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Capturan a tres cubanos con más de 130 dosis de presuntas drogas en Cancún

La detención se realizó durante un operativo de vigilancia en el Mercado 28, uno de los principales corredores comerciales de Cancún; los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo

Los detenidos fueron identificados como Yamir Jesús “N”, Luis David “N” y Carlos Alejandro “N”. (Crédito: facebook | Secretaría de Seguridad Ciudadana de Q. Roo)
Los detenidos fueron identificados como Yamir Jesús “N”, Luis David “N” y Carlos Alejandro “N”. (Crédito: facebook | Secretaría de Seguridad Ciudadana de Q. Roo)
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Un operativo de vigilancia en el Mercado 28 de Cancún culminó con la detención de tres ciudadanos cubanos, a quienes policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo aseguraron 139 dosis de sustancias con características similares a marihuana y cristal.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron sobre la avenida Xel-Há, en la Supermanzana 28 del municipio de Benito Juárez, donde los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando detectaron un aparente intercambio de pequeñas bolsitas entre los tres hombres, por lo que procedieron a realizar una inspección.

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Los detenidos fueron identificados como Yamir Jesús “N”, Luis David “N” y Carlos Alejandro “N”, quienes quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Esto fue lo que aseguraron las autoridades

Durante la revisión, los policías localizaron diversas bolsitas con sustancias que presentaban características similares a marihuana y cristal, además de un teléfono celular.

A Yamir Jesús “N” le aseguraron 39 bolsitas con hierba verde, 31 con fragmentos cristalinos y un teléfono celular.

(Crédito: Secretaría de Seguridad Ciudadana de Q. Roo)
(Crédito: Secretaría de Seguridad Ciudadana de Q. Roo)

En tanto, Luis David “N” tenía 37 bolsitas con hierba verde y 26 con una sustancia cristalina.

Por su parte, Carlos Alejandro “N” llevaba tres bolsitas con hierba verde, tres con fragmentos cristalinos y tres bolsas ecológicas de distintos colores, las cuales también fueron aseguradas durante el operativo.

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En total, las autoridades decomisaron 139 dosis de presuntas drogas, entre sustancias con características similares a marihuana y cristal.

Los detenidos, a disposición de la Fiscalía

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los tres hombres y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado si los detenidos son investigados por su posible relación con alguna organización delictiva que opere en Quintana Roo o si cuentan con antecedentes penales. Conforme al debido proceso, será la autoridad ministerial la encargada de definir su situación legal con base en las investigaciones.

Cancún, una plaza estratégica para grupos criminales que disputan el narcomenudeo y otras actividades ilícitas en Quintana Roo

Cancún se ha convertido en una de las zonas estratégicas para distintos grupos delictivos debido a su actividad turística, su conectividad aérea y marítima, así como su ubicación dentro de rutas utilizadas para el traslado de drogas y otros mercados ilícitos.

Reportes de seguridad y análisis sobre la violencia en Quintana Roo han identificado la presencia de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, además de células locales como Los Pelones y Los Independientes, grupos que han sido relacionados con disputas por el control territorial, principalmente en actividades como el narcomenudeo, extorsión y cobro de piso.

La disputa entre estas organizaciones ha provocado distintos episodios de violencia en municipios como Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, así como en otros puntos turísticos de la entidad. Las autoridades estatales y federales han señalado que una parte importante de los conflictos está relacionada con el control de puntos de venta y distribución de drogas al menudeo.

A pesar de este contexto, hasta el momento las autoridades no han informado que los tres hombres detenidos en el estacionamiento del Mercado 28 tengan alguna relación con una organización criminal específica. La Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo será la encargada de determinar su situación jurídica y establecer si existen otros elementos dentro de la investigación.

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