacional se dio cuando fue reclutada por el equipo A.R. Monex Pro Cycling Team. Durante su paso por esta escuadra, Hinojosa demostró capacidad para adaptarse a competencias de alto nivel, lo que abrió la puerta para integrarse al Lotto Dstny Ladies, uno de los equipos belgas con mayor tradición en el ciclismo femenino. C

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on esta formación ha tenido la oportunidad de competir en las principales carreras del calendario europeo, enfrentándose a las mejores ciclistas del mundo.

Su crecimiento se refleja en los resultados obtenidos fuera de México, como la medalla de plata lograda en la quinta etapa del Giro Mediterráneo Rosa en Italia. Este podio le permitió consolidar su posición como referente entre las nuevas generaciones del ciclismo nacional.

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Además, su presencia constante en eventos internacionales le ha dado visibilidad y experiencia, elementos clave para su desarrollo profesional.

Romina es vista dentro del pelotón como una ciclista disciplinada, con capacidad de recuperación en etapas largas y exigentes. Su perfil de corredora combativa y su capacidad para trabajar en equipo la han convertido en una pieza importante dentro de las alineaciones de sus equipos.

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El respaldo de escuadras europeas y la experiencia adquirida en circuitos de alto nivel la posicionan como una de las mexicanas con mayor proyección en el ciclismo de ruta.

Actualmente, se encuentra en relación con la sensación del ciclismo nacional, Isaac del Toro, quienes comparten diversas fotos juntos en sus redes sociales.