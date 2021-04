Félix Salgado Macedonio aseguró tener los ideales de Zapata, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y AMLO

El político mexicano Félix Salgado Macedonio del partido Movimiento Regeneración Nacional. EFE/ David Guzmán/Archivo

Camino a recuperar su candidatura a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio y Morena convocaron a una Mega Marcha en Chilpancingo, a la que acudieron decenas de personas para marchar desde el parque Margarita Maza de Juárez con rumbo al Zócalo.

Durante el trayecto y en la zona de reunión, se pudieron escuchar diversas consignas en favor del candidato del Movimiento Regeneración Nacional: “INE entiende, el pueblo no se vende”; “Es un honor estar con Obrador” o “Félix, amigo, el pueblo está contigo”, fueron sólo algunas.

Al momento de recitar su discurso, el político sobre quien pesan diversas acusaciones de abuso sexual, aseguró estar presente únicamente como ciudadano, y con el objetivo de recuperar la candidatura que le fue arrebatado por el INE y el IEPC de Guerrero.

Además, aseguró que tiene convicciones e ideales de personajes de la historia de México ligados a la política o su lucha social, tales como Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y, claro, Andrés Manuel López Obrador, “así como la convicción de que Guerrero tiene que cambiar”.

“Soy un ciudadano que no agrede, que no lastima, que no ofende. En nuestra campaña, ustedes han sido testigos de que no hemos lastimado a nadie, no criticamos a nadie, no es ese mi papel. Hemos hecho un trabajo mesurado, tranquilo. Los de enfrente están sorprendido porque traemos la serenidad, la paciencia, le sacamos la vuelta a la provocación. Ustedes son testigas y testigos”.

Mega Marcha de Félix Salgado Macedonio (Foto: Facebook /@FelixSalgadoMX)

Por otra parte, consideró que de convertirse en el representante del estado, será “un gobernador prudente, sensato, inteligente y humano”; incluso aseveró que será el “mejor gobernador”.

También envió un mensaje a la oposición, quienes dijo, se arrepentirán de sus celebraciones alrededor del caso una vez que le sea devuelta su candidatura, la cuál, no soltará por nada.

“Claro que voy a ser el mejor gobernador. Tienen sus temores, han celebrado, tengo la información, se han puesto contentos, alegres, les quiero decir que se van a volver tristes porque nos van a regresar la candidatura. Tenemos los mejores argumentos; tenemos los mejores elementos jurídicos. Yo creo en la justicia, creo en el estado de derecho”, dijo.

También lanzó una amenaza directa para los consejeros del INE que “lo despojaron de su candidatura”, pues informó que al momento de conocer la resolución, misma que confió a su favor, iniciará un juicio político contra ellos.

“(Iniciará) un juicio político en contra de ellos para separarlos al cargo de consejeros, porque no reúnen los requisitos para estar al frente. Ese INE ya no debería existir; yo lo propuse en Twitter, que fuera sustituido por un Instituto Ciudadano, que fuera el Pueblo el que tomara las elecciones en sus manos, o la SCJN, que se encarguen de organizar las elecciones y no ese instituto cargado hacia partidos políticos de derecha.

Mega Marcha de Félix Salgado Macedonio (Foto: Facebook /@FelixSalgadoMX)

Con esta determinación, dijo, “queda claro del lado de quién están. Ellos deberían ser árbitros de un proceso, pero se convirtieron en jugadores. Me echaron la zancadilla, pero no saben que el toro se puso de pie y vamos a meter gol, vamos a ganar”.

Además, informó que desde dicho instituto se le dijo que no puede estar en marchas, ni puede hablar nada alrededor del tema, pero el también apodado “Toro”, aseguró que “hay tratados internacionales que avalan el derecho a votar y ser votado como mexicano y avalan mi derecho a la libertad de expresión”.

“Tengo el derecho de decirle al INE lo que se me hinchen, soy guerrerense y no nos rajamos No hay paso atrás. Que sepa el INE y las autoridades que no nos amos a dejar. Esta nomás es una pequeña prueba de lo que el pueblo de Guerrero hace y sabe. Estamos organizados”, informó.

Mega Marcha de Félix Salgado Macedonio (Foto: Facebook /@FelixSalgadoMX)

Por último, invitó a los guerrerenses a una nueva marcha para exigir al INE que corrija su candidatura; esta vez, será en Acapulco, el domingo 4 de abril de 2021 cerca del mediodía, desde la fuente de la Diana Cazadora, y hasta el Zócalo.

