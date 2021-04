Familiares en México utilizan la aplicación “Deep Nostalgia” para ver con vida a sus desaparecidos

Familiares de personas desaparecidas en México han utilizado esta herramienta desde hace un tiempo para recordar como se veían aquellos con los que perdieron el contacto (Foto: Toya Sarno Jordan/Reuters)

En fechas recientes se volvió muy popular una aplicación llamada Deep Nostalgia, de la empresa Myheritage, la cual permite a los usuarios animar fotos de sus seres queridos e imitar de forma digital gestos de estos. No obstante, familiares de personas desaparecidas en México han utilizado esta herramienta desde hace un tiempo para recordar como se veían aquellos con los que perdieron el contacto debido a las diversas formas de violencia en el país.

Fue la periodista, Marcela Turati en A dónde van los desaparecidos, quien dio a conocer las historias de algunos mexicanos que, tras descubrir para qué funcionaba dicha aplicación, comenzaron a añadir fotografías de sus conocidos para rememorarlos.

“-¿Quiere conocerlo?- me preguntó la mujer al terminar la entrevista, cuando nos despedíamos. Me extendió su celular y en la pantalla vi la imagen de un guapo joven veinteañero, de tez blanca, ojos color verdeamarillo, pelo rubio corto. Me sorprendí cuando el retrato movió el rostro hacia el lado izquierdo, luego al derecho, subió la vista, parpadeó, nos encontramos con la mirada y esbozó una sonrisa tímida. Como si supiera que lo estaba viendo”, mencionó Turati en su investigación.

De acuerdo con la periodista, el hijo de la mujer que utilizaba dicha aplicación en la sierra del norteño, Chihuahua, había desaparecido en 2011. Y debido a la medicación para dormir, aunado a la poca respuesta por parte de las autoridades correspondientes, la madre estaba comenzando a olvidar ciertos detalles que ha investigado sobre el paradero de su familiar.

el gobierno informó que entre 2006 y enero de 2021 más de 82 mil personas han desaparecido en México (Foto: José Pazos/EFE)

“Es de una <i>app</i> que mi hija bajó”. Con esa explicación Karla cortó mis elucubraciones. Deslizó el dedo en la pantalla y me mostró una fotografía distinta de su hijo, en otra pose, pero con el mismo movimiento. Antes de guardar el celular miró la foto con cariño.

De acuerdo con el sitio oficial de dicha aplicación, la empresa utiliza varios videos modelos ya preparados, los cuales consisten en una serie de gestos que se añaden a la fotografía que el usuario introduzca. A consecuencia se produce un video breve con la persona realizando parpadeos o movimientos con sus ojos.

Cabe recordar que a principios de año, el gobierno informó que entre 2006 y enero de 2021 más de 82 mil personas han desaparecido en México y se siguen sumando casos. Asimismo, ahondó que durante el periodo de 2006 a diciembre de 2020 se han ubicado 80 mil 517 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas en el país.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que el decreto de austeridad anunciado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, recortaría un 75 % su gasto corriente (Foto: Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Además, a mediados de 2020, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que el decreto de austeridad anunciado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, recortaría un 75% su gasto corriente.

Situación que frenaría las actividades esenciales y paralizaría el funcionamiento adecuado de la Comisión. En tanto, el organismo enfatizó que atender a las víctimas del Estado y garantizar sus derechos era la única vía hacia la restauración del tejido social y la construcción de paz.

La CEAV es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y una de sus principales funciones es brindar atención especializada a las personas que sufren delitos o son víctimas de violaciones de derechos humanos.

*Con información de EFE

