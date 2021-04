Jugó en 6 países, triunfó con la Selección Mexicana y murió en la cúspide de su carrera: Antonio de Nigris, el futbolista nómada

(Foto: RepublicaRayada)

Antonio de Nigris Guajardo celebraría hoy su cumpleaños número 43. Fecha que recordaron sus hermanos y equipos fútbol como Rayados de Monterrey y Villareal (España)

El equipo español compartió en redes sociales que el futbolista regiomontano está en la lista de jugadores que han marcado un gol en su debut. De Nigris hizo la anotación que le dio la victoria al Villarreal ante el Rayo Vallecano, en el minuto 88, partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga 2002-2003.

Cabe señalar que el delantero formó parte de 13 equipos en naciones como España, Colombia, Brasil, Turquía, Grecia y México. Él debutó un 6 de febrero del 2000 con los Rayados de Monterrey, lo mostrado en la cancha y su amor por la camiseta se ganó el cariño de la afición rápidamente. Una de sus cualidades fue su carisma.

Durante su carrera, el Tano, como también se le conocía al jugador, anotó 70 goles, de los cuales 37 fueron con la escuadra regiomontana. En México formó parte de la plantilla de Monterrey (1999-2002), América (2002), Puebla (2004-2005), Pumas (2005).

(Foto: Twitter@VillarrealCF·)

Su camino por España fue con el Villarreal (2003) y Polideportivo Ejido (2003); en Colombia fue parte del Once Caldas (2004); en Brasil representó a Santos FC (2006; su camino continuó en Turquía, con Gaziantepspor (2006-2008), Ankaraspor (2008 – 2009) y Ankaragücü (2009); en Grecia fue parte de A.E. Larisa (2009).

Él perdió la vida el 15 de noviembre del 2009 a consecuencia de un paro cardiaco, a los 31 años, en Larissa, Grecia. Tano conocía que tenía una tenía una malformación genética en el corazón, situación que en su paso por el Ankaraspor y Ankaragücü, en Turquía, le hicieron énfasis sobre los riesgos, la federación de dicha nación al enterarse de la situación le prohibió seguir jugando.

Pero él continuo practicando el deporte y su siguiente parada fue en Grecia, con el Athlitiki Enosi Larissas, donde disputó ocho partidos.

En aquel 2009, Antonio tenía como objetivo ser convocado a la Selección Mexicana y tener la posibilidad de ser parte de la plantilla para el Mundial del 2010.

En aquel momento, declaró: “seguiré luchando, trabajando para que se me tome en cuenta. No me siento en desventaja con los demás jugadores, porque sé que cuando empiecen a caer los goles, estando en actividad y con el juego tengo en el Larisa llegará esa oportunidad”.

Antonio de Nigris (Foto: Twitter@Rayados)

De Nigris no puedo concretar su objetivo, pero resultó una inspiración para su hermano Aldo de Nigris y para el para el plantel que hace casi 11 años formaba parte del equipo de Monterrey.

Cabe señalar que el campeonato que obtuvo La Pandilla en el Clausura del 2009 se lo dedicaron.

Aldo de Nigris declaró en su momento que su hermano le ayudó a obtener ese campeonato. Pero también mencionó lo mucho que extraña a Antonio, ya que era la personas con quien se comunicaba cuando sucedía algo importante o para pedirle un consejo.

(Foto: Twitter @rice_1183)

En octubre del 2019 fue nombrado auxiliar técnico de Monterrey y contó en entrevista para el periódico Reforma que extrañó poder contarle a su hermano lo que sucedía. “Pero es aprender a vivir con la situación, con el dolor, con la tristeza; adaptarte a las circunstancias”.

Y recordó que Tano miraba los partidos de Monterrey y después se comunicaba con Aldo desde el sitio donde se encontrara para regañarlo, felicitarlo o bromear sobre lo que había sucedido en la cancha.

