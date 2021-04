“México es nuestro vecino, socio y casa de muchos estadounidenses”: apoyan congresistas ayuda de EEUU a México con vacunas

El congresista Joaquín Castro compartió, en su cuenta de Twitter, una carta que se envió al presidente Joe Biden. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

La mañana de este jueves, el congresista demócrata de Texas, Estados Unidos, Joaquín Castro, dijo estar de acuerdo en que, una vez que se vacune a todo el pueblo estadounidense, el país más poderoso del mundo ayude al resto de los países a vacunarse, pues nada ayudaría más a los Estados Unidos a restaurar su posición global. También mencionó que Estados Unidos debe ser el arsenal de vacunas de la democracia.

Estas declaraciones las dio por medio de su cuenta de Twitter, acompañado de un artículo titulado “Estados Unidos puede, y debe vacunar al mundo”. También dijo, que México es vecino, socio comercial y hogar de muchas familias estadounidenses, por lo que vio con buenos ojos enviar dosis de AstraZeneca a nuestro país.

Con el mensaje, adjuntó una carta que envió el Congreso de los Estados Unidos al presidente Joseph Biden, en donde le reconocen los esfuerzos de su administración para combatir la pandemia por COVID-19 en su país, así como en el mundo, y los instan a que dé prioridad a México, Centroamérica y el resto de América Latina y el Caribe en la distribución de vacunas.

Mencionaron que vieron bien la decisión del presidente de enviar a México 25 millones de dosis de las vacunas AstraZeneca contra el COVID-19 y 15 millones a Canadá, y lo calificaron como un buen comienzo.

En la carta recomiendan al presidente estadounidense trabajar con expertos de la salud mundial para así crear un marco integral basado en el suministro de vacunas excedentes de los Estados Unidos para ayudar a los “vecinos” a tener las vacunas suficientes.

“Aún así, le recomendamos encarecidamente que trabaje con expertos en salud mundial para crear un marco integral basado en el suministro de vacunas excedentes de EE. UU. Y la seguridad sanitaria mundial para ayudar a garantizar que nuestros vecinos tengan suficientes vacunas para toda su población”, se lee en la misiva.

Los congresistas mencionaron que reconocían la rapidez con la que se ha trabajado para la aplicación de vacunas, pero, mencionaron, “en el mundo globalizado de hoy, no podemos derrotar completamente la pandemia en ningún lugar hasta que haya sido derrotada en todas partes. Como dijo recientemente el Secretario de Estado Anthony Blinken, “A menos que y hasta que todos en el mundo estén vacunados, entonces no uno es realmente completamente seguro “.

Calificaron como decepcionante el esfuerzo mundial para la distribución de vacunas, y recordaron que en fechas recientes el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, calificó de desigual e injusta la distribución de estas. También mencionaron que 10 países en el mundo representan el 75% de las vacunas aplicadas a nivel mundial, mientras que 130 países no han recibido ni una sola dosis.

“Hasta ahora, el esfuerzo mundial de vacunas ha sido decepcionante. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó recientemente la distribución de vacunas como “tremendamente desigual e injusta”. Según él, diez países representan el 75% de todas las vacunas que se han administrado a nivel mundial, mientras que más de 130 los países no han recibido una sola descripción. Parte de esta desigualdad se debe a que los países ricos adquieren muchas más dosis de las que requiere la inoculación de sus poblaciones. Según las estimaciones de One Campaign, los Estados Unidos, la UE, Australia, Canadá, el Reino Unido y Japón han comprado en conjunto 1.200 millones de vacunas en exceso. Se proyecta que solo en los Estados Unidos hay 450 millones de vacunas en exceso.”, se lee en la carta.

También instaron al presidente estadounidense a priorizar a México, Centroamérica y el resto del hemisferio occidental, pues dicha región fue devastada desde septiembre del 2020 por la pandemia, y recordaron que América Latina y el Caribe tuvieron el mayor número de casos y muertes per cápita, además mencionaron que los países con el mayor número de muertos por COVID-19, después de Estados Unidos son Brasil y México.

“Sin embargo, México, América Central y el resto de América Latina y el Caribe tienen un impacto enorme en Estados Unidos. Estos países están profundamente entrelazados en Estados Unidos. Cadenas de suministro y son partes indispensables de la economía de EE. UU. Si queremos evitar la escasez de equipo de protección personal que se produjo el año pasado al comienzo de la pandemia y fortalecer nuestras cadenas de suministro, como se describe en la Orden Ejecutiva sobre las Cadenas de Suministro de América, es imperativo que proporcionemos asistencia a nuestros vecinos”.

“Antes de la pandemia, por ejemplo, México era nuestro mayor socio comercial. Según una estimación, los insumos intermedios constituían el 40% de nuestras importaciones de México y el 75% de las exportaciones, México es también una fuente esencial de instrumentos médicos que son vitales en la lucha contra el COVID-19. Si queremos reducir nuestra dependencia de China para las cadenas de suministro, América Latina y el Caribe serán fundamentales” se lee en la carta dirigida a Biden.

En la carta, congresistas estadounidenses instan a Biden a seguir ayudando a México y América Latina con vacunas para combatir el COVID-19. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Concluyeron la carta mencionando que “el flujo de personas es otra razón por la que América Latina tiene una importancia enorme para nosotros”. Esto, porque, ejemplificaron, en 2019 el hemisferio occidental representó el 60% de todo el turismo internacional, además de que el 52% de todos los inmigrantes en los Estados Unidos nacieron en países del hemisferio occidental.

“En el mundo altamente interconectado de hoy, la victoria de nuestro país contra COVID-19 y nuestra recuperación económica serán incompletas a menos que extendamos una mano amiga a nuestros vecinos más cercanos”, concluye la misiva, firmada por Joaquín Castro, Albio Sires, Dina Titus y Juan Vargas, todos miembros del Congreso.

