Spider-Man sorprendió a adultos mayores en el Estadio Olímpico

En esta ronda de vacunación contra el COVID-19, los adultos mayores fueron ayudados por Spider-Man (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Para esta ronda de vacunación contra el COVID-19 de adultos mayores, ellos tuvieron la suerte de ser ayudados por el mismo Spider-Man en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

De acuerdo al portal del Excélsior, el famoso superhéroe ha estado en el famosos estadio ayudando a las personas de la tercera edad que han llegado en silla de ruedas, para que puedan bajar de los autos e ingresar a la zona de vacunación.

“Hoy estamos en el apoyo de las vacunas de los adultos mayores y estamos los del Injuve, los Jóvenes unen al Barrio”, compartió el superhéroe en una entrevista televisada con Imagen Noticias.

Aunque a muchos les guste soñar, detrás de la máscara roja con azul no se encuentra Peter Parker, sino un joven de 20 años de edad llamado Francisco Robles Tovar. ‘Frank’, como es conocido, está actualmente cursando el sexto semestre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Francisco Robles Tovar, un joven de 20 años de edad, interpreta al súperhéroe (Foto: Archivo)

En sus tiempos libres, el joven aprovecha para trabajar como superhéroe y cumplir los sueños tanto de los más pequeños, así como los más grandes. Además Frank dijo en entrevista que quería ayudar a la gente, un valor que aprendió gracias a su familia.

“Desde pequeño siempre me han inculcado los buenos valores, el ayudar al prójimo y todo. Entonces siempre ha sido de toda la vida”, declaró.

En medio de una pandemia que ha traído momentos difíciles para todos, esto no es una labor sencilla. No obstante, el Spider-Man mexicano aseguró que es una actividad que lo deja muy satisfecho.

“Eso sí, sí es cansado, pero la sonrisas y las gracias más que nada es lo que me importa. La gente me saluda, chicos y grandes, que también les gusta Spider-Man llegan y me dicen ‘Hombre Araña’ o ‘Spider-Man’ y yo los saludo, es lo gratificante”, confesó.

El joven logra vencer el cansancio para seguir ayudando (Foto: Archivo)

Frank no vive todos los días interpretando al amigable arácnido, pero cuando es momento de usar el traje que carga en su mochila, Frank procura vivir bajo la filosofía que el tío de Peter Parker le dejó.

“Siempre hay que fomentar la famosa frase del Tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad e implementar esa frase en cualquier momento de la vida”, declaró.

Además de ayudar a quienes ya tuvieron la oportunidad de vacunarse, también insistió a todos en casa a no bajar la guardia durante la pandemia, pues agregó que pronto saldremos de ella.

La vacunación en México

En cuanto al avance de la campaña de vacunación en México, Hugo López-Gatell, subsecretario de promoción de salud detalló que para el corte de las 16:00 horas del 31 de marzo se han aplicado 349,258 dosis. Por otra parte, se tiene un total de 7,851,053 dosis acumuladas desde el inicio de la vacunación en el país.

En México hay un total de 7,851,053 dosis acumuladas desde el inicio de la vacunación (Foto: Archivo)

López-Gatell especificó que con la llegada de la vacuna CanSino, que es de una sola aplicación, el número de personas inmunizadas se verá modificado drásticamente en días futuros.

Pero para el informe técnico del 31 de marzo explicó que 291,906 adultos mayores están con el esquema completo de vacunación; 17,626 del personal educativo ya tienen ambas dosis y por último, el sector de salud registró un total de 636,307 casos con la vacunación completa.

Por otra parte, el epidemiólogo actualizó la cifra de personas que han presentado reacciones adversas al momento de la aplicación de medicamento contra el virus SARS-CoV-2, detalló que hasta el momento se tiene 13,648 casos notificados lo que representa 0.2% del total de vacunas aplicadas, solo 126 han sido considerado como casos graves por recibir atención médica especializada de los cuales 30 aún están hospitalizados.

SEGUIR LEYENDO: