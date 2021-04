Así será la estrategia de vacunación para los futbolistas que acudan a los Juegos Olímpicos de Tokio

Tri olímpico celebrando la victoria que les dio el boleto a Tokio (Foto: Henry Romero/ REUTERS)

El Tri logró conseguir su boleto a Tokio. Sin embargo, la pandemia por Covid-19 no ha cesado alrededor del mundo, por lo que el titular del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, comentó para Excélsior que en los próximos días sostendrá conversaciones con Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), para que la plantilla de Jaime Lozano reciba la vacuna antes de emprender su viaje.

“Platiqué con Yon de Luisa y quedamos de hablar después, para que yo pueda avisarle a Ana Gabriela Guevara, ella como representante de gobierno y de la Conade es quien tiene que hacer la vacunación”, señaló.

De acuerdo con Padilla, se espera que vacunen a un total de 50 jugadores que componen la lista previa y no solo a los 18 de la convocatoria final. Es decir, se pretende que el conjunto sea vacunado en su totalidad.

“La Federación tiene hasta el 30 de junio para presentar la lista de 50 jugadores, y a esos 50 hay que vacunarlos. Esta lista será presentada a la FIFA, el organismo nos informará a nosotros a más tardar el 15 de julio quiénes son los 22 jugadores más los tres refuerzos. Entonces no sabemos cuáles de esos 50 van a ser los que integren la lista final. Yo prefiero que se vacune a los 50 jugadores. Porque de otra forma no nos daría tiempo de vacunarlos”, explicó el titular del COM.

Las selecciones de México y Honduras disputando la final del Preolímpico Masculino de Concacaf en el estadio Akron. Ambos equipos ya tienen ganando el pase para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Además, agregó que hay jugadores que residen en el extranjero por lo que se tendrán que tomar en cuenta los procedimientos pertinentes para que puedan ser vacunados de acuerdo a las instancias donde se encuentren. “Veremos con los Comités Olímpicos en los países en donde estén. Es decir, si los jugadores se encuentran en Estados Unidos lo vemos con ellos y no habría ningún problema o si están en España, de igual manera se hace con el comité correspondiente, hay buenas relaciones para que los vacunen en el extranjero”, aseguró.

Es preciso decir que México ya comenzó desde hace dos semanas el proceso de vacunación para los atletas y los entrenadores que buscan un lugar en los Juegos Olímpicos. El equipo de clavados fue el primero en ser vacunado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) pues se espera que en abril vayan a la Copa del Mundo. También fueron vacunados los representantes del equipo de taekwondo y de parataekwondo que participarán próximamente en los Juegos Paralímpicos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), los deportistas fueron vacunados, en un auditorio, con las dosis de la Sputnik V y aún no se determina cuándo se aplicará la segunda dosis. La autoridad del deporte no precisó tampoco cuántos atletas recibieron la dosis.

Selección Nacional ya tiene su boleto a Tokio(Foto: Twitter@miseleccionmx)

El Centro Nacional de Alto Rendimiento, en Ciudad de México, estuvo cerrado por aproximadamente 11 meses debido a la crisis sanitaria . A finales de febrero volvieron a abrir el lugar para crear un espacio seguro en el que los deportistas se concentren en su preparación física para los Juegos Olímpicos. En dicho espacio, entrenan los representantes de clavados, taekwondo, parataekwondo, boxeo y gimnasia artística.

No obstante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los deportistas mexicanos estaban considerados entre los grupos prioritarios para recibir la vacuna contra el covid-19. Asimismo, Carlos Padilla informó que realizó una petición al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para contar con 1.000 dosis para la delegación mexicana que viajará a Tokio: 500 para el equipo olímpico y 500 para el grupo paralímpico.

