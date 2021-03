Providas atacaron a mujer de la BUAP por ser presuntamente acompañante de aborto

Durante las últimas horas, miembros de grupos provida, comenzaron a atacar a través del hashtag #AbortoClandestinoBUAP a una estudiante de medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) por presuntamente ser acompañante de mujeres que decidieron abortar.

A través de Twitter comenzó a circular un video en el que se exponía a la joven involucrada y, además, se compartió información de otras mujeres que también podrían ser parte de la página Med Prochoice.

Los usuarios en contra de la interrupción del embarazo, rápidamente viralizaron esta información, criminalizaron a las presuntas involucradas y comenzaron a exigir a la universidad poblana que “tomara cartas en el asunto” y diera de baja a la alumna.

“Una estudiante de medicina parte de una organización criminal, como acompañanta en abortos clandestinos no es buena publicidad para su institución... #AbortoClandestinoBUAP @BUAPoficial@alfonsoesparzao @FMBUAP” escribió la usuaria @karinaRCArrill1, quien también compartió el video donde se divulgan datos personales de las jóvenes.

Por su parte, una de las mujeres acusadas decidió hacer un video explicando un poco la situación, con el fin de esclarecer que el sujeto que primero intentó denunciarla, decidió arremeter contra otra de sus compañeras.

Resulta que este pendejo que me quiere denunciar, ya no se metió conmigo, se metió con una de las chicas que me ayuda, ella ha estado desde el principio de la página [...] me escribió y me dijo somos estudiantes de medicina y estamos a favor del aborto legal